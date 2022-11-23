Совбез ООН срочно обсудит обстрелы Украины

На 273-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий среды, 23 ноября (время московское).

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Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует в ближайшее время поговорить с президентом России Владимиром Путиным. "Я намерен установить с ним прямой контакт в ближайшие дни", - цитирует Макрона агентство AFP. В первую очередь французский лидер намерен обсудить ситуацию на Запорожский АЭС и "гражданскую атомную энергетику".

Макрон в последние дни уже обсуждал ЗАЭС с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и президентом Украины Владимиром Зеленским, напоминает AFP.

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США выделяют Украине дополнительную военную помощь на сумму в 400 млн долларов, сообщил в среду госсекретарь Энтони Блинкен. В новый пакет входят оружие, боеприпасы и средства ПВО с армейских складов, уточнил он. США передадут Украине, в том числе дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем, 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с беспилотниками, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS и 200 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов.

Общая военная помощь США Украине за время президенства Байдена таким образом достигла примерно 19,7 млрд долларов, говорится в заявлении Блинкена. "Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы она могла продолжать защищать себя и занять максимально сильную позицию за столом переговоров, когда придет время", - подчеркнул госсекретарь.

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Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 36 на 36, рассказал руководитель администрации президента Украины Андрей Ермак. Ранее об обмене также сообщили в Минобороны России. "Вернули домой 36 наших людей - одного гражданского и 35 военных", -написал Ермак. Среди возвращенных в Украину - бойцы с "Азовстали", защищавшие Мариуполь, и нацгвардейцы, взятые в плен на ЗАЭС в первые дни вторжения, добавил он. "Всего удалось вернуть 22 нацгвардейцев, 8 пограничников, 4 бойца ВМС, одного парня из ВСУ. У возвращенного гражданского, к сожалению, была ампутированная нога", - уточнил Ермак.

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Сайт парламента Евросоюза подвергся масштабной кибератаке вскоре после того, как евродепутаты приняли резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. Глава Европарламента Роберта Мецола заявила, что ответственность за атаку взяла на себя прокремлевская группировка.

Совбез ООН проведет срочное заседание из-за обстрелов Украины

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Срочное заседание Совбеза ООН по поводу сегодняшнего массированного обстрела Украины назначено на полночь по московскому времени, сообщают российские агентства со ссылкой на постпредство РФ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил постпреду страны в ООН запросить соответствующее заседание. "Убийство мирных жителей, разрушение гражданской инфраструктуры - это теракты. Украина продолжает требовать от международного сообщества решительного ответа на эти преступления", - написал Зеленский.

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Новыми массированными обстрелами Украины Россия подтвердила, что является террористической страной, заявил президент Украины в вечернем видеообращении. "Сегодня Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. Наконец, спасибо всем европарламентариям. А потом Россия доказала всему миру, что это все правда, применив 67 ракет по нашей инфраструктуре, по нашей энергетике, по обычным людям", - отметил Владимир Зеленский. Он выразил уверенность, что украинцы смогут выстоять, и сообщил, что работы по восстановлению поврежденных объектов энергетики и водоснабжения уже ведутся. "Мы все это восстановим, и все это пройдем, потому что мы с вами несокрушимый народ", - подчеркнул он.

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На Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС из-за снижения частоты в энергосистеме Украины сработала аварийная защита, в результате все энергоблоки были автоматически отключены, заявил "Энергоатом". Все три АЭС работают в проектном режиме без генерации в энергосистему. Кроме того, "Энергоатом" заявил о переходе в режим полного блэкаута Запорожской АЭС из-за снижения частоты и прекращения питания собственных потребностей. Радиационный фон на площадках АЭС и близлежащих территориях в норме, указывается в заявлении .

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Швейцария присоединилась к восьмому пакету санкций Евросоюза, включающему, среди прочего, введение "потолка" цен на российскую нефть и нефтепродукты, ограничения в отношении металлургической и аэрокосмической отраслей. "Федеральный совет Швейцарии 23 ноября принял очередные санкции против России. Совет утвердил меры, принятые Европейским союзом в рамках восьмого пакета санкций", - указывается на сайте Федерального совета . Восьмой пакет санкций вступает в силу в 20 часов мск 23 ноября.

Киев: Без света осталось подавляющее большинство жителей Украины

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В результате нового массированного обстрела Украины обесточены все атомные станции, большинство тепловых и гидроэлектростанций, поражены объекты электропередачи, а также осталось без электричества подавляющее большинство ее потребителей по всей стране, заявило министерство энергетики в Киеве. "Происходят аварийные отключения. Отсутствие электроэнергии может повлиять на тепло- и водоснабжение. Энергетики уже работают и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", - указывается в размещенном в Facebook заявлении.

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил об очередном обмене пленными с Россией, в результате которого удалось вернуть 36 украинцев - 35 военных и одного гражданского. "Среди освобожденных - ребята, которые защищали Мариуполь, были на "Азовстали", а также нацгвардейцы, которые были взяты в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения. В общем удалось освободить 22 нацгвардейцев, 8 пограничников, 4 бойцов ВМС, одного парня из ВСУ. У освобожденного гражданского, к сожалению, была ампутирована нога", - написал он в Telegram.

ВСУ: Сбито 51 из 70 российских ракет и 5 дронов

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По данным командования Воздушных сил ВСУ, в ходе российского обстрела 23 ноября сбито 51 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и 5 ударных дронов-камикадзе. Пуски были осуществлены из 10 самолетов-ракетоносцев Ту-95МС из районов Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря, указывается в заявлении .

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В Киеве вновь запущены метрополитен и кольцевая электричка, сообщает УНИАН со ссылкой на городские власти. На восстановление движения в обычном режиме уйдет некоторое время. "Будьте терпеливы и берегите себя", - заявили власти Киева. Между тем мэр украинской столицы сообщил, что в результате обстрелов погибли три человека, в том числе 17-летняя девушка. "Пострадали 11 жителей столицы. 10 из них госпитализировали в медучреждения города", - написал Виталий Кличко в Telegram .

Президент Молдовы заявила о невозможности доверять России

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Президент Молдовы Майя Санду решительно раскритиковала действия России, вновь ударившей по критической инфраструктуре Украины, в результате чего прервано электроснабжение, в том числе, в Молдове. "Россия погрузила Молдову во тьму. Война России в Украине убивает людей, разрушает жилые кварталы и энергетическую инфраструктуру с помощью ракет. Нападения продолжаются и сейчас в Украине. Люди вытаскивают своих раненых из-под завалов. И они оплакивают своих умерших близких. Жизни людей нельзя повернуть вспять", - написала она в Facebook . Одновременно Санду указала, что технические проблемы можно решить, но Кишинев не может доверять Москве, которая оставляет ее в темноте и холоде, "намеренно убивает людей из простого желания держать другие народы в нищете и унижении". "Каким бы трудным это ни было сейчас, наш единственный путь, будущий путь Республики Молдова, должен оставаться в сторону свободного мира", - подчеркнула она.

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Секретарь СНБР Алексей Данилов прокомментировал новые обстрелы Украины и отверг возможность переговоров с РФ. Их не приблизят ни российские ракеты, ни иранские беспилотники, ни обстрелы роддомов, написал он в Twitter .

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По всей Украине начались отбои воздушных тревог. Согласно Карте воздушных тревог, на 17.20 данный режим сохраняется лишь в Черниговской и Луганской областях.

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Без электричества, помимо Одесской области и ряда других регионов, остались Черниговская и Кировоградская области, сообщили главы ОВА Вячеслав Чаус и Андрей Райкович в Telegram . Ремонтные бригады уже принимают меры по ликвидации последствий и восстановления электроснабжения, кроме того, власти разворачивают "Пункты несокрушимости", отметил Чаус

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"Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") предупредили о задержках движения поездов по всей Украине. В результате обстрелов обесточены участки в Киеве, Днепре, Николаеве, Львовской, Винницкой, Сумской и Харьковской области, указывается в заявлении. Обесточенные вокзалы переходят на резервное питание, задействованы резервные тепловозы.

"Энергоатом": ЮАЭС не пострадала

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В "Энергоатоме" сообщили, что Южноукраинская АЭС не пострадала от обстрелов, а отключение энергоблоков связано с разрушением электросетей. "Со станцией все хорошо. Некуда выдавать электроэнергию", - заявил спикер "Энергоатома" Леонид Олейник агентству УНИАН. По данным агентства, на ЮАЭС по-прежнему остановлены энергокблоки. Кроме того, от энергосистемы отключена Хмельницкая АЭС, а Ровенская АЭС переведена в аварийный режим работы, передает УНИАН.

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По данным Киевской городской военной администрации, в результате попадания ракеты в двухэтажное здание в столице погибли три человека и еще шесть пострадали. В Киевской области на территории одного из районов зафиксировано попадание в многоэтажку, в результате чего начался пожар, сообщил глава областной полиции Андрей Небитов. По данным СМИ, речь идет о Вышгороде.

В Киеве заявили об ответе РФ на резолюцию Европарламента

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В Киеве связывают новый массированный ракетный удар по территории Украины с принятием в Европарламенте резолюции о признании РФ государством - спонсором терроризма. "Тем, кто еще сомневается, следует уяснить: Россия должна быть признана террористическим государством во всем мире, а Украина должна как можно скорее получить все необходимые системы ПВО", - написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он указал на целую череду российских террористических актов против суверенных государств и поддержку террористических режимов и организаций, а также поблагодарил Европарламент за его четкую позицию.

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Львовская область без света из-за двух ракетных ударов по электроподстанции, заявил глава ОВА Максим Козицкий.

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Из-за обстрелов во всем Киеве прервано водоснабжение, сообщил мэр Виталий Кличко. "Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее его восстановить. Просим, на всякий случай, запастись водой. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в дома киевлян. Работают также и энергетики, чтобы возобновить энергоснабжение в столице", - указал он в Telegram.

По всей Украине и в Молдове - отключения электричества

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На Южноукраинской АЭС произошла аварийная остановка энергоблоков, сообщает УНИАН. "Укрэнерго" указывает, что аварийные отключения электроэнергии по всей стране могут длиться около суток. В Киеве, среди прочего, обесточен метрополитен, задействованы генераторы.

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Кишинев и ряд других населенных пунктов Молдовы остались без электричества, заявил вице-премьер страны Андрей Спыну . При этом он связал это с новыми российскими обстрелами Украины.

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Весь Львов обесточен, сообщил мэр города Андрей Садовой. Без электроснабжения также остались вся Одесская область, а также частично - Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев и Запорожье.

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"Большая семерка" рассматривает возможность ограничить цены на российскую морскую нефть в диапазоне 65-70 долларов за баррель, передает Reuters со ссылкой на неназванного дипломата ЕС. Послы из 27 стран ЕС намереваются достичь общей позиции по данному вопросу до конца дня, указывает агентство.

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В Киевской области зафиксированы попадания ракет по жилому сектору и инфраструктурным критическим объектам, написал глава ОВА Алексей Кулеба в Telegram . Он указал на угрозу повторения обстрелов.

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В Офисе президента Украины подтвердили новый российский обстрел, обвинив РФ в терроризме. "Террористы сразу подтверждают, что они террористы - запускают ракеты. Наивные неудачники", - написал глава ОПУ Андрей Ермак в Telegram .

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram о попадании в один из инфраструктурных объектов города. Он призвал людей оставаться в укрытиях и заявил о продолжении воздушной тревоги. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что в области работают ПВО. "Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах", - написал он.

В Киеве и на юге Украины работает противовоздушная оборона

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По данным украинских СМИ, в Киеве прогремели взрывы. "Украинская правда" со ссылкой на предварительные данные, сообщает о работе ПВО.

++15.05++

Воздушные силы Украины по состоянию на 13.20 зафиксировали не менее 15 пусков российских ракет. В свою очередь глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил в Telegram об обстрелах юга Украины. "Ракет много. С юга и с востока. Работает ПВО", - написал он.

++14.55++

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Европарламента о признании России государством - спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма. "Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире", - написал он в Telegram .

Европарламент признал РФ спонсором терроризма

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23 ноября во всех регионах Украины будут произведены плановые отключения света по графикам областных отраслевых управлений, сообщает "Укрэнерго" . Ограничения будут действовать в течение суток, с 00.00 до 24.00. "Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить все оборудование, поврежденное российскими ракетами и дронами", - подчеркивается в сообщении.

++14.20++

Европейский парламент принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма из-за военной агрессии РФ против Украины.

Объявив Россию государством-спонсором терроризма, евродепутаты намерены подготовить почву, чтобы привлечь президента РФ Владимира Путина и правительство России к ответственности перед международным трибуналом, указано на сайте Европарламента.

ГУР: Россия строит оборонные полосы на севере Крыма

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По данным украинской военной разведки, российские силы активно готовятся к обороне аннексированного Крыма и строят оборонные полосы на подступах к полуострову и в его северной части. "Создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова. В частности, строят два позиционных района в северной части Джанкойского района. Для них это очень важно, ведь в результате контрнаступления украинских сил север Крыма будет зоной поражения ВСУ", - заявил в интервью агентству "Укринформ" представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк.

Одновременно он отметил, что россияне и коллаборанты, эвакуирующиеся из Херсонской и Запорожской областей, стараются пытаются попасть не в Крым, а на территорию России. "Даже они понимают, что так или иначе Крым для России будет потерян и вернется в Украину", - добавил он.

Хроника событий 23 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 22 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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