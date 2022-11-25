  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Памятник жертвам Голодомора в Киеве
Памятник жертвам Голодомора в КиевеФото: Bryan Smith/ZUMA Press/picture alliance
ПолитикаГермания

Бундестаг планирует признать Голодомор геноцидом

Сергей Ромашенко
32 мин. назад

Текст резолюции подготовят к Дню памяти жертв Голодомора, который в Украине отмечается в последнюю субботу ноября. Депутаты от целого ряда германских партий отметили, что от Голодомора пострадала вся территория Украины.

https://p.dw.com/p/4K3wV

Целый ряд фракций германского бундестага разрабатывают проект резолюции, в которой Голодомор 1930-х годов признается геноцидом. В разработке совместного текста участвуют социал-демократы, "зеленые", свободные демократы и блок христианских партий ХДС/ХСС, сообщили в пятницу, 25 ноября, немецкие СМИ со ссылкой на копию документа.

Согласно сообщениям, текст резолюции планируется подготовить к Дню памяти жертв Голодомора, который на Украине всегда отмечают в последнюю субботу ноября. В результате насильственной коллективизации сельского хозяйства в СССР, проводившейся в годе правления Иосифа Сталина, в 1932-33 годах в стране возник массовый голод, жертвами которого стали миллионы людей. С точки зрения Украины, эта катастрофа была осознано спровоцирована руководством Советского Союза.

Голодомор как геноцид

"Голодомор укладывается в список человеконенавистнических преступлений тоталитарных систем, в результате которых в Европе в первой половине 20 века были уничтожены миллионы людей. От голода и репрессий пострадала вся Украина, а не только ее зерновые регионы. С сегодняшней перспективы это следует квалифицировать в историко-политическом плане как геноцид", - указывается в проекте резолюции бундестага.

Голодомор уже давно является крупной спорной темой между Украиной и Россией. Москва отвергает точку зрения Киева о том, что жертвами массового голода были лишь украинцы, утверждая, что от голода пострадали также миллионы жителей Центральной Азии и России.

Смотрите также:

В Украине началась посевная

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Украина обвиняет Путина и войска РФ в преступлениях: ждать ли трибунала ООН? (05.04.2022)

Украина обвиняет Путина и войска РФ в преступлениях: ждать ли трибунала ООН? (05.04.2022)

Буча по-прежнему остается главной темой. Запад уже видит во Владимире Путине изгоя. Но военным преступником он еще не объявлен. Для этого понадобится создание международного суда по военным преступлениям, совершенным РФ в Украине, по примеру Гаагского трибунала по бывшей Югославии. Какие видят препятствия на этом пути политики и эксперты в Европе?
Политика5 апреля 2022 г.63:24 мин.
external

Расправа в Сребренице: воспоминания свидетелей геноцида (10.07.2020)

Расправа в Сребренице: воспоминания свидетелей геноцида (10.07.2020)

В июле 1995 г. в боснийской Сребренице было совершено самое страшное военное преступление со времен Второй мировой войны. Жертвами сербских военных стали около 8 тысяч боснийцев.
История10 июля 2020 г.03:46 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Йенс Столтенберг

Столтенберг: НАТО продолжит помогать Украине защищать себя

Конфликты4 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

После ракетного удара по Киеву, 23 ноября 2022 г.

Госминистр ФРГ: К происходящему в Украине нельзя привыкнуть

Госминистр ФРГ: К происходящему в Украине нельзя привыкнуть

Конфликты22 ч. назад
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Блэкаут в Украине и Молдове. Запрет "пропаганды" ЛГБТ.DW Шоу

Блэкаут в Украине и Молдове. Запрет "пропаганды" ЛГБТ.DW Шоу

Политика23 ч. назад60:37 мин.
Уцелевший памятник Тарасу Шевченко в Купянске

Купянск приходит в себя после российской оккупации

Купянск приходит в себя после российской оккупации

Политика23 ч. назад10 фото
Карикатура - мужчина с табличкой "иноагент" на шее еле держится на ногах, удерживая на спине огромные стопки бумаг "Закон об иноагентах" и "Поправки к закону".

"Иноагенты" в России, или Когда "бумажный тигр" сильнее

"Иноагенты" в России, или Когда "бумажный тигр" сильнее

Политика23 ч. назад
Тюрьма в Гродно, где отбывают наказание и осужденные за наркопреступления в Беларуси

В РБ резкий рост числа наркопреступлений: в чем причина?

В РБ резкий рост числа наркопреступлений: в чем причина?

Преступность10 ч. назад
Большую колокольню Киево-Печерской лавры до сих пор украшают золотые двуглавые орлы

Историк о том, есть ли в Киево-Печерской лавре "русский мир"

Историк о том, есть ли в Киево-Печерской лавре "русский мир"

Религия12 ч. назад
На главную страницу