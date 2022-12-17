Прогноз на 2023 год: к чему готовиться россиянам

Для России 2022 год стал поворотным. Последствия развязанной Путиным войны в Украине уже видны на всех уровнях: как в экономике и в политике, так и в настроениях в обществе. С какими вызовами россияне столкнутся в 2023 году? Об этом мы говорим в нашем завершающем выпуске этого года.
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Гости:
🔵 Александра Архипова, социальный антрополог исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
🔵 Дмитрий Стратиевский, директор Берлинского Центра изучения Восточной Европы (Osteuropa-Zentrum Berlin e.V.)
🔵 Андрей Гурков, экономический обозреватель DW