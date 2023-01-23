Евросоюз выделит Украине еще 500 млн евро военной помощи

Главный дипломат ЕС объявил о новой военной помощи Украине и международной прокуратуре для расследования военных преступлений.
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Совет министров иностранных дел стран Европейского Союза договорился о предоставлении Украине седьмого транша военной помощи на общую сумму 500 млн евро через Европейский фонд мира (European Peace Facility). Об этом на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник, 23 января, объявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.
Таким образом, сумма, выделенная Украине через Европейский фонд мира, который был основан ЕС в 2021 году, достигнет 3,6 млрд евро. Между тем общая сумма помощи Украине от Евросоюза и входящих в него стран приблизилась к 50 миллиардам евро, что делает ЕС мировым лидером в оказании помощи Украине, сообщил Боррель.
Международная прокуратура в Гааге
Кроме того, Совет ЕС по иностранным делам един во мнении, что военные преступления в Украине не могут оставаться безнаказанными, указал глава европейской дипломатии. По его словам, на заседании обсуждались варианты возможного привлечения к ответственности виновных. Ведется эта дискуссия и в ООН, "в том числе и в контексте следующей Генеральной Ассамблеи", уточнил Боррель. Он заявил, что первым шагом на пути к привлечению виновных к ответственности станет создание офиса международной прокуратуры в Гааге при поддержке Международного уголовного суда.