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Российский солдат в оккупированном Херсоне
Российский солдат в оккупированном ХерсонеФото: AP/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Путин распорядился увеличить численность российской армии

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Уже в предстоящем году численность вооруженных сил РФ превысит два млн человек. Одно только число военнослужащих, в том числе по контракту, будет доведено до 1,15 млн, следует из указа президента России.

https://www.dw.com/ru/putin-rasporadilsa-uvelicit-cislennost-rossijskoj-armii/a-62929753

Через полгода после вооруженного вторжения России в Украину президент РФ Владимир Путин распорядился увеличить численность вооруженных сил страны. В 2023 году численность ВС РФ будет доведена почти до 2,04 млн человек, следует из президентского указа, обнародованного в четверг, 25 августа.

Одно только число военнослужащих, в том числе по контракту, будет увеличено на 137 тысяч человек и составит в общей сложности около 1,15 млн солдат. Остальную часть персонала будут составлять гражданские служащие, в том числе административные работники. Официальные причины увеличения численности российской армии не приводятся.

Россия атаковала соседнюю Украину 24 февраля. Согласно официальной позиции Кремля, "спецоперация" в Украине идет по плану. В то же время международные эксперты указывают лишь на медленное продвижение российских войск и полагают, что ВС РФ несут большие потери. Москва уже давно не публикует данных о количестве убитых и раненых российских солдат.

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