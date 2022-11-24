На 274-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 24 ноября (время московское).

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Норвежская организация Barents Secretariat, которая поддерживала проекты сотрудничества между Россией и Норвегией, объявила, что с 1 февраля 2023 года закрывает офисы в России. Об этом сообщили в организации. Ее представительства располагались в Архангельске, Мурманске и Нарьян-Маре.

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Фото: Stephan Schulz/dpa/picture alliance

Электричество подано во все области Украины, заявил замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко. По его словам, энергоснабжение в первую очередь возобновили на объектах критической инфраструктуры. Постепенно продолжается подключение к сети бытовых потребителей.

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Театрального критика и главного редактора журнала "Театр" Марину Давыдову, покинувшую РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину, назначили на должность программного директора драматического направления Зальцбургского фестиваля. Об этом сообщил журнал "Театр". Фестиваль - один из самых престижных летних музыкальных смотров в мире. Давыдова ранее выступила против боевых действий в Украине. Она 5 марта была вынуждена покинуть Россию и живет в Берлине. Марина Давыдова займет должность в октябре 2023 года сроком на три года. Давыдова - основатель фестиваля NET (Новый Европейский театр), она была его художественным руководителем в течение 23 лет.

Оператор: Поставки нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба " прерваны

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Поставки российской нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба" через Украину прерваны. Об этом сообщил чешский оператор трубопровода Mero. Причина - перебои в подаче электроэнергии. По его данным, транспортировка нефти в Чехию идет нормально.

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Украина и Россия провели очередной обмен пленными. "Сегодня удалось вернуть из российского плена 50 украинских военных", - сообщил глава офиса президента Андрей Ермак. Это - 20 нацгвардейцев, 12 ребят из ВМС, 10 бойцов ВС Украины, 6 - Государственной пограничной службы Украины, 2 - Сил территориальной обороны, среди них - два офицера и 48 рядовых и сержантов, уточнил Ермак. Из украинского плена возвращены 50 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Нацсовет Украины призвал Eutelsat прекратить ретрансляцию каналов РФ

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Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию напрямую призвал руководство европейского спутникового оператора Eutelsat прекратить ретрансляцию российских телеканалов. В письме, переданном лично генеральному директору Eutelsat Еве Бернеке представителем посольства Украины во Франции, регулятор "еще раз обратил внимание европейской компании на опасность, исходящую от российских СМИ". "Искажая реальность на протяжении десятилетий, они воспитали целое поколение граждан, проникнутых идеями ненависти к европейским ценностям и верой в собственную цивилизационную роль в сохранении и обновлении ценностей советской идеологии", - говорится в письме Нацсовета Украины.

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Кристине Ламбрехт Фото: Valeria Mongelli/Zuma/IMAGO

Германия поддерживает воздушные патрули и поддержку Польши с помощью зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) на пресс-конференции в Берлине. "Но эти Patriot являются частью интегрированной противовоздушной обороны НАТО, то есть предназначены для территории НАТО", - указала она на пресс-конференции в Берлине. "Если они будут использоваться за пределами территории НАТО, то это должно быть заранее обсуждено с альянсом и с союзниками", - подчеркнула Ламбрехт.

Более 80 тыс. оккупированных Россией районов в четырех областях Украины получили паспорта РФ

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Более 80 тысяч жителей оккупированных Россией районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины получили паспорта граждан РФ. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

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Электричество подано во все области Украины, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко. "Подключены к сети в первую очередь объекты критической инфраструктуры, подключения бытовых потребителей постепенно продолжается", - добавил он.

Штайнмайер обсудит в Саксонии проблему солидарности с Украиной

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) посещает Саксонию. С 6 по 8 декабря он будет вести свои официальные дела из Фрайберга, сообщили в президентской канцелярии. Планируется, в частности, дискуссия с местными жителями за кофе о солидарности с Украиной, о том, как справиться с последствиями войны, и ухудшением экономической ситуации.

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Во всех районах Киева восстановили водоснабжение, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, необходимо время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность. Пока в квартирах у жителей, особенно - на верхних этажах многоэтажек, может быть слабый напор воды, добавил он.

Генштаб ВС Украины: На российско-украинской границе возможно обострение обстановки

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С 23 по 28 ноября на российско-украинской границе возможно "обострение обстановки", РФ готовит к нему свои войска, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС Украины бригадный генерал Алексей Громов.

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Украине нужно больше гуманитарной помощи, генераторов и систем противовоздушной обороны, заявила глава комитета бундестага по правам человека Рената Альт (Renata Alt), член Свободной демократической партии, входящей в правительственную коалицию. "Мы не должны позволить Путину сделать Украину непригодной для жизни, все больше разрушая ее энергоснабжение", - указала она. "Хорошо, что правительство Германии пообещало Украине еще 40 миллионов евро гуманитарной помощи на зиму. Но этого недостаточно", - подчеркнула Альт.

Генпрокурор Украины: В Херсонской области найдены более 400 тел

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На деоккупированных территориях Херсонской области ВС РФ "обустроили как минимум девять пыточных", в освобожденном регионе найдены тела более 400 "убитых оккупантами гражданских" лиц, сообщил генеральный прокурор Украина Андрей Костин в эфире национального телемарафона. По словам Костина, в деоккупированных населенных пунктах остается высокой угроза жизни из-за мин.

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В последние две недели Россия, по всей видимости, перебросила основные силы воздушно-десантных войск (ВДВ) на Донецкий и Луганский фронты в Донбассе. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны Великобритании. С сентября по октябрь большинство сильно ослабленных частей ВДВ было направлено на оборону удерживаемой Россией территории к западу от Днепра в Херсонской области, указали в разведке. По ее данным, некоторые подразделения ВДВ, вероятно, были усилены мобилизованными резервистами. Потенциально оперативные задачи ВДВ включают поддержку обороны района Сватово в Луганской области или усиление наступательных операций против города Бахмут в Донецкой области.

ЕП одобрил макрофинансовую помощь Киеву в 18 млрд евро в 2023 году

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Европарламент (ЕП) проголосовал за предоставление Украине макрофинансовой помощи на общую сумму 18 млрд евро в 2023 году. Об этом передала корреспондент DW из Брюсселя.

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Чтобы подготовиться к следующему массированному удару, ВС РФ может потребоваться около недели. Об этом сообщил Андрей Юсов, представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины. "Мы понимаем, что запасы высокоточного оружия в России в значительной степени истощены, но много ракет - и не высокоточных", - отметил он.

Хроника событий 24 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 23 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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