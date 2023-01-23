Немецкий эксперт: У ФРГ нет причин не поставлять танки Киеву

Западные союзники, в частности, Польша и Великобритания, усиливают давление на Германию в вопросе поставок Украине боевых танков Leopard 2. Однако правительство федерального канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) по-прежнему медлит с решением.

Ожидалось, что оно будет принято на встрече Контактной группы по Украине в Рамштайне 20 января, но Германия так и не дала разрешения на поставки этого вида вооружений. "Сегодня мы не готовы сказать, когда такое решение может быть принято и в какой форме", - сообщил новый министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistotius) после окончания заседания.

Позиция немецких властей вызвала явное разочарование у западных союзников Берлина, особенно у Польши. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава готова создать "малую коалицию" с другими странами Европы для поддержки Украины, если Германия не согласится предоставить Киеву танки Leopard 2. Позицию ФРГ в этом вопросе он назвал "неприемлемой".

О причинах, по которым правительство ФРГ не может определиться в вопросе поставок Украине танков Leopard 2, и о последствиях этой нерешительности для внешнеполитического имиджа Германии DW поговорила с профессором Университета бундесвера в Мюнхене, военным экспертом Франком Зауэром (Frank Sauer).

DW: Несмотря на многочисленные просьбы Украины и призывы западных союзников, Германия не торопится озвучить решение о поставках танков Leopard 2 Украине. Правительство ФРГ не может решиться на этот шаг, или молчание федерального канцлера - это и есть принятое решение?

Франк Зауер: Я не могу ответить, принято ли решение. Я знаю только то, что могу почерпнуть из публичных заявлений. Если наблюдать за развитием событий, то еще не так давно, до апреля - мая прошлого года, поставки Украине боевых танков все еще считались границей, чертой, которую нельзя пересекать. Но с того времени было принято решение поставить не только самоходные артиллерийские установки (САУ) Panzerhaubitze 2000, но и зенитные самоходки Gepard, а теперь, на рубеже года, и боевые машины пехоты Marder.

Франк Зауер Фото: Waldemar Salesski/Universität der Bundeswehr

Сейчас дискуссия о поставках танков приобрела особую остроту, и создается впечатление, что правительство нащупывает путь к принятию соответствующего решения. На данный момент я предполагаю, что в конце концов мы добьемся результата, но я бы хотел видеть более перспективное планирование и, так сказать, более быстрые процессы принятия решений - в обоих направлениях.

Можно и отказаться от поставок танков, но тогда нужно четко сказать об этом, а затем выступить с альтернативными предложениями. И (правительству Германии. - Ред.) нужно как-то реагировать на то, что другие хотят доставить этот вид вооружений (Украине. - Ред.), но не могут это сделать без нашего согласия.

- Почему, на ваш взгляд, Германия медлит с озвучиванием решения?

- Еще полгода назад из заявлений федерального канцлера я мог бы довольно хорошо объяснить возможные причины отказа от поставок этого вида вооружения. Одну из них я уже упомянул - считалось, что отправка в Украину боевых танков будет пересечением линии, которую мы не хотим переходить, потому что это может повлечь за собой чрезмерную реакцию Путина. Но были и другие доводы: говорилось, что танков нет, что танки нельзя будет обслуживать и ремонтировать, что людей нельзя научить управлять ими и так далее.

Все эти аргументы на данный момент не актуальны. За это время мы поставили Украине другие системы - САУ PzH 2000 лишь один из примеров. Мы обучили (украинских. - Ред.) военных работе с другими системами, в том числе, с комплексом ПВО Patriots. И тот аргумент, что танков нет в наличии, тоже не работает, иначе другие европейские страны не говорили бы о своей готовности поставить их Украине и о том, что если они объединятся, то речь будет идти даже не о десяти, а о 90 или о 100 танках - то есть, о значительном количестве. А после саммита G20 на Бали, в котором также участвовал Олаф Шольц, ядерная эскалация (со стороны РФ. - Ред.) больше не является угрозой в ее прежней форме.

На встрече в Рамштайне (слева направо): министр обороны ФРГ Писториус, глава Пентагона Остин, министр обороны Украины Резников Фото: Wolfgang Rattay/REUTERS

Так что даже если следовать расчетам или логике федерального правительства, невозможно найти ни одного аргумента, который говорил бы против решения о поставках танков. Тем не менее на встрече в Рамштайне в очередной раз не было достигнуто согласия. И я думаю, что это раздражает многих наших союзников и портит наши с ними отношения.

Соединенные Штаты явно не в восторге от попытки Германии включить поставки американских танков Abrams Украине в число обязательных условий. Поэтому на данный момент мне не ясно, какая стратегия за этим стоит. В нынешнем положении, также с учетом военной ситуации в Украине, готовности всех партнеров участвовать и так далее, я не вижу причин не поставлять эти боевые танки. И каждый день - это фактически на один день позже, чем нужно, потому что Украине эти танки необходимы как можно скорее.

- Как эта позиция сказывается на имидже Германии?

- Она сказывается плохо. В Центральной и Восточной Европе царит, мягко говоря, изумление. И даже Соединенные Штаты удивлены и с большим трудом могут понять эту позицию Германии - достаточно посмотреть американские новости или почитать газеты, чтобы это увидеть.

Причем речь идет даже о тех, кто с большой симпатией относится к Германии, кто знает немецкую историю и кто, я думаю, понял бы веские причины, если бы они были приведены. Проблема в том, что наша позиция на данный момент ничем не может быть оправдана, потому что для нее нет никаких причин. По крайней мере ни одна из них не может быть выражена публично.

Я считаю, что эта позиция наносит огромный ущерб немецкому правительству, приводит к различным негативным последствиям для роли Германии в Европе и, по сути, противоречит заявленным целям правительства ФРГ. Ведь согласно заявлениям самого канцлера Шольца, Германия стремится к ведущей роли в Европе, подкрепленной военными средствами. Но имидж, который мы сейчас себе создаем, совершенно не такой. В нем нет ничего от роли лидера и также нет никакого впечатления, что мы переосмыслили наш подход к военным инструментам.

Кроме того, это имеет последствия и для промышленной политики Германии. В течение многих лет во всех наших официальных речах говорилось о необходимости консолидировать наши вооружения в Европе, покупать, если возможно, только одну систему и так далее. А если говорить о боевых танках, какой из них можно назвать европейским? Конечно, Leopard.

Большинство из них уже сейчас стоят на вооружении (в европейских странах. - Ред.). И это действительно отличные танки. Но после событий последних недель закономерным будет вопрос: а кто захочет купить Leopard в будущем? Польша и другие страны уже говорят о том, что американские Abrams и южнокорейские K2 тоже очень хорошие, и я не думаю, что это просто совпадение.

- Как, на ваш взгляд, будут развиваться события вокруг поставок немецких танков Украине?

- (Министр иностранных дел ФРГ. - Ред.) Анналена Бербок (Annalena Baerbock) только что сказала, что Германия не будет возражать против экспортных лицензий (и не будет препятствовать поставке немецких танков Leopard 2 из Польши в Украину. - Ред.). Очевидно, что в правительственной коалиции нет единства. Поэтому очень трудно делать какие-либо прогнозы. Но я рассчитываю на то, что Германия все же будет примет решение о поставках танков.

- Когда, по-вашему, это может произойти?

Думаю, что много времени это не займет. Польша уже объявила, что она подаст заявку на получение экспортной лицензии, что довольно непривычно, так как обычно такие вещи происходят в кулуарах, а официальная заявка является лишь формальностью, потому что она всегда одобряется. Иными словами, если заранее не ясно, что по запросу будет принято положительное решение, его не подают. Но сейчас, по всей видимости, Польша действительно намерена официально запросить экспортную лицензию.

И хотя полностью исключить отказ нельзя, вероятность этого, на мой взгляд, минимальна. Это нанесло бы чудовищный удар по политике добрососедства, европейской политике и политике НАТО. А если уж Германия выдаст экспортную лицензию, то я не думаю, что останется еще какой-то сдерживающий фактор для немецких поставок Leopard 2 Украине. Я полагаю, что в течение нескольких дней мы значительно продвинемся вперед в решении этого вопроса.

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