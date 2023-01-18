Армия Украины роет окопы на границе с Беларусью

В Украине опасаются нового вторжения со стороны Беларуси. Фортификационные сооружения возводятся в пяти минутах от границы с Беларусью, сообщил корреспондент телеканала NBC.

Украинская армия укрепляет фортификационные сооружения на границе с Беларусью, построенные еще в апреле, сообщил в понедельник, 16 января, корреспондент телеканала NBC, который побывал на месте строительства. По его словам, в лесу, расположенном в пяти минутах езды от совместной границы, ВСУ укрепляют 1,5-метровые земляные стены досками, через каждые несколько метров бревна образуют своего рода укрытие - импровизированную крышу, покрытую ветвями и землей для маскировки.

Фортификационные работы ведутся на фоне совместных учений авиации России и Беларуси, начавшихся 16 января. На учениях отрабатывается совместное патрулирование пространства вдоль границы, авиаподдержка группировок войск и высадка десанта. Корреспондент NBC цитирует старшего лейтенанта ВСУ по имени Антон, который считает, что следующая атака российской армии может произойти в любом месте вдоль линии фронта, протянувшейся на тысячи километров.

"Мы строим эти укрепления во всех зонах нашей ответственности, чтобы иметь возможность скрытно обороняться и проводить контрнаступления. Потенциальное наступление со стороны Беларуси может начаться откуда угодно", - сказал украинский офицер.

Возможное наступление с севера

Ранее о подготовке укреплений на границе в Беларусью рассказал глава администрации приграничной Ровенской области Виталий Коваль. "На севере активно строим инженерные и фортификационные постройки. Жители общин Варашского и Сарненского районов объединились и помогают копать окопы для военных. Только в один из дней пришло более 150 добровольцев", - написал Коваль в Telegram-канале. ВСУ также заминировали север Киевской области, которая граничит с Беларусью.

Для Украины наступление российской армии с севера - наиболее опасный сценарий, отмечали аналитики американского Института изучения войны (ISW). Тем не менее, по их оценке, в ближайшее время это маловероятно. Пока нет никаких доказательств того, что российские силы в Беларуси создали структуры управления и контроля, необходимые для оперативной ударной группы. Тем не менее ВСУ вынуждены отводить воинские части на северную границу на случай наступления, говорил в интервью телеканалу Sky News посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

В октябре правитель Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились создать совместную региональную группировку войск. После этого Россия начала переброску техники и войск в Беларусь. В 2023 году Россия может расширить военное присутствие в Беларуси перед запланированными учениями "Запад-2023" и "Щит Союза-2023", писали аналитики ISW.

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