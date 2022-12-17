  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Прогноз на 2023 год: к чему готовиться россиянам

6 ч. назад

Для России 2022 год стал поворотным. Последствия развязанной Путиным войны в Украине уже видны на всех уровнях: как в экономике и в политике, так и в настроениях в обществе. С какими вызовами россияне столкнутся в 2023 году? Об этом мы говорим в нашем завершающем выпуске этого года.

https://p.dw.com/p/4L5On

Гости:
🔵 Александра Архипова, социальный антрополог исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете
🔵 Дмитрий Стратиевский, директор Берлинского Центра изучения Восточной Европы (Osteuropa-Zentrum Berlin e.V.)
🔵 Андрей Гурков, экономический обозреватель DW 

Пропустить раздел О программе

О программе

Логотип ток-шоу "В самую точку"

В самую точку

Политическое ток-шоу DW. Еженедельные дискуссии в прямом эфире в студии Deutsche Welle о наиболее актуальных темах и событиях в Беларуси, России и соседних странах.

Перейти к программе В самую точку
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Пламя пожара и разрушенные здания в окрестностях Киева, 24 февраля 2022 года

Генерал США: Россия не будет вновь пытаться взять Киев

Конфликты28 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - Дед Мороз, стоя на улице, звонит девушке в платье с символикой Евросоюза, наряжающей дома ёлку, и спрашивает: "Холодно ли тебе, девица?"

Замерзающая Европа, или Большой привет Деду Морозу

Замерзающая Европа, или Большой привет Деду Морозу

Общество16 ч. назад
Flüchtlingsfamilie aus Charkow

Семья из Харькова: дети в подвалах рисуют войну

Семья из Харькова: дети в подвалах рисуют войну

Культура17 ч. назад
Кровавые слезы: акция протеста во время игры сборной Ирана на ЧМ по футболу в Катаре

"Женщина, жизнь, свобода!" - три месяца протестов в Иране 

"Женщина, жизнь, свобода!" - три месяца протестов в Иране 

Общество18 ч. назад16 фото
Украинская артиллерия в Бахмуте

Почему Россия так стремится взять Бахмут: оценка эксперта

Почему Россия так стремится взять Бахмут: оценка эксперта

Политика18 ч. назад
Справа налево - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Совета ЕС Шарль Мишель и премьер-министр Чехии, председательствующей в ЕС в 2022 году, Петр Фиала

Россия и Украина: чего им теперь ждать от Евросоюза?

Россия и Украина: чего им теперь ждать от Евросоюза?

Конфликты9 ч. назад
Мебель из атомного бункера под Бонном, выставка "Дороги, по которым не пошли"

Хиросима могла быть в Германии: развилки немецкой истории

Хиросима могла быть в Германии: развилки немецкой истории

Культура19 ч. назад
На главную страницу