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Выступление Владимира Зеленского перед Совбезом ООН в апреле 2022 годаФото: John Minchillo/AP/picture alliance
ПолитикаРоссия

Киев инициировал процесс исключения РФ из ООН и Совбеза ООН

Александра Иванова
30 мин. назад

Пребывание России в ООН и Совбезе Организации является нелегитимным, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По мнению Киева, РФ "просто оккупировала место СССР" в Совбезе ООН.

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Украина инициировала процесс, направленный на исключение России из Совета Безопасности ООН и организации в целом, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебаа в понедельник, 26 декабря.

"Мы заявили на официальном уровне свою подробную и аргументированную позицию, почему пребывание России в Совбезе ООН и в организации - нелегитимно. Мы предоставили детальные доказательства того, как 31 год назад российская делегация по сути просто оккупировала кресло СССР в СБ ООН - государства, которое на тот момент прекратило свое существование - без каких-либо уставных оснований для этого", - цитирует дипломата украинское информагентство УНИАН.

По мнению Кулебы, передача России места СССР в Совбезе ООН стала "грубым нарушением пункта 2 статьи 4 Устава ООН, который четко определяет единую легитимную процедуру приобретения членства в Организации".

"Война Российской Федерации против Украины - беспрецедентный акт нарушения целей и принципов Устава ООН со времен его подписания в 1945 году и лишает Россию права называться миролюбивым государством.", - говоритсяв заявлении, опубликованном 26 декабря на сайте МИД Украины.

Из этого документа следует, что, с точки зрения Киева, Россия злоупотребляет своим правом вето в Совбезе ООН. В качестве примера подобных злоупотреблений названы в том числе блокирование РФ резолюции о создании трибунала в расследовании по делу о крушении рейса MH17 "Малайзийских авиалиний"; о признании массовых убийств в Сребренице геноцидом, о реагировании на политическую и гуманитарную ситуацию в Венесуэле; об усилении санкционного режима в отношении КНДР, а также 16 резолюций по Сирии.

Призыв Зеленского исключить РФ из Совбеза ООН

Ранее, в сентябре, президент Украины Владимир Зеленский также призвал международное сообщество лишить Россию постоянного членства в Совете Безопасности ООН и исключить ее из всех международных организаций.

Выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 27 сентября, президент Украины назвал пять примеров возможного нарушения Москвой международного правопорядка и права, включая ядерный шантаж.

На экстренном заседании СБ ООН по Украине 24 ноября, созванном по просьбе Киева, Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голосовать в Совете Безопасности ООН и налагать вето на решения Совбеза. Он подчеркнул, что "государство-террорист" (днем ранее Европарламент признал РФ государством - спонсором терроризма) не вправе участвовать ни в каких голосованиях, касающихся его "агрессии и террора".

Как заявила 15 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, США хотели бы добиться исключения России из числа постоянных членов Совбеза ООН, однако на данный момент не видят такой возможности, потому продолжат добиваться изоляции Москвы на международных площадках.

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