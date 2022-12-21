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Российские десантникиФото: EPA/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Шойгу предложил увеличить призывной возраст с 18 до 21 года

Ольга Лебедева
39 мин. назад

Предельный возраст призыва на военную службу в России планируется повысить до 30 лет, заявил глава Минобороны РФ на расширенной коллегии ведомства. Путин согласился с предложением.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о мерах в ответ на запланированное расширение НАТО на севере Европы и наращивание "военного потенциала" альянса у российских границ. Выступая на расширенной коллегии ведомства в среду, 21 декабря, он предложил повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва увеличить до 30 лет.

Кроме того, планируется "обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу", указал Шойгу. Он призвал довести численность ВС РФ до 1,5 млн человек, а численность контрактников - до 695 тысячи человек.

Создание двух новых военных округов

Глава Минобороны РФ заявил о планах создать группировку войск на северо-западе России, создать два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил - Московский и Ленинградский военные округа. Кроме того, по его словам, в РФ будут созданы новые авиационные соединения, в том числе восемь бомбардировочных авиационных полков и один истребительный авиаполк. "Для каждой общевойсковой (танковой) армии содержать смешанную авиационную дивизию и бригаду армейской авиации, численностью 80-100 боевых вертолетов", - отметил Шойгу.

Он также сообщил о намерении продолжить войну против Украины до полного выполнения задач и предложил провести более подробное обсуждение мер на закрытой части заседания. Шойгу указал, что в ходе мобилизации было призвано 300 тысяч человек, а освобождены от призыва с целью поддержания экономики - 830 тысяч человек.

Путин согласен с предложениями

Выступая после Шойгу, президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен с его предложениями. В заседании участвовали 15 тысяч служащих ВС РФ, в том числе в режиме видеосвязи. Ранее стало известно, что Путин в нарушение конституции отказался от выступления с посланием Федеральному собранию. Кроме того, российский президент не будет проводить традиционную декабрьскую пресс-конференцию.

Указ Путина от 25 августа определяет численность ВС РФ с 1 января 2023 года в 2 039 758 человек, из которых 1 150 626 - военнослужащие.

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