ФРГ необходимо отправить танки Украине

Танк Leopard 2 Фото: picture-alliance/dpa/K.M. Wegmann

Я признаю, я изменил свое мнение. Промедление канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в вопросе поставок Украине тяжелых вооружений я долгое время хорошо мог понять. И я все еще понимаю тревогу по поводу того, что Германия или вся НАТО из-за поставок определенного оружия могут быть втянуты в войну. Ведь российские политики угрожают именно этим, а президент Путин даже намекал на возможность применения ядерного оружия. Безусловно, есть основания вести себя осмотрительно в отношениях с Россией. Но проблема в том, что Путин это знает. Более того, с самого начала в своих расчетах он учитывал этот страх. В то время, как украинцы отчаянно борются за свою жизнь и свободу, российская армия систематически разрушает жилые дома и гражданскую инфраструктуру. Практически у нашего порога совершаются военные преступления.

Решающую роль играет военная помощь Запада

Несмотря на подавляющее численное превосходство российских войск и бессовестные методы ведения войны Россией, украинская армия на удивление хорошо держится и даже вернула часть оккупированных Россией территорий. Решающую роль в этом сыграла военная помощь Запада. Но сейчас украинское контрнаступление очевидно достигло предела возможностей. Началась позиционная война, которую Россия может вести долго. Однако и без крупных боев каждый день этой войны несет страдания мирному населению, каждый день этой войны не позволяет миру бросить все силы на решение других проблем, например, голода, который усилился из-за этой войны.

Кристоф Хассельбах Фото: DW

На фоне нынешней патовой военной ситуации, на фоне инфляции и нехватки энергии во многих странах снова звучат призывы к дипломатии - нужно, наконец, вести переговоры о мире! Но ясно одно, если Украина сейчас начнет договариваться, то она получит мир под диктовку России.

Как сказал генсек НАТО Йенс Столтенбергв октябре в интервью DW: "Если президент Путин прекратит боевые действия, наступит мир. Если Украина перестанет бороться, она перестанет существовать как независимое государство". Поэтому дипломатия и военная помощь не являются противоположными вещами, но дополняют друг друга. Украина должна начать переговоры с позиции сильного. Но пока у нее нет такой позиции.

С западными танками Украина может продвигаться вперед

Согласно оценкам военных экспертов, западные танки способны переломить ситуацию. С ними Украина, вместо того, чтобы просто удерживать позиции, могла бы продвигаться вперед на оккупированных Россией территориях, отвоевывая их.

В интерпретации Путина, правда, эти территории теперь принадлежат России. Что произойдет, если Россия воспримет украинское наступление с западными танками на эти территории как вступление в войну стран, которые их поставили Киеву? Ответ на этот вопрос заключается в следующем: Путин и так может все трактовать, как ему угодно. Он может по своему усмотрению воспринять как вступление в войну и совершенно другие вещи. Но Запад не должен делать себя зависимым от этого. Международное право на стороне Украины и тех, кто помогает ей в военном плане, потому что эта страна просто отражает агрессию.

Правительство ФРГ больше не может долго ждать

Да, этот путь не лишен риска. Но другой путь - держаться в стороне и не вмешиваться - еще более рискованный. Он показал бы Путину и всем его потенциальным последователям по всему миру, что агрессия может остаться безнаказанной. Тогда следующими целями для Путина после Украины могли бы стать Молдова или страны Балтии. Поэтому сдержанная позиция в отношении поставок танков более неуместна, если она вообще когда-либо была таковой.

До тех пор, пока никакая другая западная страна не хотела поставлять Украине танки, Олаф Шольц еще мог говорить, что Германия не хочет действовать в одиночку. И это было благоразумно. Но сейчас Великобритания готова подать пример и хочет отправить в Украину свои танки Challenger, независимо от того, поддержит ли ее кто-то еще. Другие страны - Польша или Финляндия тоже незамедлительно отправили бы в Украину немецкие танки Leopard, если бы Германия выдала им на это разрешение. Это было бы самым малым, что могло бы сделать правительство ФРГ. Но оно пока избегает такого шага.

Против поставок танков Leopard из Германии можно было бы привести аргументы о ее собственной обороноспособности, но ни в коем случае не дипломатические, стратегические или моральные оправдания. Поставка боевых танков необходима с военной точки зрения, она защищена международным правом и в стратегическом плане является решающим сигналом для Путина и западных союзников о том, что мы сообща отстаиваем за свою свободу. А правительство ФРГ больше не может ждать долго, иначе оно рискует утратить доверие.

Автор: Кристоф Хассельбах, обозреватель DW

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