ЕП хочет объявить Россию государством-спонсором терроризма

В среду, 23 ноября, в Европарламенте на голосование будет вынесена резолюция, в которой содержится положение о признании России государством-спонсором терроризма из-за военной агрессии РФ против Украины. В информационной справке, подготовленной для депутатов и сотрудников Европарламента, объясняется, что эта резолюция является ответом на призыв президента Украины Владимира Зеленского признать РФ государством-спонсором терроризма, озвученный им впервые в апреле 2022 года.

Как сообщил в Facebook евродепутат из Литвы Андрюс Кубилюс, накануне начала сессионной недели переговоры между политическими группами Европарламента по согласованию проекта этой резолюции продолжались несколько часов. Кубилюс написал, что не все группы были едины во мнении по поводу формулировок документа, но все же "многого удалось достичь".

Андрюс Кубилюс Фото: picture-alliance/Wiktor Dabkowski

"Окончательный текст резолюции еще редактируется, но основное ее положение звучит так: "Европейский парламент (…) признает Россию государством, поддерживающим (спонсирующим) терроризм, и государством, применяющим террористические методы деятельности", - уточнил литовский евродепутат.

У США иная позиция

На сегодня парламенты Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, а также нижняя палата высшего законодательного органа Чехии уже приняли резолюции о признании России государством, поддерживающим терроризм, осудив широкомасштабные атаки российской армии на мирное население и критическую энергетическую инфраструктуру Украины.

Джо Байден Фото: Kevin Lamarque/REUTERS

С подобным призывом в США к президенту Джо Байдену обращались некоторые члены Конгресса. Но официальные лица в Белом доме утверждают, что применение к России термина "государство-спонсор терроризма" не станет наилучшим способом привлечь Кремль к ответственности.

Пресс-секретарь американского президента Карин Жан-Пьер заявила, что этот шаг может привести к "незапланированным последствиям для Украины и всего мира". Кроме того, в Белом доме опасаются, что такое решение может подорвать способность США предоставлять Украине дипломатическую помощь.

Резолюция без последствий?

Если 23 ноября резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма поддержит большинство евродепутатов, это будет означать, что впервые Евросоюз должен будет определиться, что именно он понимает под словосочетанием "государство-спонсор терроризма" и какие юридические последствия ожидают страну, в отношении которой будет применен этот термин. Принимая во внимание тот факт, что США пока не поддерживают идею внесения России в список государств, поддерживающих терроризм, избегая возможных последствий такого шага, аналитики высказывают сомнения - не спешат ли евродепутаты, отвечая на призывы Киева?

В отношении кого и по каким причинам может быть вынесено решение о признании государством-спонсором терроризма? В Соединенных Штатах, например, существует специальный документ, в котором перечислены страны, "неоднократно оказывавшие поддержку актам международного терроризма".

Илвa Йоханссон Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

В настоящее время в этом списке только четыре государства: Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. На них распространяются ограничения по предоставлению иностранной помощи, запрет на продажу оружия, контроль над экспортом технологий двойного назначения и различные финансовые санкции. Законодательство в отношении государств, поддерживающих терроризм, есть и у Канады.

Что касается Евросоюза, то, по словам еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, на данный момент в ЕС нет правовой базы для признания третьей страны государством-спонсором терроризма. Таким образом, даже в случае, если большинство евродепутатов поддержат соответствующую резолюцию, она не будет иметь юридических последствий. Тем более что Европарламент имеет ограниченное влияние на вопросы внешней политики ЕС.

Не запутаться в терминах

Кроме того, в дискуссии на сей счет существуют и некоторые смысловые нюансы. По оценке аналитика по вопросам ЕС из неправительственной организации Crisis Group Лисы Мусиол, похоже на то, что в тексте резолюции Европарламента определения "государство-спонсор терроризма" и "государство-террорист" используются как взаимозаменяемые, хотя на самом деле это не одно и то же.

Так, согласно законодательству США, государства-спонсоры терроризма - это те, которые поддерживают международный терроризм. Например, Вашингтон обвиняет Иран в поддержке прокси- и партнерских групп в Бахрейне, Ираке, Ливане, Сирии и Йемене, включая "Хезболлах" и ХАМАС". Сенатор-республиканец Линдси Грэм утверждал, что Путин "участвовал в убийствах, спонсируемых государством, "группа Вагнера", поддерживаемая Россией, терроризирует мир, а военные преступления, ежедневно совершаемые на Украине, шокируют сознание".

При этом общепринятого определения термина "государство-террорист" не существует, указывает Лиса Мусиол. По ее словам, он подразумевает, что страна применяет насилие против своих граждан или других государств, но "использование этого термина сильно политизировано". Эксперт считает, что, несмотря на то, какое именно определение из двух используется в тексте резолюции ЕП, ни одно из них не имеет каких-либо юридических последствий в ЕС.

"Нужно найти правильные слова, чтобы признать реальность"

"Главная цель этой резолюции - отобразить текущую ситуацию: Россия применяет методы террористов и финансирует их", - отметил в ходе брифинга в Брюсселе в понедельник, 21 ноября, постоянный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов. По его выражению, резолюция должна стать "политическим и моральным заявлением, которое изменит восприятие российского правительства и утвердит его как криминальный режим, применяющий наихудшие методы".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов Фото: Michel Winde/dpa/picture alliance

При этом Ченцов ожидает, что ЕС захочет создать "правовые инструменты для определения стран-террористов". "Мы не принимаем аргументы, что подобной практики или законодательства не существует. Нужно найти правильные слова, чтобы признать реальность, и создать для этого соответствующую основу", - пояснил украинский дипломат.

Представитель группы "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR), поддержавшей предложение о подготовке резолюции, убежден, что принятие этого документа Европарламентом послужит сильным сигналом: "Символическое значение такой резолюции нельзя недооценивать".

Со своей стороны, аналитики из Crisis Group, разделяя опасения администрации Байдена, не поддерживают применения Брюсселем в отношении России мер, подобных тем, которые приняты США в отношении государств, признанных Вашингтоном спонсорами терроризма. Лиса Мусиол полагает, что Евросоюзу имеет смысл сосредоточиться на инициативах, которые имеют реальные последствия. Таких, как новые санкции против РФ, поставки оружия и экономическая помощь Киеву, военная подготовка подразделений ВСУ. Что касается символических жестов, то, по ее мнению, предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС было гораздо более значимым шагом.

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