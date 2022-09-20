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Фото: Ukrinform/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесЕвропа

За 4 месяца экспорт сельхозпродукции из Украины утроился

Ксения Польская, Брюссель
11 мин. назад

Благодаря "линиям солидарности" между Украиной и ЕС, а также временной разблокировке грузов в украинских портах, уже удалось вывезти свыше 14 млн тонн сельхозпродукции из Украины, сообщили в Евросоюзе.

https://www.dw.com/ru/za-cetyre-mesaca-eksport-selhozprodukcii-iz-ukrainy-utroilsa/a-63185656

В апреле 2022 года Украина экспортировала 1,3 млн тонн зерна, семян и другой сельскохозяйственной продукции, а в августе этот показатель превысил 4,2 млн тонн, сообщили в Еврокомиссии во вторник, 20 сентября. За это время международному сообществу совместно с Киевом удалось организовать два альтернативных способа вывоза товаров из Украины - "линии солидарности" Евросоюза с Украиной и черноморский коридор.

Этими путями из Украины было экспортировано в общей сложности более 14 млн тонн сельскохозяйственной продукции. При этом "линии солидарности" между Украиной и ЕС открылись в мае, а временная договоренность о разблокировке грузовых судов в портах Украины была достигнута в июле. По последним данным Еврокомиссии, в августе на "линии солидарности" приходился 61 процент экспорта сельхозпродукции из Украины (2,6 млн тонн), а на черноморский коридор - 39 процентов (1,6 млн тонн).

"Линии солидарности" - важнейший способ транспортировки украинской продукции

Всего Черным морем за это время удалось вывезти 3 млн тонн продукции. Однако срок договоренности о разблокировке Россией украинских портов истекает в ноябре, а "линии солидарности" продолжат работу, подчеркнули высокопоставленные чиновники Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе. По их словам, это транспортное сообщение рассчитано на среднесрочную и долгосрочную перспективу, а его работа будет постоянно совершенствоваться. "Линии солидарности - это чрезвычайно важный подход к транспортировке украинской сельскохозяйственной и другой продукции, в этом мнении мы едины со странами G7 и Соединенными Штатами", - подчеркнула представительница Еврокомиссии.

В июле экспортная сельхозпродукция проходила по пяти основным "линиям солидарности" через дюжину контрольно-пропускных пунктов на границах Украины с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией, а также на молдавско-румынской границе. На разных стадиях разработки находятся еще 15 транспортных направлений, по которым украинское зерно и семена будут доставляться через всю Европу в порты Балтийского, Северного, Средиземного и Адриатического морей, сообщили в Еврокомиссии.

"Есть, куда расти"

За последние месяцы объемы украинского экспорта увеличились, поэтому растут и очереди с грузами на границах. В Брюсселе обещают инвестировать в инфраструктуру - построить дополнительные полосы, парковочные места, предоставить оборудование, например, системы рентгеновского контроля, увеличить число кадров. Киев, со своей стороны, должен усовершенствовать систему организации движения грузовых колонн, указали в Еврокомиссии. Кроме того, с 1 октября Украина станет членом Конвенции о процедуре совместного транзита. Для нее это упростит большую часть формальностей, связанных с перемещением товаров через границы ЕС. Как новой совместной транспортной схеме, так и ее возможностям, безусловно, есть куда расти, уверены в Брюсселе.

Серьезной проблемой остается ширина колеи в Украине, отличающаяся от европейской, констатируют в ЕС. На эту тему в Евросоюзе сейчас проводится исследование с конечной целью выработать способы оптимизации системы "линий солидарности", на что будут направлены долгосрочные инвестиции.

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