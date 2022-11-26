Киев запустил программу доставки зерна в беднейшие страны

На 276-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 26 ноября (время московское).

+20.20++

На саммите в Киеве, посвященном международной продовольственной безопасности, было собрано около 150 млн долларов для реализации инициативы Grain from Ukraine, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, к программе, призванной обеспечить доставку украинского зерна в беднейшие страны Азии и Африки, уже присоединилось более 20 стран.

+19.50++

Президент Венгрии Каталин Новак в ходе визита в Киев заверила, что ее страна продолжит оказывать помощь Украине. "Я прибыла в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Там, где это необходимо, мы помогаем!" - написала Новак в Twitter, опубликовав фотографию встречи с Зеленским, руководителем его офиса Андреем Ермаком, а также премьер-министрами Литвы, Бельгии, Польши и Украины.

+18.45++

Четверть потребителей в Киеве по-прежнему остаются без электричества, сообщил мэр города Виталий Кличко. "Энергетики прилагают все усилия, чтобы вернуть энергоснабжение в дома жителей столицы", - написал он в Telegram-канале . Кличко добавил, что водоснабжение уже восстановлено полностью, а теплоснабжение идет в более 90 процентов жилых домов украинской столицы.

По данным энергетической компании ДТЭК, ситуация в энергосистеме Украины остается "чрезвычайно сложной", поэтому по всей стране, в том числе в Киеве, продолжают применяться экстренные отключения электроэнергии. "С 26 ноября ДТЭК Киевские электросети будет поочередно включать свет всем жителям таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более пяти часов. Стабилизационные графики пока не действуют", - говорится в сообщении компании.

+18.15++

Российские войска нанесли авиаудар по городу Часов Яр в Донецкой области, сообщил глава военной администрации региона Павел Кириленко. По его словам, в результате атаки три человека получили ранения. "Прямым попаданием разрушен подъезд пятиэтажки, повреждены недостроенное здание и склад", - написал Кириленко в Telegram-канале.

Киев запустил программу доставки зерна в беднейшие страны

+17.30++

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске международной программы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"), в рамках которой украинское продовольствие будет направляться в беднейшие страны Азии и Африки. "Украина всегда была и будет оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности, и даже в жестких условиях войны украинское лидерство работает ради глобальной стабильности", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо, приехавшим с визитом в Киев. По словам Зеленского, в рамках инициативы к середине следующего года планируется отправить из украинских портов около 60 судов в страны, находящиеся под угрозой голода и засухи. Это, в частности, Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сомали и Йемен.

+17.00++

Количество пострадавших в результате обстрела Днепра увеличилось до 13 человек, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко. "К врачам обратились уже 13 человек, пострадавших из-за ракетного удара по Днепру. Четверо в больнице. Среди них - 17-летний юноша", - написал он в Telegram. По словам Резниченко, спасатели продолжают разбирать завалы, есть вероятность, что там может находиться человек.

+16.40++

Олаф Шольц (фото из архива) Фото: Tobias Schwarz/AFP

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на фоне войны России против Украины пообещал дальнейшую поддержку со стороны Германии в деле предотвращения глобального голода. Германия в координации со Всемирной продовольственной программой ООН (WFP) выделит еще 15 млн евро на поддержку зернового экспорта из Украины, заявил он в видеообращении по случаю отмечаемого в Украине Дня памяти жертв Голодомора. По словам Шольца, Россия усугубила ситуацию, взяв под прицел в Украине сельскохозяйственную инфраструктуру и блокировав на протяжении месяцев черноморские порты. "Эти циничные методы ведения войны Россией неприемлемы", - подчеркнул канцлер.

Украина и Россия произвели обмен пленными

+16.10++

Украина и Россия произвели очередной обмен пленными. Как написал в Telegram-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак, в страну вернулись из российского плена еще 12 человек - девять военных, а также трое гражданских лиц, которые ранее считались пропавшими без вести. Министерство обороны РФ в свою очередь сообщило о возвращении девяти взятых в плен российских военнослужащих. Они будут доставлены в Москву для прохождения реабилитации. Это уже третий обмен пленными за последнюю неделю. По данным Ермака, за неделю Украине удалось освободить из российского плена 98 человек.

+15.35++

Премьер-министры Украины Денис Шмыгаль, Польши Матеуш Моравецкий и Литвы Ингрида Шимоните провели в Киеве встречу в формате Люблинского треугольника. "Мы обсудили актуальные вопросы и вызовы, а также подписали совместное заявление, в котором согласовали ряд наших позиций", - написал Шмыгаль в Telegram-канале . По его словам, стороны "подтвердили готовность активизировать дискуссию в НАТО о приглашении Украины к переговорам о вступлении с учетом предстоящего саммита в Вильнюсе". Кроме того, премьер-министры "отметили важность дальнейшего усиления военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, а также подтвердили дальнейшее участие в восстановлении Украины". Они также "поддержали начало переговоров о вступлении Украины в ЕС сразу после принятия Еврокомиссией положительной оценки выполнения рекомендаций по заявке на членство". "Последний год доказал, насколько важно единство наших стран и народов. Работаем для дальнейшего укрепления партнерства и совместного будущего в объединенной Европе", - отметил глава украинского правительства.

+15.00++

В День памяти жертв голодоморов глава офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил о неминуемой расплате за совершенные преступления. "Помним Голодомор. Знаем, кто автор геноцида. Также видим, кто хочет создать "холодомор". Россияне заплатят за всех жертв Голодомора и будут отвечать за сегодняшние преступления", - написал Ермак в Telegram, добавив, что это будет "историческое время расплаты".

+14.30++

В Днепре около полудня 26 ноября прогремели взрывы, после чего в городе и области была объявлена воздушная тревога, сообщают местные СМИ. Мэр Днепра Борис Филатов в Telegram подтвердил "прилет" в городе. По его словам, городские коммуникации и инфраструктура не пострадали, однако произошло автоматическое отключение нескольких трансформаторных подстанций. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил о семи частично разрушенных частных домов. Взрыв вызвал пожар. "Уже шестеро пострадавших из-за вражеского удара по Днепру. Одна женщина в тяжелом состоянии. Россияне попали по мирному кварталу", - написал он в Telegram.

В Херсон вернули электроэнергию

+14.05++

В освобожденном Херсоне возобновилась подача электроэнергии, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. "Как и обещали - справились чуть больше чем за неделю. Первоочередно - подаем мощности на критическую инфраструктуру города и дальше сразу же бытовым потребителям", - написал он в Telegram-канале. Тимошенко поблагодарил сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), полицию, электриков и местные власти за проделанную работу.

Хроника событий 26 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 25 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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