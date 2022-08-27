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Российский солдат на Запорожской АЭСФото: AP/picture alliance
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Россия отказалась подписывать документ конференции ДНЯО

Анатолий Арни
5 мин. назад

Конференция ДНЯО завершилась без подписания итогового документа, после того как Россия высказала несогласие с его текстом.

https://www.dw.com/ru/rossia-zablokirovala-dokument-konferencii-oon-o-adernom-oruzii/a-62948527

После заявления России о нежелании подписывать итоговый документ по результатам Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) встреча стран-участниц мероприятия в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке завершилась в пятницу, 26 августа, без подписания коммюнике. "К моему глубокому сожалению, на этой конференции не удалось прийти к соглашению", - заявил президент конференции Густаво Злаувинен.

Причиной для отказа от подписания документа стали возражения к тексту содержательной части документа со стороны представителя российской делегации, замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игоря Вишневецкого. По данным dpa, он заявил, что Россия не одобряет содержание пяти разделов проекта итогового соглашения, при этом не указав конкретных подробностей возникших претензий, и что некоторые другие страны поддерживают это заявление. С подобным заявлением выступил и другой представитель российской делегации, указав, что другие страны используют конференцию "для сведения счетов с Россией" из-за развязанной ею войны против Украины.

После речи Вишневецкого представители многих других стран выразили согласие с текстом итогового документа, но их высказывания не изменили ситуацию. Ввиду этого конференция, проходившая с 1 по 26 августа, завершилась лишь подписанием процедурной части документа, которая устанавливает только сроки проведения следующей конференции ДНЯО - она пройдет в 2026 году - и порядок подготовки к ней.

Ситуация на Запорожской АЭС была одной из главных тем встречи

Согласно проекту документа, с которым ознакомилось агентство AFP, участники конференции хотели выразить "серьезную обеспокоенность" военными действиями на территориях украинских АЭС - в частности, на Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая сейчас оккупирована российскими войсками и подвергается обстрелам.

Также документ подвергал критике факт того, что украинские власти "в результате этих военных действий" больше не имеют контроля над ЗАЭС, что ведет к " негативным последствиям" для безопасности в регионе.

О необходимости отвести боевые действия от территории ЗАЭС ранее высказывался и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, описывая ситуацию на ней как "комбинацию нарушений всех возможных правил безопасности, которые только можно представить".

По данным Украины, Россия заминировала ЗАЭС

ООН неоднократно обращалась к Москве с просьбой предоставить беспрепятственный доступ к ЗАЭС и демилитаризировать зону вокруг станции, но Россия отвечала отказом. Причинами для продолжения оккупации станции МИД РФ называло нежелание делать ее "более уязвимой".

При этом, по данным украинской стороны, российские войска заминировали территорию ЗАЭС, а сама станция работает с нарушениями норм безопасности из-за повреждений оборудования, произошедших после совершения обстрелов, в которых Украина обвиняет Россию.

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