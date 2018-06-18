Оружейный барон в ЛДПР – "Заповедник", выпуск 244, 18.12.22

Путин и его рейдеры обстреливают энергосистему Украины. Какое будущее видят кремлевские экстрасенсы? Сможет ли Эрдоган перехитрить Путина? Служебный карман макрофинансовой помощи для Украины. Где спрячутся военные преступники? Релокация Кремля. Как меняли Бута. Смотрите в 244-м выпуске "Заповедника"!

5 ч. назад 5 ч. назад

5 ч. назад 5 ч. назад

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!