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Фото: Alexander Nemenov/AFP
ПолитикаРоссия

Будет ли новая мобилизация в России и кого она коснется?

Анна Островская
40 мин. назад

О том, насколько велика вероятность второй волны мобилизации в России, говорили гости ток-шоу DW "В самую точку": политолог Екатерина Шульман, военный эксперт Ян Матвеев и правозащитница Саша Талавер.

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Уже этой зимой в России может начаться новая волна мобилизации, сообщают независимые российские СМИ и Генштаб Украины. Российские власти не дают никаких разъяснений по этому поводу. Президент РФ Владимир Путин так и не подписал указ об окончании мобилизации. Какова вероятность второго этапа призыва россиян на войну с Украиной? Кого на этот раз затронет мобилизация и как она повлияет на ход войны? Эти вопросы обсуждали гости ток-шоу DW "В самую точку": политолог Екатерина Шульман, военный обозреватель Ян Матвеев и представительница феминистского антивоенного сопротивления Саша Талавер.

Вторая волна мобилизации более чем возможна, считает военный аналитик Ян Матвеев. Об этом, на его взгляд, говорят как минимум три обстоятельства: "Во-первых, нет никаких очевидных признаков того, что власти отказались от продолжения мобилизации. Они оставили себе все возможности. Вторая причина - практическая: российские солдаты в большом количестве гибнут на фронте и получают ранения. Особенно это касается мобилизованных, потому что они плохо подготовлены. Соответственно, их нужно будет кем-то заменить".

Третья причина, по мнению эксперта, заключается в том, что президент РФ Владимир Путин не намерен прекращать войну: "Он будет продолжать и дальше, если что-то ему не помешает. А в таком случае необходим задел на будущее. Подобная полномасштабная война требует постоянного притока и ресурсов, и людей".

Матвеев: Облавы будут жестче

Екатерина Шульман
Екатерина ШульманФото: Natalia Smolentceva/DW

Политолог Екатерина Шульман, в свою очередь, полагает, что "система будет избегать второй волны" мобилизации. "С точки зрения политической динамики первая волна была совершеннейшей катастрофой - административной и политической", - говорит Шульман. И, осознавая это, повторную мобилизацию могут объявить лишь в случае "смертельной необходимости, или, как это называют власти, "экзистенциальной угрозы". "Перспектива полностью проиграть и всем отправиться в Гаагу может привести к тому, что они придут ловить во второй раз тех людей, которые спрятались от них в первую волну, или других людей", - допускает политолог.

Если российские власти все же решатся на повторный призыв на войну в Украине, облавы будут жестче, и повестки будут вручать в основном жителям больших городов, поскольку "в регионах забрали уже достаточно много людей", считает военный аналитик Ян Матвеев. Эпицентром мобилизации, допускает он, станут крупные предприятия - "так как там легче найти людей", а отправленных на войну сотрудников, возможно, попытаются заменить заключенными. "Уже есть новость, что на "Уралвагонзавод" собираются отправить заключенных. В Кремле не понимают, к каким проблемам это может привести", - подчеркивает Матвеев.

Шульман: Власти РФ пытаются улучшить свою переговорную позицию

Екатерина Шульман напоминает, что число 300 тысяч, которым Кремль обещал ограничить мобилизацию на войну с Украиной "не записано ни в одном документе". "Мы не знаем ни задачу, ни насколько она была выполнена. По одним расчетам было призвано больше 300 тысяч, по другим - меньше", - говорит политолог. Она также допускает, что, демонстрируя подготовку к мобилизации, российские власти пытаются "улучшить свою переговорную позицию".

"Этот наш любимый, обожаемый прием: держите меня семеро, шестеро не удержат. Мы сейчас мобилизуем всю страну, поэтому давайте с нами быстро договаривайтесь. Об этом говорится не в связке с мобилизацией, но государственная пропаганда почти напрямую говорит, что мы должны принудить всех окружающих к тому, чтобы они просили нас о мире и об окончании боевых действий", - указывает Шульман.

Более подробно мнения экспертов о том, помогла ли частичная мобилизация Путину изменить ход войны в Украине, каковы потери РФ в войне в Украине, повлечет ли за собой повторная мобилизация вторую волну эмиграции из России и есть ли способы защититься от призыва, можно узнать, посмотрев полную версию ток-шоу DW "В самую точку".

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Новая волна мобилизации в России: кого заберут и чего ждать?

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