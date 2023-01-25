Большая кадровая чистка от Зеленского: почему именно сейчас?

За один день в Украине лишились постов более десятка высокопоставленных чиновников. Кто-то ушел сам, кого-то попросили, кого-то уволили. Почему это случилось сейчас?

После ряда коррупционных скандалов, связанных с крупными чиновниками и депутатами разных уровней, а также журналистских расследований на тему коррупции, в Украине прошли кадровые перестановки. Только во вторник, 24 января, свои должности потеряли четыре замминистра из разных ведомств, два замглавы госслужбы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства, замгенпрокурора, пять председателей областных госадминистраций (ОГА) и даже замглавы Офиса президента (ОП).

В каждом случае были свои поводы для увольнения, но большинство их, как выяснила DW, кое-что объединяет.

Скандалы в СМИ и аресты НАБУ

Кабинет министров Украины уволил замминистра обороны Вячеслава Шаповалова, который сам попросил об отставке после скандала в СМИ в связи с поставкой питания для армии. Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и решил оставить должность, по его словам, в связи с общественным резонансом, "в значительной степени спровоцированным бездоказательными манипуляциями вокруг темы обеспечения ВСУ". Экс-замминистра подчеркнул, что его решение продиктовано желанием не создавать угрозы стабильному обеспечению военнослужащих.

Кабин также отправил в отставку замминистра социальной политики Виталий Музыченко и двух замминистра развития общин и территорий Украины - Ивана Лукерю и Вячеслава Негоду. Несколькими днями ранее Василия Лозинского, еще одного замруководителя этого ведомства, уволили после того, как он был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Правоохранители заявили, что взяли Лозинского при получении взятки в 400 тысяч долларов, полученной за содействие заключению договоров на закупку генераторов по завышенным ценам. После этого министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков объявил ревизию всех структур и действующих проектов министерства, которые финансируются из бюджета, а также средств международных организаций и технической помощи.

Отпуск в Испании деньги на строительство дорог

Громкое увольнение произошло и в Генпрокуратуре - по собственному желанию ушел в отставку замгенпрокурора Алексей Симоненко. Недавно издание "Украинская правда" по результатам журналистского расследования сообщило, что Симоненко в декабре - начале января ездил в отпуск в Испанию на роскошный курорт на автомобиле львовского предпринимателя. После этого президент Владимир Зеленский пообещал, что отныне украинским чиновникам больше не удастся ездить за границу с личными целями.

Офис генпрокурора Украины Фото: STR/NurPhoto/picture alliance

Также 24 января Кабмин согласовал увольнение сразу пятерых руководителей областных государственных (военных) администраций. Валентина Резниченко - с должности главы Днепропетровской ОГА, Александра Старуха - Запорожской, Алексея Кулебы - Киевской, Дмитрия Живицкого - Сумской, Ярослава Янушевича - Херсонской.

В последние месяцы случился ряд коррупционных скандалов, связанных с некоторыми из этих чиновников. Так, Резниченко фигурирует в уголовном деле, открытом после расследования "Украинской правды" и журналистов программы "Схемы" и касающемся близкой подруги экс-главы ОГА, чьей компании были выделены 1,5 млрд гривен на строительство дорог в Днепропетровской области.

Должностей лишились даже друзья президента

В тот же день, 24 января, Владимир Зеленский подписал указ об увольнении замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, который был соратником Зеленского еще во время президентской кампании 2019 года. В ОП Тимошенко сперва занимался медийным сопровождением работы главы государства, курировал программу "Большая стройка", а после вторжения России в Украину частично отвечал за региональную политику. При этом он не раз попадал в скандалы, связанные с использованием им дорогих автомобилей и недвижимости.

Кирилл Тимошенко Фото: Evgen Kotenko/Ukrinform/abaca/picture alliance

В частности, в октябре 2022 года журналисты Bihus.Info обнародовали расследование, согласно которому Тимошенко использует в служебных целях внедорожник, который американская General Motors передала для гуманитарных целей и вывоза людей из зоны боевых действий. Позже замглавы ОП заявил, что передал авто в один из прифронтовых регионов. В декабре прошлого года Кирилла Тимошенко заметили за рулем нового Porsche Taycan стоимостью более 100 тысяч долларов. После этого случая Нацагентство по вопросам пресечения коррупции начало проверку в отношении Тимошенко.

Руководитель Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что увольнение Тимошенко стояло на повестке дня еще в прошлом году, однако Зеленский уволил всех разом для достижения максимального эффекта. "Это стиль президента - кадровые решения у него появляются пакетом. Накопилось возмущение поступками некоторых должностных лиц, и понадобился "волшебный пендель", - пояснил DW Фесенко.

Владимир Фесенко Фото: Amalia Oganjanyan

Глава антикоррупционного центра State Watch Глеб Каневский обратил внимание на другой момент: еще в начале президентской кампании Владимир Зеленский окружил себя людьми с тогда неизвестным бэкграундом, который сейчас - неожиданно для президента - проявляется во время войны. "Еще тогда Зеленский не обеспечил мониторинг, селекцию и отбор достойнейших кандидатов. Поэтому во власть попали люди с сомнительной репутацией, которые в какой-то момент подставляют его", - полагает Каневский.

Что общего у всех увольнений

Большинство лишившихся высоких постов лиц объединяет то, что у общества было много вопросов к их деятельности или структурам, где они работали, и накопилось слишком много негатива в отношении действий властей и слишком мягкой в условиях войны их реакции на перманентные имиджевые скандалы, считает киевский политический аналитик Андрей Сухарина. По его мнению, именно поэтому власти были вынуждены устроить "психологическую разрядку".

"В течение последних дней они столкнулись с большим количеством негатива - разразился ряд коррупционных скандалов. И этот негатив нужно было как-то нивелировать. Одно увольнение не показало бы, что власти серьезно занимаются этой проблемой. А когда многие чиновники пошли на выход, то это выглядит более солидно", - убежден Сухарина. По его оценке, в таком шаге были заинтересованы и международные партнеры Украины, надеявшиеся увидеть адекватную реакцию Киева на коррупционные проявления в коридорах власти.

Западные партнеры оценили действия Киева

И последние действия властей Украины, направленные на борьбу с коррупцией, не остались не замеченными за границей. "Мы не комментируем текущие уголовные расследования, но приветствуем тот факт, что украинские власти серьезно отнеслись к этим вопросам", - заявила официальный представитель Еврокомиссии Ана Писонеро на брифинге в Брюсселе 24 января.

В то же время она отметила важность дальнейших действий и мер по укреплению антикоррупционных институтов в Украине. От Киева ожидают, в частности, усиление борьбы с коррупцией на высоком уровне с помощью эффективных расследований, а также достоверного списка судебных преследований и обвинительных приговоров. "Меры борьбы с коррупцией, безусловно, являются ключевым аспектом процесса вступления (Украины. - Ред.) в Евросоюз, а также частью политических условий для продления макрофинансовой помощи ЕС", - резюмировала Писонеро.

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