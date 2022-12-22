Армия Путина - полтора миллиона потенциальных вдов

Президент РФ Владимир Путин Фото: Sergei Fadeichev/Sputnik/Pool via REUTERS

У России есть все для победы над Украиной, война будет продолжаться. Таков был главный тезис выступления президента Владимира Путина на заседании коллегии Минобороны в среду, 21 декабря. Ничего другого никто и не ждал. Москва давно пошла ва-банк и отступать не собирается.

Ради достижения своих безумных целей - свержения власти в Киеве и захвата как можно большей территории Украины - глава Кремля обещал слушавшим его с каменными лицами военным исполнение всех желаний: "У нас нет никаких ограничений по финансированию". Необходимость изменений Путин видит лишь в мелочах - производить больше современного оружия, улучшить организацию призыва. "У нас есть всё, я хочу это подчеркнуть, именно всё, все возможности для того, чтобы наращивать этот потенциал, и мы, безусловно, будем это делать без всяких скидок", - сказал Путин. Конечно, он имел в виду и человеческие жизни.

Увеличение армии должно предотвратить поражение

Говоря о непопулярной мобилизации, президент РФ дал понять, что призванных 300 тысяч пока достаточно. На самом деле армия России продолжает расти, причем рекордными темпами. Выступавший после Путина министр обороны Сергей Шойгу предложил увеличить численность военнослужащих армии РФ до полутора миллионов. Это уже второе увеличение с начала российского вторжения. До этого Путин летом постановил увеличить численность военных до более 1 млн 150 тысяч. Эта норма вступит в силу с января 2023 года. И вот - новое увеличение, да еще какое - на 350 тысяч человек!

Роман Гончаренко Фото: DW

Зачем это происходит - очевидно. Российская армия проигрывает войну в Украине, несмотря на перевес в резервах живой силы и техники. О недавних поражениях в Харьковской и Херсонской областях Путин стыдливо умолчал. Но качество и мотивация этих резервов вызывают вопросы, что и заставляет Россию не только рекрутировать бойцов среди заключенных и проводить мобилизацию, но и увеличивать плановую численность армии.

Это может помочь Москве избежать быстрого поражения. Россия вряд ли сможет скоро провести новое успешное широкомасштабное наступление, но от попыток не откажется. Для Украины это может серьезно осложнить ситуацию на фронте, Киеву придется реагировать - увеличивать свою армию, а также просить у западных партнеров ускорить поставки современного вооружения. Президент Владимир Зеленский наверняка говорил об этом во время своего визита в Вашингтон - первого после вторжения РФ.

Больше солдат - меньше рабочих рук

В среднесрочной перспективе увеличение численности армии РФ может помочь Украине победить. Если добавить к полуторамиллионной армии представителей других силовых структур - Росгвардии, ФСБ и прочих - по степени милитаризации общества Россия может оставить позади поздний СССР, который не выдержал гонки вооружений и войны в Афганистане. Помня об этом, Путин обещал не жертвовать социальной поддержкой ради достижения военных целей. Экономика России рыночная, она прочнее, чем плановая советская, но и западные санкции беспрецедентные. В таких условиях глава Кремля сильно рискует, увеличив нагрузку на экономику и одновременно лишив ее наиболее продуктивных рабочих рук: кто-то бежал от мобилизации за границу, кого-то призвали в армию и отправили на фронт. При этом растущую армию нужно кормить и обувать. Полтора миллиона военнослужащих - огромная цифра.

Это не поможет Путину выиграть войну, но наверняка сделает ее более затяжной и кровавой. Увеличение численности армии в военное время - это всегда и увеличение числа потерь. Пока оно измеряется десятками тысяч, но кто сказал, что это предел? Армия Путина - это полтора миллиона потенциальных вдов. Но, как сказал президент России, он не собирается делать "скидок".

Автор: Роман Гончаренко, обозреватель DW

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