В ФРГ ждут, чтобы США первыми предоставили танки Украине

На 329-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 18 января (время московское).

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Германия не позволит союзникам отправлять танки Leopard немецкого производства в Украину, чтобы помочь ей в отражении российской агрессии до тех пор, пока США не согласятся отправить свои собственные танки Abrams, сообщила в среду газетаThe Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных немецких чиновников.

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Крушение вертолета в Броварах является следствием войны, уверен президент Украины Владимир Зеленский. "Я считаю - из-за того опыта войны, который есть сегодня у меня и у нашего общества: это не несчастный случай, это война. Война просто не только на поле боя. У войны есть несколько направлений. Нет больше несчастных случаев, все это результат войны. Абсолютно. Все эти шаги, все, что происходит", - заявил он в ходе онлайн-включения на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отвечая на вопрос модератора. Одновременно он отметил, что за свою безопасность он не переживает.

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Крым и Донбасс принадлежат Украине, заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью американскому изданию Bloomberg. "Для нас Крым - это Украина, Донбасс - это Украина, и это останется так", - сказал он. По словам политика, Сербия с самого начала не поддерживала российскую агрессию против Украины. Как заметил сербский президент, несмотря на "традиционно хорошие" отношения Белграда и Москвы, Сербия не поддерживает каждое отдельное решение Кремля. Днем ранее Вучич резко осудил попытки российского ЧВК Вагнера рекрутировать в Сербии добровольцев на войну в Украине через рекламное объявление, которое в январе показывал российский телеканал RT на сербском языке, сообщает агентство AFP.

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Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни объявят об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, сообщил телеканал CNN со ссылкой на два информированных источника. Однако в нем, как ожидается, не будет танков.

США выделяют 125 млн долларов на ремонт энергетических объектов

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Последствия российского ракетного удара по электроподстанции в Харькове Фото: Kostiantyn Liberov/AP Photo/picture alliance

США выделяют Украине 125 миллионов долларов на детали и другие материалы для восстановления объектов энергоснабжения в Украине после российских ударов, заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр. Среди прочего, средства будут направлены на закупку резервного питания для систем водоснабжения и централизованного теплоснабжения Киева. Они также помогут пополнить запасы газовых турбин, трансформаторов и другого энергетического оборудования. В USAID сообщили, что 125 миллионов долларов будут выделены в рамках дополнительной финансовой помощи Украине, одобренной Конгрессом США в декабре 2022 года.

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Российские войска в среду безуспешно вели наступление на Запорожском направлении в районах населенных пунктов Орехов и Гуляйполе, сообщает Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке. Кроме того, также не увенчались успехом их наступательные действия на Авдеевском направлении. На Лиманском направлении армия РФ пытается улучшить тактическое положение. При этом россияне не отказываются от попыток захватить всю Донецкую область, сосредотачивая усилия на Бахмутском направлении. На Купянском, Новопавловском и Херсонском направлениях российские войска обороняются.

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По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки российские силы совершили 22 авиационных удара и более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В свою очередь украинские силы нанесли 13 ударов по районам сосредоточения врага и три - по позициям его зенитно-ракетных комплексов, сбили российский вертолет Ка-52 и экспериментальный российский разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР".

"Российские оккупационные войска не прекращают мародерство на временно занятых территориях. Так, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Братолюбовка и Нижние Серогозы Херсонской области, оккупанты, передвигаясь группами по 10-15 человек, обыскивают пустующие помещения местных жителей и выносят всю бытовую технику и мебель", - отмечается в вечерней оперативной сводке в Facebook .

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Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич-Эггер в ближайшие дни приедет в Москву, чтобы обсудить с властями РФ и Российским Красным Крестом гуманитарные вопросы, сообщила пресс-служба международной организации. На повестке дня - вопросы, связанные с Украиной и посещением военнопленных, указывается далее. "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МККК уточняет, что визит состоится 19-20 января.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о создании специальной рабочей группы по расследованию авиакатастрофы в Броварах. "На внеочередном заседании правительство поручило в рамках Государственной комиссии ТЭБ и ЧС создать специальную рабочую группу, которая возьмет на контроль расследование трагедии в Броварах", - указал он в Telegram . В ее состав войдут и. о. министра внутренних дел, руководитель ГСЧС, представители других министерств, отметил он. На заседании кабинета министров Шмыгаль призвал не распространять теории и спекуляции относительно причин авиакатастрофы. "Сейчас на месте работают все службы, чтобы оказать помощь пострадавшим и пошагово, детально выяснить причины падения вертолета. Расследование займет некоторое время. Поэтому мы призываем пока избегать тех или иных теорий, спекуляций, дождаться официальных комментариев и выводов", - заявил он.

Столтенберг: Украине необходимо значительно больше оружия

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Украине необходимо "значительное увеличение" поставок оружия в ключевой момент российского вторжения, уверен генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Такая поддержка Киева является единственным путем к мирному урегулированию военного конфликта с Россией, заявил он в интервью Reuters в рамках Давосского форума. "Если мы хотим завтра найти мирное решение путем переговоров, нам необходимо поставить больше оружия сегодня", - подчеркнул Столтенберг.

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Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заверил в бессрочной поддержке Берлина Украину, обороняющуюся от российского вторжения. "Мы продолжим поддерживать Украину - так долго, как это будет необходимо", - заявил он. Чтобы обеспечить поражение России в войне против Украины, ФРГ постоянно поставляет "большие объемы оружия" в тесном сотрудничестве с международными партнерами, указал далее Шольц. При этом он сослался на запланированную поставку Бирлином комплекса Patriot и назвал военную помощь Украине "глубоким поворотным моментом в немецкой внешней политике и политике безопасности". Вместе с тем глава правительства ФРГ не упомянул возможные поставки танков Leopard, которые стали предметом дебатов внутри правительственной коалиции и к которым Берлин призывают целый ряд стран.

++18.00++

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес высказался сдержанно по вопросу возможных скорых поставок его страной боевых танков Leopard Украине. "В настоящее время эта возможность не рассматривается", - заявил он на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Одновременно он не исключил поставки в более поздние сроки и сослался на встречу контактной группы по обороне Украины в немецком Рамштайне 20 января. Подобные решения Мадрид принимает совместно с союзниками и сплоченном сотрудничестве, подчеркнул Альбарес. "На протяжении этой войны Испания на каждом этапе делает то, что она считает лучшим, чтобы помочь украинцам в защите их суверенитета и территориальной целостнотси и скорейшего достижения мира в этой стране", - добавил он.

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По уточненным данным, в результате авиакатастрофы в Броварах погибли 14 человек, в том числе один ребенок. Пострадали 25 человек, из них 11 детей. По состоянию на 15.45, поисково-спасательные работы завершены, сообщила ГСЧС Украины .

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Министр обороны Канады Анита Ананд объявила в Киеве о намерении направить Украине 200 бронированных машин Senator. Это новый пакет военной помощи объемом 90 миллионов долларов в ответ на конкретный запрос Киева, сообщило правительство в Оттаве. Машины Senator способны перевозить восемь пассажиров, они также предусматривают место для стрелка и могут использоваться для перевозки раненых, бойцов и экипировки. В Киеве Ананд встретилась с украинским коллегой Алексеем Резниковым, который поблагодарил Канаду за военную помощь на более чем 1 млрд долларов, которая была выделена с февраля 2022 года и включает, в частности, ЗРК NASAMS с боеприпасами, 39 бронированных машин боевой поддержки, противотанковое вооружение, гаубицы M777 и боеприпасы к ним. Как отметила Ананд в Twitter , она подтвердила непоколебимую солидарность Канады с украинским народом и наметила следующие шаги военной помощи Украине.

Европарламент призвал Шольца разрешить поставки Украине танков Leopard

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Европейский парламент призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) сделать возможными поставки Украине немецких боевых танков Leopard. На заседании в Страсбурге депутаты подавляющим большинством голосов одобрили соответствующее предложение "зеленых". В обращении указывается на необходимость инициировать европейский консорциум с целью безотлагательной поставки танков Leopard 2 Украине. Текст документа был предложен членом Европарламента из Германии Райнхардом Бютикофером (Reinhard Bütikofer). Агентство dpa отмечает, что подобное обращение ЕП к главе правительства одной из стран ЕС является необычным шагом, в особенности с учетом того, что его подготовил политик от партии, входящей в правящую коалицию в ФРГ.

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В российских городах появляются стихийные мемориалы в память об убитых жителях многоэтажки в Днепре, разрушенной в результате попадания российской ракеты. В Санкт-Петербурге возложили цветы к памятнику украинского поэта Тараса Шевченко и выложили свечами слово "Днепр". На фотографиях памятника Шевченко в Краснодаре - цветы, игрушки и фотография разрушенного жилого дома. В Екатеринбурге появился стихийный мемориал в память погибшим в Днепре возле памятника жертвам политических репрессий. В Москве местом мемориала сразу после трагедии стал памятник Лесе Украинке, но 17 января силовики начали задерживать приносящих цветы людей, у мемориала начал дежурить автозак. После этого москвичи стали возлагать цветы к памятнику Тарасу Шевченко.

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Заместителем министра внутренних дел Украины назначен глава Национальной полиции Игорь Клименко, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он будет исполнять обязанности руководителя ведомства. Новый глава МВД Украины будет назначен после обсуждения с парламентом, добавил он. Утром 18 января при крушении вертолета в Броварах погибли глава МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощница главы МВД Татьяна Шутяк, руководитель охраны министра внутренних дел Украины Михаил Павлушко, фотограф Николай Анацкий, три члена экипажа, а также четыре ребенка.

Латвия предоставит Киеву ПЗРК Stinger, вертолеты, пулеметы и беспилотники

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В ближайшее время Латвия предоставит Украине новую партию военной помощи, в том числе, ПЗРК Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники, сообщила министр обороны этой страны Инара Мурниец е, накануне посетившая Киев. Кроме того, она заявила, что в текущем году Латвия подготовит больше украинских военных, чем в прошлом. 17 января Мурниеце встретилась с украинским коллегой Алексеем Резниковым и подтвердила непоколебимую поддержку Украины со стороны Риги.

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Число погибших в результате авиакатастрофы в Броварах возросло до 17. Жертвами крушения вертолета стали 4 ребенка и 9 человек, находившихся на борту самолета, заявила пресс-служба ГСЧС Украины. Судьба еще одного ребенка остается неизвестной, указывается в Telegram . Кроме того, ранены 25 человек, в том числе 11 детей, они госпитализированы в больницы.

Между тем, начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил в Facebook , что потерпевший крушение вертолет ждали в Харькове. "Сегодня я должен был встретить, должен был пожать руки, должен... Разговаривал вчера, сегодня, со всеми, кто был на борту, поговорил и выехал встречать, встречал", - заявил он.

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Российское посольство РФ в Швеции опубликовало в Twitter карту, на которой Крым и другие оккупированные Россией территории входят в состав Украины. Целью твита было продемонстрировать, что бензин в России стоит дешевле, чем в Европе. Позже в аккаунте появилась новая карта РФ с пояснением, что "не все западные источники достоверно изображают карту России". Ранее ТАСС сообщал о законопроекте, который приравняет к экстремистским материалам карты, "оспаривающие территориальную целостность России".

Премьер Польши подтвердил готовность выделить Киеву 14 танков Leopard

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что его страна готова предоставить Украине 14 танков Leopard. Сейчас в Варшаве ждут решений Финляндии, Дании, Германии и стран ЕС об аналогичных мерах, заявил он на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Польша ждет от европейских союзников предоставления Киеву примерно двух батальонов танков - 100 единиц, заявил Моравецкий.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц потрясен известием о крушении вертолета в Броварах и гибели руководства МВД Украины, а также трех детей. Эта катастрофа в очередной раз показывает "колоссальную цену", которую вынуждена платить Украина в этой войне, написал глава немецкого правительства в Twitter . "В этот печальный день наши мысли - с семьями погибших и пострадавших, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским, который сегодня потерял министра внутренних дел", - добавил он.

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В отношении восьми мобилизованных из Калининградской области, которые уехали с оружием из так называемой "ЛНР" в Подольск, заведено уголовное дело о дезертирстве с оружием в период вооруженного конфликта, им грозят сроки до 15 лет лишения свободы, пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Главным обвиняемым и предполагаемым организатором побега, по данным издания, является предполагаемый организатор побега, младший сержант Евгений Кравченко, его до 27 февраля арестовал 235-й гарнизонный военный суд Москвы. Другие фигуранты дела - ефрейтор Дмитрий Медведев, матрос Александр Бабенко, рядовые Николай Колмачев, Александр Елисеев, Игорь Медведев, Александр Богаченок и Денис Балахин, они находятся под надзором командира войсковой части в военном городке Чехов-4, сообщается далее.

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Начавшаяся 24 февраля 2022 года военная агрессия России против Украины - это "попытка прекратить войну", заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами и блокадниками в Санкт-Петербурге. "Все, что мы делаем сегодня, в том числе и специальная военная операция, - это попытка прекратить эту войну", - сказал Путин.

NBC: ВСУ укрепляют границу с Беларусью

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ВСУ укрепляют фортификационные сооружения на границе с Беларусью, построенные еще в апреле, сообщил корреспондент телеканала NBC, который побывал на месте строительства. По его словам, в лесу, расположенном в пяти минутах езды от совместной границы, ВСУ укрепляют 1,5-метровые земляные стены досками, через каждые несколько метров бревна образуют своего рода укрытие - импровизированную крышу, покрытую ветвями и землей для маскировки. Фортификационные работы ведутся на фоне совместных учений авиации России и Беларуси, начавшихся 16 января.

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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

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Служба безопасности Украины (СБУ) начала досудебное расследование причин авиакатастрофы в Киевской области. Среди основных версий - нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия по уничтожению вертолета, заявило ведомство. Сотрудники СБУ проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий, устанавливая причинно-следственные связи и детали трагедии.

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В Киеве уточнили данные о жертвах в результате авиакатастрофы в Броварах. В результате падения вертолета Государственной службы по чрезвычайным ситуациям погибли 16 человек, в том числе три ребенка, сообщила спикер Нацполиции Марьяна Рева в эфире украинского телемарафона. "Кроме того 25 человек находятся в медучреждениях, им оказывается квалифицированная помощь, 10 травмированных из них - дети. Несколько человек - в тяжелом состоянии в реанимации", - добавила она. Между тем в заявлении ГСЧС в Telegram сообщается о 16 погибших и 30 раненых. Сейчас разбираютсял плиты перекрытия между первым и вторым этажами, а также крышей, в ликвидации последствий участвуют 127 человек и 30 единиц техники, отмечается далее.

Погранслужба Украины пресекла попытку прорыва россиян в Бахмут

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Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщила , что ее подразделения пресекли попытку прорыва российских сил в Бахмут. "На днях пограничники обнаружили попытку нескольких групп пехоты противника обойти опорный пункт украинских защитников. Чтобы остановить маневр российско-оккупационных войск, наши бойцы навязали оккупантам стрелковый бой и пригласили поддержку. От обхода рубежа противник вынужденно отказался и попытался захватить позиции пограничного подразделения", - указывается в заявлении. По данным ГПСУ, в ходе боестолкновения погибли 5 россиян, были ранены еще 7.

Хроника событий 18 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 17 января 14.00 - 23.59 >>>

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