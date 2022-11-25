Бундестаг планирует признать Голодомор геноцидом

Текст резолюции подготовят к Дню памяти жертв Голодомора, который в Украине отмечается в последнюю субботу ноября. Депутаты от целого ряда германских партий отметили, что от Голодомора пострадала вся территория Украины.

Целый ряд фракций германского бундестага разрабатывают проект резолюции, в которой Голодомор 1930-х годов признается геноцидом. В разработке совместного текста участвуют социал-демократы, "зеленые", свободные демократы и блок христианских партий ХДС/ХСС, сообщили в пятницу, 25 ноября, немецкие СМИ со ссылкой на копию документа.

Согласно сообщениям, текст резолюции планируется подготовить к Дню памяти жертв Голодомора, который на Украине всегда отмечают в последнюю субботу ноября. В результате насильственной коллективизации сельского хозяйства в СССР, проводившейся в годе правления Иосифа Сталина, в 1932-33 годах в стране возник массовый голод, жертвами которого стали миллионы людей. С точки зрения Украины, эта катастрофа была осознано спровоцирована руководством Советского Союза.

Голодомор как геноцид

"Голодомор укладывается в список человеконенавистнических преступлений тоталитарных систем, в результате которых в Европе в первой половине 20 века были уничтожены миллионы людей. От голода и репрессий пострадала вся Украина, а не только ее зерновые регионы. С сегодняшней перспективы это следует квалифицировать в историко-политическом плане как геноцид", - указывается в проекте резолюции бундестага.

Голодомор уже давно является крупной спорной темой между Украиной и Россией. Москва отвергает точку зрения Киева о том, что жертвами массового голода были лишь украинцы, утверждая, что от голода пострадали также миллионы жителей Центральной Азии и России.

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