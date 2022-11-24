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Судно, перевозящее сжиженный природный газФото: Michael Weber/Imagebroker/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Страны ЕС не договорились о потолке цен на газ и нефть

Ксения Польская Страсбург
42 мин. назад

Государства Евросоюза не могут договориться об ограничении цен на газ и российскую нефть.

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Министры энергетики стран Европейского Союза в четверг, 24 ноября, не смогли договоритьсяоб ограничении цен на газ. Их экстренная встреча в Брюсселе прошла под знаком глубоких разногласий по поводу предложения Еврокомиссии о механизме регулирования цен на газ.  

Министры планируют встретиться снова, предварительно их следующий совет назначен на 13 декабря, сообщил министр промышленности Чехии Йозеф Сикела, чья страна председательствует в ЕС. 

В то же время участникам совещания удалось согласовать другие меры, среди которых - совместные закупки газа на уровне Евросоюза, солидарность стран в вопросах газовых поставок и ускорение выдачи разрешений на использование возобновляемых источников энергии. 

План Еврокомиссии назвали шуткой

22 ноябряЕврокомиссия представила экстренный механизм коррекции газового рынка. По ее замыслу, он должен вступать в силу при двух одновременных обстоятельствах. Первое: повышение цены фьючерсов на месяц вперед до 275 евро за мегаватт в час в течение двух недель (за основу берется газовый индекс TTF). Второе: расхождение цены на газ в ЕС по сравнению с другими международными индексами или на рынке сжиженного природного газа более чем на 58 евро за мегаватт/час в течение десяти дней. При наличии обоих условий торговые операции по ценам выше указанного уровня осуществляться не будут. 

Несколько министров, участвовавших в заседании 24 ноября, пожаловались на неэффективность этой меры, а представители Польши и Испании даже назвали предложение шуткой.  

Предложенный G7 потолок цен на нефть страны воспринимают по-разному
 

Мнения правительств ЕС не совпадают и в вопросе ограничения цены на российскую нефть. Послам 27 стран Евросоюза не удалось договориться об этом 24 ноября, поэтому переговоры продолжатся на следующий день.  

Потолок цен на нефть, поставляемую морем из России, "большая семерка" предлагает установить на уровне в 65-70 долларов за баррель. Причем, одни страны ЕС считают его слишком высоким, а другие - слишком низким. Между тем ограничение цен на российскую нефть должно вступить в силу уже 5 декабря. 

"Сейчас идет много двусторонних переговоров на очень высоком уровне. Собрание представителей всех стран ЕС состоится, как только будет прогресс. Нет смысла созывать еще одну встречу, пока изменений не будет", - цитирует агентство Reuters одного из европейских дипломатов. Шесть из 27 стран Евросоюза выступили против ценового предела, предложенного G7, говорят дипломаты. 

Примерно 70-85 процентов экспорта российского сырой нефти приходится на танкеры. Ограничив цену на нефть, перевозимую морем, страны G7 рассчитывают запретить судоходным и страховым компаниям получать грузы российской нефти, если она будет продаваться по цене, превышающей установленную. 

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