Шойгу объявил о масштабной реформе вооруженных сил России

По словам министра обороны РФ, обеспечить безопасность страны можно лишь путем структурных реформ в армии. На аннексированных территориях Украины будут созданы самодостаточные группировки войск.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о масштабной реформе вооруженных сил с целью выполнить указание президента Владимира Путина об увеличении численности войск с 1,15 млн до 1,5 млн человек. "Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты РФ возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов ВС", - заявил Шойгу на совещании со своими заместителями, главнокомандующими видов войск и командующими округами во вторник, 17 января.

По словам Сергея Шойгу, решено создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил - Московский и Ленинградский военные округа. Предусмотрено и формирование "самодостаточных группировок войск" на аннексированных территориях Украины.

Как уточнил министр, предстоит "сформировать армейский корпус в Карелии, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в воздушно-десантных войсках, переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте". Будет усилена боевая составляющая Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения.

Сроки проведения реформы

Сергей Шойгу сказал, что масштабные изменения состава вооруженных сил, увеличение их численности и изменение военно-административного деления Российской Федерации будут осуществляться в течение 2023-2026 годов. Особое внимание уделят комплектованию войск военнослужащими по контракту.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил наращивание численности ВС России "прокси-войной", которую, по его словам, Запад ведет против Москвы. Эксперты расценивают действия России как ответ на запланированное вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Реформа российской армии проводится на фоне кровопролитной войны России против Украины, в результате которой, по данным Минобороны Украины, погибли уже почти 117 тысяч российских военнослужащих. Данные о потерях ВСУ украинское Минобороны не разглашает. Минобороны России осенью подтвердило гибель 6000 российских солдат. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в конце декабря заявил, что с начала войны погибли от 10 до 13 тысяч украинских военных.

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