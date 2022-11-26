Генштаб ВСУ: В России готовят "скрытую мобилизацию"

На 277-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 27 ноября (время московское).

Генеральный штаб ВСУ: В РФ готовится волна "скрытой мобилизации"

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В России и на оккупированных территориях Украины готовится новая волна "скрытой мобилизации", утверждается в оперативной сводке Генштаба ВСУ . В сообщении указывается, что подготовительные мероприятия для призыва резервистов начнутся уже 10 декабря.

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В ночь на 27 ноября ракетным ударам российских войск подвергся пригород Запорожья, сообщил в Telegram глава военной администрации Запорожской области Александр Старух. По его словам, в результате "взрывов двух ракет (вероятно, С300) на территории одного из агропредприятий возник пожар, повреждены забор и здание". Жертв и пострадавших нет.

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По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки в Донбассе украинские войска остановили атаки оккупантов возле пяти населенных пунктов: Спорного, Верхнекаменского, Марьинки и Белогоровки Донецкой области, а также Стельмаховки Луганской области. "Враг продолжает перегруппировку войск с целью усиления частей и подразделений на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", - сообщается в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook .

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На фоне усилившихся ракетных ударов России по сети электро- и теплоснабжения Украины сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Kllingbeil) призвал Германию увеличить объем помощи украинцам. "Путин как никогда ранее ведет войну против гражданского населения", - сказал он в интервью газете Bild am Sonntag. Уничтожая инфраструктуру Украины, Путин добивается того, чтобы люди там сидели в темноте и мерзли, указал Клингбайль, подчеркнув: "Поэтому в дополнение к военной поддержке мы должны еще быстрее и в более обширном объеме поставлять генераторы тока и отапливаемые палатки. Мы должны предотвратить масштабное отключение электричества в Украине".

Генсек НАТО - о поставках Германией вооружений Украине

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг с похвалой отозвался о произведенных Германией поставках вооружений Украине. "Сильная поддержка Германии играет решающую роль", - подчеркнул он в беседе с газетой Welt am Sonntag за два дня до начала встречи министров иностранных дел стран-членов альянса в Бухаресте. Немецкие системы ПВО помогают защитить от российских ракет дома, школы и больницы, заявил Столтенберг.

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Общий темп военных операций возрастет в предстоящие недели, прогнозируют эксперты американского Института изучения войны (ISW) . Они объясняют это понижением температуры и замерзанием земли на всем театре военных действий. В последние дни темп замедлился из-за ухудшения погодных условий, как украинская, так и российская стороны в сообщениях из прифронтовых районов на востоке и юге Украины, включая Сватово, Бахмут и Угледар, указывали, что операции затруднены из-за проливного дождя и грязи, отмечают аналитики. Однако остается неясным, готовится ли какая-либо из сторон к возобновлению крупных наступательных или контрнаступательных операций, говорится в сводке ISW.

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ЗРК NASAMS (фото из архива) Фото: Michal Walczak/PAP/dpa/picture alliance

Для усиления противовоздушной обороны Украине необходимы дополнительные единицы профильных комплексов, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. "Основой все же остаются еще советские образцы, такие как "Бук-М1", С-300", - объяснил он. По словам Игната, в распоряжении ВСУ имеется лишь одна установка немецкой системы ПВО IRIS-T SLM и две батареи передвижного зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Кроме того, украинской армии необходимы самолеты, добавил представитель ВСУ: "Без технологичных самолетов, которые сегодня есть в странах НАТО, особого широкого спектра вооружений, которые имеют такие самолеты, как F-15, F-16, будет очень трудно..."

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Украинские беженцы, судя по всему, очень неравномерно распределены по Европе, пишет еженедельное издание Bild am Sonntag. По данным МВД Германии от 21 ноября, на которые ссылается редакция, в Германии находятся сейчас 1 027 789 украинских беженцев, "что почти в девять раз больше, чем во Франции".

Зеленский: Украина борется против "геноцидной политики" РФ

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Защищаясь от российской агрессии, Украина противостоит "геноцидной политике" России и создает систему, гарантирующую безопасность мира. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе традиционноговечернего обращения к соотечественникам .

"Украинцы прошли через геноцид. И сегодня мы делаем все возможное и невозможное, чтобы остановить новую геноцидную политику России", - сказал он.

"Мы не просто отбиваемся от агрессии. Мы шаг за шагом создаем систему, которая остановит агрессию, демонтирует ее последствия и гарантирует долгосрочную безопасность - безопасность Украины, всей Европы, мира", - добавил Зеленский.

Хроника событий 26 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 26 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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