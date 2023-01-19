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Выступление Зеленского по видеосвязи на форуме в ДавосеФото: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/picture alliance
ПолитикаУкраина

Зеленский не понимает, с кем в России вести переговоры

Сергей Ромашенко
33 мин. назад

Президент Украины сказал, что не знает, жив ли Путин вообще и кто в Москве принимает решения. Он заявил, что Киев всегда выступал за переговоры, но сначала Россия должна "найти кого-то" и "что-то предложить".

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, с кем в России вести переговоры, и не уверен в том, что президент РФ Владимир Путин все еще жив. "Сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем понимаю, что он жив, он ли принимает решения или кто там принимает решения. Что за круг лиц? У меня нет такой информации", - сказал Зеленский, выступая по видеосвязи на "Украинском завтраке" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе в четверг, 19 января.

"Я не совсем понимаю, как можно пообещать европейским лидерам одно, а на следующий день начать полномасштабное вторжение в государство. Я просто не совсем понимаю, с кем мы имеем дело. Когда мы говорим "мирные переговоры" - я не совсем понимаю, с кем. Мне кажется, Россия должна сначала найти "кого-то", а потом предложить "что-то", - продолжил Зеленский.

Отвечая на вопрос о переговорах с Россией, он отметил, что во время его президентства украинская сторона сделала все, чтобы освободить свои земли с помощью дипломатии, и постоянно предлагала переговоры. "Но кто-то не хотел, потом у кого-то не было времени, кто-то не верил, а кто-то выдвигал условия", - сказал президент Украины.

Реакция Кремля

В Кремле, комментируя слова Владимира Зеленского, заявили, что Россия и Путин - большая проблема для Украины и ее лидера. "Чисто психологически Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было. Но чем раньше он осознает, что и Россия, и Путин есть и будут, что рано или поздно все равно придется отказываться от всего антироссийского, тем лучше для такой страны как Украины", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, добавив, что чем раньше Украина "проявит готовность учитывать требования России", тем быстрее украинский народ восстановится "после трагедии, которую киевский режим устроил".

В Москве неоднократно заявляли, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной, но диалога нет якобы из-за позиции Киева. При этом отмечалось, что переговоры могут проходить лишь на условиях РФ. По мнению Москвы, на них в числе прочего не может обсуждаться возвращение аннексированных украинских территорий. Украина в свою очередь заявляла, что не готова к ультиматумам и переговорам с действующим президентом России.

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