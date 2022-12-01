НАТО расширяется на север. Какими будут последствия?

Швеция и Финляндия хотят вступить в Североатлантический альянс как можно быстрее. DW - об их мотивах, вкладе в структуры блока и значении для натовской стратегии по сдерживанию России.

Расширение НАТО на север за счет вступления в ряды членов организации Швеции и Финляндии значительно повысит потенциал Североатлантического альянса по сдерживанию России и укрепит безопасность союзников на всем европейском пространстве блока от крайнего Севера до Средиземного моря. К такому выводу пришли участники одной из панельных дискуссий, которая проходила 1 декабря в рамках Берлинской конференции по безопасности (Berlin Security Conference, BSC).

Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО

Финляндия на протяжении нескольких десятилетий придерживалась политики военного нейтралитета, хотя в последнее время и расширяла сотрудничество с НАТО.

На панельной дискуссии, посвященной вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Справа налево: Филип Бридлов, Антти Кайкконен, Пол Йонсон и ведущая Нана Бринк Фото: Nikita Jolkver/DW

"У нас есть долгая традиция сосуществования с нашим восточным соседом, мы прагматично выстраивали отношения с Россией, - говорил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен. - Но после вторжения России в Украину в стране развернулась широкая дискуссия о выводах, которые следует из этого извлечь, и достаточно быстро стало ясно, что наилучший вариант, самое оптимальное решение - присоединение к НАТО". В настоящее время, по его данным, 85 процентов финнов поддерживают вступление в НАТО. "Это даже больше, чем число сторонников НАТО в самих его странах-членах", - заметил министр.

В Швеции дискуссии на этот счет шли дольше, но начались даже раньше, чем в Финляндии. Решающими были две даты, рассказал шведский министр обороны Пол Йонсон. Первая - 17 декабря 2021 года, когда глава МИД России Сергей Лавров представил свой проект договора о новой архитектуре безопасности в Европе, который, по словам Йонсона, фактически предусматривал для России право вето на принимаемые в Европе решения, касающиеся политики безопасности.

"А кроме того, - добавил он, - страны НАТО должны были бы по этому российскому плану свернуть свой потенциал до уровня 1997 года, что вынудило бы Швецию прекратить всякое сотрудничество со странами НАТО. Это было для нас неприемлемо".

24 февраля стало ясно, что Россия готова брать на себя политический и военный риск в большей степени, чем шведы от нее ожидали, Россия понизила порог применения вооруженной силы. "Мы это уже видели в Грузии, Сирии, в Казахстане и Беларуси", - указал Йонсон. Вторжение в Украину окончательно убедило Стокгольм в необходимости встать под защиту пятой статьи Североатлантического договора, предусматривающую коллективную оборону в случае нападения на одного из его участников.

Альянс с расширением на север станет сильнее

С военной точки зрения, Швеция и Финляндия - это две крупные военные державы, которые уже сейчас тесно взаимодействуют с НАТО, проводят совместные учения, имеют превосходные военные, а также промышленные способности и структуры.

Теперь на очереди Швеция и Финляндия

Так оценивает потенциал новых членов НАТО бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлов. "Со вступлением этих стран мы в одночасье станем сильнее и боеспособнее", - заявил он и посетовал, что Финляндия и Швеция не подали заявки на вступление в НАТО раньше - после первого вторжения России в Украину в 2014 году. Боеготовности армий этих двух стран, по его оценке, могут позавидовать вооруженные силы некоторых других членов НАТО.

Армии Финляндии и Швеции

Армия Финляндии - одна из крупнейших в Европе - насчитывает 280 тысяч военнослужащих, плюс миллион хорошо обученных резервистов, рассказал Антти Кайкконен. Артиллерия, по его оценке, самая мощная среди европейский партнеров по НАТО, на вооружении ВВС страны - 64 истребителя-бомбардировщика F35. Германия только планирует заказать такие машины у американского производителя Lockheed Martin.

На вооружении ВВС Финляндии 64 F35 Фото: Lockheed Martin/ZUMA/IMAGO

"Мы всегда очень тщательно заботились о нашей обороноспособности, были всегда начеку - не только в годы холодной войны, сохранили всеобщую воинскую обязанность, инвестировали в нашу обороноспособность, а с 90-х годов прошлого века активно развивали сотрудничество со странами НАТО", - рассказал Кайкконен. По его прогнозу через 2-3 года вооруженные силы Финляндии будут полностью интегрированы в военные структуры НАТО.

На высочайшем уровне и оснащение вооруженных сил Швеции. Современные ВВС, противоракетные системы Patriot, подводные лодки, плюс опыт ведения боевых действий в экстремальных условиях, при низких температурах, перечислял Пол Йонсон. К 2028 году, по его словам, страна будет расходовать на оборону до трех процентов ВВП при одобренной в НАТО двухпроцентной норме.

НАТО будет контролировать выходы из Балтийского моря

Рады расширению НАТО на северном фланге в Норвегии. Ее министр обороны Бьорн Арильд Грам считает, что Финляндия и Швеция были уже давно готовы для членства в альянсе. Норвегия готова всячески помочь интеграции их вооруженных сил в структуры НАТО, предоставить свою территорию для транзита войск и вооружений, которые будет размещаться в Швеции и Финляндии.

Территория НАТО за счет расширения на север увеличится на 16 процентов, а протяженность границ стран альянса с Россией почти удвоится, говорил Грим. Территория союзников будет простираться от крайнего Севера до Средиземного моря.

Впредь НАТО будет на юге Скандинавии контролировать выходы из Балтийского моря и тем самым, по его словам, ограничивать военные возможности России оперировать в мировом океане. "Расширение блока на север повысит наш потенциал сдерживания и укрепит нашу безопасность, включая безопасность стран Балтии", - констатировал Бьорн Арильд Грам.

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