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Оружейный барон в ЛДПР – "Заповедник", выпуск 244, 18.12.22

5 ч. назад

Путин и его рейдеры обстреливают энергосистему Украины. Какое будущее видят кремлевские экстрасенсы? Сможет ли Эрдоган перехитрить Путина? Служебный карман макрофинансовой помощи для Украины. Где спрячутся военные преступники? Релокация Кремля. Как меняли Бута. Смотрите в 244-м выпуске "Заповедника"!

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Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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О программе

Ворона, Заяц, Волк и Филин - герои сатирического шоу DW "Заповедник"

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со звериной добротой анализируют новости, пытаясь ответить на вопрос: сошли политики с ума или же им достался недостойный их народ?

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