В Украине изучают возможную растрату при снабжении военных

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют возможные злоупотребления Минобороны при закупке питания для военных на сумму более чем в 13 млрд гривен.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) страны в рамках уголовного производства расследуют возможные злоупотребления Минобороны при закупке продуктов питания для военных на сумму более чем в 13 млрд гривен (323,5 млн евро). Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в Telegram НАБУ.

В сообщении указано, что следствие начато "по собственным наработкам" и до появления "резонансных публикаций в СМИ". Предварительная правовая квалификация - часть 5 статьи 191 УК Украины ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой").

Подробностей в НАБУ не привели, сославшись на "тайну следствия".

Минобороны готовит материалы для подачи в Службу безопасности Украины

Между тем в оборонном ведомстве сообщили, что его глава Алексей Резников 21 января лично обратился к председателю комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу с просьбой безотлагательно провести заседание комитета и при участии представителей НАБУ и Государственного бюро расследований заслушать исчерпывающую информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки питания для военнослужащих на 2023 год.

В Минобороны также утверждают, что сведения о содержании закупок, получившие распространение в публичном пространстве, "распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение".

Ведомство готовит материалы для подачи в Службу безопасности Украины "с целью проведения расследования по распространению заведомо ложных сведений, которые наносят ущерб интересам обороны в особый период", отметили там.

В министерстве заявили, что придерживаются принципа "нулевой толерантности к коррупции" и проведут "внутреннюю проверку". "В случае выявления нарушений в деятельности должностных лиц Минобороны - они будут нести ответственность согласно закону", - указали в ведомстве.

Публикация о возможном завышении цен

В субботу, 21 января, украинское издание "Зеркало недели" (zn.ua) опубликовало якобы полученное от источника в ВС Украины "соглашение министерства обороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей", дислоцированных в удаленных от линии столкновения Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

По версии издания, соглашение на 13,16 млрд гривен было заключено 23 декабря 2022 года. "Цены на самые ходовые продукты оказались завышенными в 2-3 раза", - утверждал журналист. По его данным, нынешний контракт Минобороны заключило с "Актив компани". В 2021 году налоговая служба аннулировала у этой фирмы свидетельство плательщика НДС из-за отсутствия поставок и неподачи деклараций, передало "Зеркало недели".

Ранее, по итогам 334-го дня войны, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о "кадровых решениях" среди чиновников разного уровня. Так, свою отставку с поста заместителя главы офиса президента Украины подтвердил Кирилл Тимошенко, обнародовав фото заявления от 23 января. "Благодарю всех украинцев за доверие к нашему делу… Честь имею!" - написал он.

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