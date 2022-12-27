Скоро мира ждать не стоит: эксперты о "мирном саммите" Киева

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил до конца февраля обсудить условия окончания войны в его стране на саммите в Нью-Йорке при посредничестве генсека ООН. Что думают немецкие эксперты об этой инициативе?

Киев готов обсудить условия перемирия в Украине до конца февраля 2023 года на международной конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке при посредничестве генсека организации Антониу Гуттериша. Однако участие России будет возможно, только если она признает за собой ответственность за военные преступления и предстанет перед международным трибуналом. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому информагентству AP 26 декабря. Как восприняли в Германии планы Киева по организации "мирного саммита"?

"Сплошные знаки вопроса"

В ООН на предложение Кулебы отреагировали сдержанно. "Как уже неоднократно заявлял генеральный секретарь (ООН Антониу Гуттериш. - Ред.) в прошлом, он может стать посредником (на мирных переговорах между Россией и Украиной. - Ред.), только если такого посредничества пожелают все стороны", - подчеркнула 26 декабря официальный представитель Гутерриша Флоренсия Сото Нино-Мартинез.

Эксперт по безопасности Университета Киля, профессор Йохим Краузе Фото: Privat

Глава Института политики безопасности Университета Киля, профессор Йоахим Краузе (Joachim Krause), комментируя для DW предложение Дмитрия Кулебы, также дал понять, что не возлагает на этот план большие надежды. "В отношении мирных инициатив Украины у меня на данный момент - сплошные знаки вопроса. Не знаю, чего Украина надеется этим достичь, если не считать очередного осуждения российской агрессии", - указывает он.

По словам эксперта, то же касается и попытки Киева лишить Россию постоянного членства в Совете Безопасности ООН и добиться ее исключения из организации в целом. "С позиции Устава ООН это понятный и последовательный шаг, однако я думаю, что политически он неосуществим", - констатирует эксперт по безопасности из Университета Киля.

Условия для начала мирных переговоров по Украине

Аналогичного мнения придерживается генеральный секретарь правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт (Kevin Kühnert). По его оценке, в настоящее время мирные переговоры между Киевом и Москвой невозможны. "Момент, когда Украина сможет договориться о мире, наступит, - отметил он в передаче Morgenmagazin на общественно-правовом телеканале ZDF утром 27 декабря. - Однако для этого должны быть выполнены определенные условия: в частности, территориальная целостность Украины (должна быть восстановлена. - Ред.), а России должно быть ясно, что своих военных целей ей достичь не удастся".

Генсек СДПГ Кевин Кюнерт Фото: picture-alliance/dpa/K. Nietfeld

В то же время Кюнерт подтвердил позицию своей партии, выступающей против поставок вооружений Украине "в единоличном порядке". Так называемый круговой обмен вооружениями, в рамках которого Германия передает танки другим восточноевропейским странам, а те, в свою очередь, направляют танки советского образца из собственных запасов в Украину, работает и "помогает очень конкретно и главное безотлагательно", пояснил политик.

"Украина сама решает, когда и на каких условиях вести переговоры о мире"

Несколько иную позицию занимает спикер по внешнеполитическим вопросам оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Юрген Хардт (Jürgen Hardt). "Украина решает самостоятельно, когда и на каких условиях она хочет проводить подобные переговоры. Так что это предложение нам следует принять c одобрением", - заявил он в интервью радиостанции Deutschlandfunk утром 27 декабря, напомнив, что в его партии "всегда говорили, что в вопросе мирных переговоров первое и последнее слово должно оставаться за Украиной".

Между тем Хардт признает, что начало мирных переговоров между Москвой и Киевом в ближайшей перспективе маловероятно, учитывая, что сами украинцы считают полный вывод российских войск с территории своей страны необходимым для этого условием.

"Без соблюдения РФ международного права смысла в переговорах нет"

При этом эксперт подчеркивает, что мирные переговоры будут иметь смысл, только если Россия начнет придерживаться международного права, "которое подразумевает соблюдение границ России и Украины не в том виде, в каком они были проложены сто лет назад, а в том, в каком они закреплены в многочисленных договорах 1990-х годов, как со стороны СССР, так и со стороны западных стран; положений Парижской хартии, а также договоров между Россией и Украиной".

Вечером 26 декабря предложения Киева о проведении до конца февраля "мирного саммита" по Украине на площадке ООН прокомментировали и в Кремле. "Мы никогда не следовали чужим условиям", -цитирует российское онлайн-издание MK.ru ответ пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова на вопрос, готова ли Москва на мирные переговоры по Украине в предложенных Киевом рамках.

Путин как препятствие на пути к началу мирных переговоров?

Именно с действующим главой российского государства Юрген Хардт связывает главное препятствие на пути к перемирию в Украине. По его мнению, позицию Москвы на возможных мирных переговорах можно было бы значительно усилить, "если бы их вел не Путин".

Спикер ХДС по внешнеполитическим вопросам Юрген Хардт Фото: CDU/CSU-Bundestagsfraktion/Salvadore Brand

"Можно представить, что Украина и Запад скажут: Путин - это главный военный преступник, с ним нельзя вести переговоры о мире. И наоборот: Россия знает, что в тот момент, когда она избавится от проблемы Путина и будет иметь возможность возложить на кого-то вину и ответственность за эту войну, у нее будет совсем иная позиция на мирных переговорах, - аргументирует он. - Думаю, что это знает и сам Путин, поэтому он совершенно не заинтересован в начале серьезных мирных переговоров".

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста Deutschlandfunk, считает ли он, что мирные переговоры между Россией и Украиной невозможны, пока Владимир Путин находится у власти, Юрген Хардт пояснил: "Боюсь, что это горькая правда в этой войне. Впрочем, я считаю вероятным, что эту проблему видят и в Москве. И может быть, это момент, когда понимаешь, что находишься в тупике, и пора подумать, нет ли в Москве кого-то другого, кто мог бы начать переговоры в качестве преемника Путина. (…) Ведь и Украина сказала, что переговоров с Россией не может быть, пока не решен вопрос об ответственности и военных преступлениях. А это означает ничто иное, как ожидание, что Путин будет наказан за то, что он совершил 24 февраля, используя свою диктаторскую власть".

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