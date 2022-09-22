В Совете Безопасности ООН осудили преступления РФ в Украине

На заседании Совета Безопасности ООН страны Евросоюза и США осудили войну в Украине, Китай призвал к переговорам без предварительных условий, а глава МИД РФ Сергей Лавров появился в зале лишь на время своего выступления.

Расследовать военные преступления, совершенные Россией в войне против Украины, призвали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министры иностранных дел ряда государств на заседании Совета Безопасности ООН, прошедшем в четверг, 22 сентября, в Нью-Йорке. По словам Гутерриша, развязанная Владимиром Путиным война движется "все дальше от любой перспективы мира к бесконечному круговороту ужасов и кровопролития". Угрозы Путина ядерным оружием генсек ООН назвал неприемлемыми.



Кроме того, Антониу Гутерриш заявил, что сообщения, поступающие с оккупированных территорий, "представляют собой "каталог" зверств, в который входят казни, сексуальное насилие, пытки и другие виды бесчеловечного обращения с мирными жителями и военнопленными". Потерпевшие и их семьи имеют право на судебное разбирательство и возмещение ущерба, отметил Гутерриш. Его позицию поддержали министры иностранных дел государств Евросоюза, а также Мексики, Албании и Ирландии.

Действия российских властей открыто осудили также госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Действия Путина демонстрируют его открытое пренебрежение к самой ООН, и ему "не должно сойти с рук" то, что события в Украине рушат международный порядок, который ООН должна защищать, заявил Блинкен. "Передайте президенту Путину, что он должен прекратить ставить собственные интересы выше интересов всего остального мира, в том числе собственного народа", - цитирует обращение Блинкена к российской делегации американская газета The Washington Post .

Анналена Бербок в свою очередь обратилась к самой РФ. "Настоятельно призываю Россию: вы не победите в этой войне, поэтому прекратите ее. Прекратите страдания, прекратите посылать своих граждан на смерть. Прекратите свои фиктивные "референдумы" - такие же незаконные, как и эта война", - заявила она.

Китай выступил за сохранение территориальной целостности стран

Присутствовавшие на заседании министры иностранных дел Индии и Китая, хотя и не осудили Россию открыто, призвали к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению переговоров между странами.

Глава МИД КНР Ван И при этом добавил, что переговоры должны проходить "без предварительных условий". Ранее Кремль неоднократно требовал, чтобы перед возобновлением диалога Украина приняла условия, выдвинутые Москвой, что Киев расценивал как ультиматум.

Ван И также отметил: "Необходимо уважать суверенитет, территориальную целостность всех стран и серьезно относиться к разумным соображениям о безопасности всех стран". Китайский министр в прошлом уже говорил своему российскому коллеге по должности Сергею Лаврову, что Пекин поддерживает урегулирование войны путем дипломатии.

Кулебе поведение Лаврова напомнило бегство российских солдат

Лавров посетил заседание только на время собственного выступления, во время которого он назвал Украину "тоталитарным нацистским государством" и заявил, что война России против нее была "неизбежна". После выступления он покинул зал.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на уход Лаврова ироничной репликой: "Я заметил, что российские дипломаты бегут так же, как российские солдаты".

Представители России и ранее демонстративно покидали залы заседаний международных организаций и саботировали мероприятия. Во время саммита G20 в июле Сергей Лавров отказался слушать выступления коллег из других стран и общаться с немецкими журналистами. Похожим образом представители российского МИДа повели себя в Нью-Йорке в конце августа на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия: делегаты из России отказались подписывать итоговый документ встречи, проходившей на протяжении нескольких недель.

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