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Танк Leopard 2 бундесвераФото: picture alliance/dpa
ПолитикаПольша

Польша может создать "малую коалицию" для передачи Leopard 2

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Если Германия не поставит танки Leopard 2 Украине, Польша сама позаботится об этом, заявил премьер-министр Тадеуш Моравецкий. Для этого Варшава создаст "малую коалицию", которая обеспечит Киев танками, пояснил он.

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Если правительство Германии так и не передаст Украине боевые танки Leopard 2, тогда Польша сформирует "малую коалицию" стран, которые обеспечат Киев "современной техникой" и "современными танками" из собственных арсеналов, заявил в интервью агентству PAP, обнародованном в воскресенье, 22 января, премьер-министр Польши Тадеуш Моравецкий. Он резко раскритиковал нерешительную позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) относительно поставок танков Leopard Украине. "Позиция Германии в этом вопросе неприемлема", - подчеркнул Моравецкий.

"Из-за российской агрессивной войны ежедневно гибнут безвинные люди. Российские бомбы опустошают украинские города. Наносятся удары по гражданским объектам, гибнут женщины и дети", - указал польский премьер.

Еще до недавней встречи Контактной группы по Украине в Рамштайне Польша выражала готовность передать Украине танки Leopard из собственных запасов, но для этого сначала требуется получить согласие Германии как страны-производителя этой военной техники. Единственное, на что до сих пор согласилась Германия, это провести инвентаризацию своих танков Leopard, чтобы выяснить, сколько из них могут быть переданы Украине.

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