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Фрагмент ракеты на пшеничном поле в УкраинеФото: Sergey Bobok/AFP/Getty Images
ПолитикаУкраина

Шольц: Голод больше никогда не должен становиться оружием

Сергей Ромашенко
10 мин. назад

Канцлер ФРГ заявил, что сейчас мир переживает самый тяжелый продовольственный кризис за многие годы. Он пообещал выделить еще 10 млн евро на поддержку экспорта зерна из Украины.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на фоне войны России против Украины пообещал дальнейшую поддержку со стороны Германии в деле предотвращения глобального голода. Германия в координации со Всемирной продовольственной программой ООН (WFP) выделит еще 10 млн евро на поддержку зернового экспорта из Украины, заявил он в видеообращении в субботу, 26 ноября, по случаю отмечаемого в Украине Дня памяти жертв Голодомора. По словам Шольца, спонмируемый Германией сухогруз WFP уже находится в пути, чтобы доставить украинское зерно в Эфиопию.

Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф ШольцФото: Dita Alangkara/dpa/picture alliance

Обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, канцлер ФРГ сказал: "Сегодня мы вспоминаем Голодомор". В результате искусственного голода, созданного в ходе принудительной коллективизации во времена правления Иосифа Сталина в 1930-е годы, погибли, по оценкам, до 4 миллионов украинцев.

Тяжелейший продовольственный кризис

"Сегодня мы единодушны в том, что голод больше никогда не должен использоваться в качестве оружия. Поэтому мы не можем мириться с тем, что мы видим сейчас - самый тяжелый за многие годы глобальный продовольственный кризис с опустошительными последствиями для миллионов людей от Афганистана до Мадагаскара, от зоны Сахель до Африканского Рога", - указал Олаф Шольц.

По словам Шольца, Россия усугубила ситуацию, взяв под прицел в Украине сельскохозяйственную инфраструктуру и блокировав на протяжении месяцев черноморские порты. "Эти циничные методы ведения войны Россией неприемлемы", - подчеркнул федеральный канцлер Германии.

"Зерновая сделка"

ООН и Турция в июле убедили Россию прекратить блокаду украинских черноморских портов, чтобы открыть возможность для экспорта зерна из Украины. Украина - один из крупнейших в мире экспортеров зерновых. Олаф Шольц заявил, что Германия приветствует успешные усилия ООН по расширению так называемой "зерновой сделки".

Начиная с апреля, Евросоюз содействует экспорту украинского зерна по земле, железным дорогам и рекам по "маршрутам солидарности". Страны "большой семерки" в ходе саммита в Германии выделили еще 4,5 млрд евро для усиления продовольственной безопасности и предотвращения голода.

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