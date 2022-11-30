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На Берлинской конференции по безопасности, 30 ноября 2022 года
На Берлинской конференции по безопасности, 30 ноября 2022 годаФото: Nikita Jolkver/DW
ПолитикаГермания

BCS форум в Берлине: Россия не рискнет атаковать НАТО

Никита Жолквер
1 ч. назад

Война России против Украины стала главной темой проходящей в столице Германии Берлинской конференции по безопасности (BCS). Само интересное о ходе дискуссий - у DW.

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В немецкой столице в среду, 30 ноября, начала работу двухдневная Берлинская конференция по безопасности (Berlin Security Conference, BSC). Ее главное отличие от одноименного мюнхенского форума - чуть ниже уровень участников и более прикладной характер. Среди гостей и участников преобладают военные, эксперты и представители военно-промышленных комплексов разных стран, продукция которых обильно представлена в фойе конференции.

Как Россия из партнера стала угрозой

Первыми на конференции выступили статс-секретарь МИД Германии Тобиас Линднер (Tobias Lindner) и его коллега из Норвегии Айвин Вад Петерссон. Норвегия в этом году - партнер BSC. Партнеров существующая с 2001 года конференция стала приглашать с 2012 года. И первым тогда была Россия.

Тобиас Линднер
Тобиас ЛинднерФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Теперь Россия не партнер в вопросах обеспечения европейской безопасности, а угроза ей. Об этом и говорили выступавшие на пленарном заседании конференции и в рабочих группах. В этой связи обсуждалась необходимость переналадки с учетом фактора российской агрессии против Украины сформировавшейся после окончания холодной войны и до недавних пор стабильной архитектуры безопасности в Европе.

ВПК Евросоюза переходит в кризисный режим

Джованни Соккодато из крупного итальянского военно-промышленного холдинга Leonardo (в прошлом Finmeccanica) ратовал за консолидацию профильных фирм европейских стран с тем, чтобы быстрее и эффективные выполнять растущие на фоне войны России с Украиной государственные заказы.

Продукция ВПК разных стран, выставленная в фойе конференции
С продукцией ВПК разных стран можно было ознакомиться в фойе конференцииФото: Nikita Jolkver/DW

"Промышленность должна научиться быстрее поставлять товары, быстрее восполнять арсеналы, - отметил Соккодато. - Мы должны перевести индустрию мирного времени в индустрию, готовую к кризисам и конфликтам". Из конкретных предложений он выступил с инициативой создания современной коллективной системы раннего предупреждения на случай воздушной атаки на одну из стран Европейского Союза.

"Мира в Европе больше нет"

На панельной дискуссии, посвященной новой, четвертой по счету стратегической концепции НАТО, принятой на мадридском саммите альянса, Тобиас Линднер напомнил, что в предыдущем таком документе в НАТО еще исходили из устойчивого мира в Европе, пытались наладить партнерство с Россией, интегрировать ее в европейскую архитектуру безопасности. "Главное отличие новой концепции, - констатировал Линднер, - мира в Европе больше нет".

Михаэль Галер
Михаэль ГалерФото: DW

"Россия представляет собой самую большую угрозу для НАТО в Европе, - заявил депутат Европарламента, немецкий консерватор Михаэль Галер (Michael Gahler), - и если прежде в Брюсселе существовали как бы два мира - мир НАТО и мир ЕС, то сейчас эти два мира сплавились воедино, есть понимание необходимости взаимодействия этих двух организмов". Евросоюз, по его словам, должен быть в состоянии действовать и самостоятельно, без оглядки на НАТО, например в том случае, если в Североатлантическом альянсе нет консенсуса по тому или иному вопросу.

Россия проиграет войну, но останется опасной

Айвин Вад Петерссон напомнил о том, что в стратегической концепции НАТО Украина названа страной, чрезвычайно важной для европейской территории: "НАТО не оказывает непосредственной военной помощи Украине, но союзники по альянсу очень тесно взаимодействуют по этому вопросу друг с другом. Важно делать это и впредь, нельзя допустить, чтобы Россия одержала победу в этой войне против Украины".

Помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Валландер, в свою очередь, обратила внимание на способность НАТО к сдерживанию: "Мы знаем, каким должно быть убедительное сдерживание, мы делаем это изо дня в день в НАТО, и Россия с февраля этого года так и не рискнула совершить нападение на территорию альянса, несмотря на активную поддержку, которую оказывают Украине его члены". Потому что в Москве, продолжала она, знают о пятой статье Североатлантического договора, о военных возможностях НАТО и готовности их применить.

Валландер уверена, что в недалеком будущем мир станет свидетелем военного поражения России в Украине. В самой же РФ вторжение в соседнюю страну, по ее прогнозу, будет признано стратегической ошибкой: "Россия стане слабее, слабее и с точки зрения промышленной базы, но НАТО надо быть начеку, поскольку Россия останется опасной. Она была и в прошлом опасной".

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