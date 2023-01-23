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Жозеп БоррельФото: Virginia Mayo/AP Photo/picture alliance
КонфликтыЕвропа

Евросоюз выделит Украине еще 500 млн евро военной помощи

Ксения Польская Брюссель
39 мин. назад

Главный дипломат ЕС объявил о новой военной помощи Украине и международной прокуратуре для расследования военных преступлений.

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Совет министров иностранных дел стран Европейского Союза договорился о предоставлении Украине седьмого транша военной помощи на общую сумму 500 млн евро через Европейский фонд мира (European Peace Facility). Об этом на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник, 23 января, объявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.

Он также сообщил о достигнутом странами Евросоюза соглашении о выделении еще 45 млн евро на специальную миссию ЕС по обучению украинских военных. Эта миссия, рассчитанная на базовую подготовку 15 тысяч украинских солдат, заработала в Польше в конце 2022 года.

Таким образом, сумма, выделенная Украине через Европейский фонд мира, который был основан ЕС в 2021 году, достигнет 3,6 млрд евро. Между тем общая сумма помощи Украине от Евросоюза и входящих в него стран приблизилась к 50 миллиардам евро, что делает ЕС мировым лидером в оказании помощи Украине, сообщил Боррель.

Международная прокуратура в Гааге

Кроме того, Совет ЕС по иностранным делам един во мнении, что военные преступления в Украине не могут оставаться безнаказанными, указал глава европейской дипломатии. По его словам, на заседании обсуждались варианты возможного привлечения к ответственности виновных. Ведется эта дискуссия и в ООН, "в том числе и в контексте следующей Генеральной Ассамблеи", уточнил Боррель. Он заявил, что первым шагом на пути к привлечению виновных к ответственности станет создание офиса международной прокуратуры в Гааге при поддержке Международного уголовного суда.

На вопрос о подвижках в процессе поставок Украине немецких танков Leopard 2 он ответил, что Германия не блокирует другие страны, желающие передать эти танки Украине, и попросил оценить по достоинству "впечатляющие количественные результаты" встречи в Рамштайне.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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