Дуда: ФРГ должна решить, размещать ли Patriots в Украине

На 275-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 25 ноября (время московское).

++19.30++

Российские ракетные удары по гражданской инфраструктуре оставляют жителей Украины без тепла, света и продовольствия в преддверии зимы, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Президент России Владимир Путин "терпит неудачу в Украине и отвечает большей жестокостью", отметил Столтенберг. "Если мы позволим Путину победить, все мы заплатим гораздо большую цену, причем это растянется на долгие годы", - добавил он. "Прочного мира не будет, если верх одержит агрессор", - сказал руководитель альянса. По его словам, любые потенциальные мирные переговоры в будущем зависят от того, "что произойдет на поле боя".

Международный совет музеев составил список культурных объектов Украины, находящихся под угрозой

++18.54++

В рамках борьбы с незаконной торговлей украденными и разграбленными культурными объектами из Украины Международный совет музеев (ICOM) в Париже составил Красный список культурных объектов, находящихся под угрозой исчезновения в этой стране. В список вошли рукописи с XIII по XIX век, а также иконы, современное искусство - от наивной живописи до соцреализма, - ремесленные изделия, костюмы и ювелирные украшения.

++18.30++

Все четыре действующих блока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) снова подключены к национальной сети после полной потери внешнего электроснабжения в начале недели, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси. Станция по-прежнему нуждается в электроэнергии для поддержания основных функций безопасности.

Дуда: ФРГ должна решить, могут ли Patriots быть размещены в Украине

++18.03++

Германия должна решить, могут ли обещанные Польше системы противовоздушной обороны быть размещены на украинской территории, заявил польский президент Анджей Дуда. "С военной точки зрения, было бы лучше для защиты польской территории, если бы ракеты были размещены на определенном расстоянии от польской границы на территории Украины", - отметил Дуда в Вильнюсе. Тогда противовоздушная оборона могла бы наиболее эффективно защитить обе страны, указал он. "Однако решение о размещении принимает та страна, которая имеет эту систему, то есть немецкая сторона", - продолжил Дуда. По его словам, если Германия не согласится на размещение Patriots в Украине, то их можно дислоцировать в Польше.

++17.46++

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич включен в список "иноагентов" из-за высказываний в иностранных СМИ, в том числе - в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Об этом сообщил адвокат музыканта Александр Передрук. Макаревич стал первым, кого внесли в список не за финансирование, а из-за "иностранного влияния". Интервью вышло до того, как Гордона внесли в реестр "иноагентов". "Не смог Минюст ответить и на вопросы о том, в чем выражалось воздействие, оказанное на Макаревича. И почему оно в интересах Украины", - отметил защитник.

RSF подали иск против французского регулятора Arcom

++17.31++

Организация "Репортеры без границ" (RSF) подала иск против французского регулятора Arcom. По мнению правозащитников, Arcom не повлиял на французскую спутниковую телекомпанию Eutelsat с тем, чтобы та заблокировала три ведущих российских телеканала. Речь идет о спутниковом вещании каналов "Россия 1", "Первый канал" и НТВ, которые, как считает RSF, "разжигают ненависть и геноцид".

++17.17++

Целый ряд фракций германского бундестага разрабатывают проект резолюции, в которой Голодомор 1930-х годов признается геноцидом. В разработке совместного текста участвуют социал-демократы, "зеленые", свободные демократы и блок христианских партий ХДС/ХСС. Текст резолюции планируется подготовить к Дню памяти жертв Голодомора, который на Украине всегда отмечают в последнюю субботу ноября. В результате насильственной коллективизации сельского хозяйства в СССР, проводившейся в годе правления Иосифа Сталина, в 1932-33 годах в стране возник массовый голод, жертвами которого стали миллионы людей. С точки зрения Украины, катастрофа была осознано спровоцирована руководством Советского Союза.

Правительство Германии готово предоставить Швеции Patriot

++16.56++

Правительство Германии по-прежнему готово предоставить партнеру по НАТО - Польше зенитно-ракетные комплексы Patriot. Обсуждается также польское предложение передать эти системы Украине, заявила в Берлине представительница правительства. Однако данный вопрос должен обсуждаться с партнерами по НАТО в связи с тесным взаимодействием в деле противовоздушной обороны между участниками западного альянса, указали в Минобороны ФРГ.

++16.10++

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena

Baerbock) созывает совещание по вопросам международной чрезвычайной помощи для восстановления разрушенного энергоснабжение Украины. Встреча на следующей неделе пройдет в расширенном составе G7 в Бухаресте, где также состоятся переговоры министров иностранных дел стран НАТО, сообщил представитель МИД ФРГ в Берлине. Япония также подключится. На встрече будет обсуждаться вопрос о том, как лучше защитить украинские города от атак ВС РФ.

Расходы РФ в войне против Украины превысили 80 млрд долларов

++15.40++

Расходы России за девять месяцев войны против Украины составили около 82 млрд долларов (78 млрд евро), что составляет примерно четверть российского годового бюджета, сообщило украинское издание журнала Forbes. В эту сумму входят непосредственные расходы, необходимые для поддержки военной агрессии против Украины - без учета стабильных расходов на оборону. Поскольку бюджетные доходы РФ в 2021 году составляли 340 млрд долларов (327 млрд евро), нынешняя сумма равняется примерно четверти годового бюджета этой страны, констатирует Forbes, отмечая, что для Кремля "счет на войну" в следующем году может оказаться слишком высоким, поскольку собственные ресурсы России для обеспечения военных нужд иссякают.

++15.15++

Россия работает над обеспечением резервного снабжения Запорожской атомной электростанции (АЭС) с помощью электроэнергии с Запорожской тепловой электростанции, сообщили в "Росатоме".

Комиссар ООН: В результате ударов ВС РФ по объектам инфраструктуры с октября убиты 77 жителей

++14.25++

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что в результате российских ударов по важнейшим объектам инфраструктуры в Украине с октября убиты по меньшей мере 77 мирных жителей, миллионы оказались в крайне тяжелых условиях. "Если рассматривать в целом, ситуация создает серьезные проблемы в рамках международного гуманитарного права", - указал он.

++14.10++

НАТО будет помогать Украине защищать себя "столько, сколько потребуется" и трансформировать вооруженные силы в современную армию, соответствующую западным стандартам. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Выступая перед журналистами в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО в Румынии 29-30 ноября, Столтенберг призвал страны, которые хотят поставлять системы противовоздушной обороны Киеву, продолжать делать это.

Хроника событий 25 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 24 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: