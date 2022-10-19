Глава ЕК: ЕС за 8 месяцев заместил на две трети газ из РФ

В начале войны в Украине казалось, что отказ от российского газа займет годы, процесс проходит значительно быстрее, заявила в Европарламенте глава Еврокомиссии.

Отказ Европы от российского газа идет значительно быстрее, чем рассчитывали в Брюсселе в начале полномасштабного российского вторжения в Украину, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Мы ожидали, что замещение российского газа займет несколько лет. Сегодня фактом является то, что нам потребовалось всего восемь месяцев, чтобы заменить две трети (поставок из РФ. - Ред.). Другими словами, мы значительно ускорили переход на других зарубежных поставщиков газа", - указала фон дер Ляйен, выступая в среду, 19 октября, в Европарламенте, в частности, указав на поставки газа из Норвегии и США.

Одновременно она представила пакет мер, направленных на преодоление энергетического кризиса, связанного с отказом от российских энергоносителей в ответ на агрессию РФ против Украины. Среди прочего глава ЕК заявила о необходимости совместной закупки газа на уровне Евросоюза и совместного использования газа странами ЕС. Кроме того, она призвала ввести механизм временного ограничения цен на крупнейшей газовой бирже в Европе - TTF - для преодоления ценовых скачков.

Предложения Еврокомиссии по урегулированию энергетического кризиса поступят на обсуждение стран Евросоюза на саммите 20-21 октября.

Фон дер Ляйен осудила атаки на украинскую инфраструктуру

Одновременно Урсула фон дер Ляйен резко осудила российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, в особенности на энергетические объекты, назвав их военными преступлениями. Отключение украинских мирных жителей от воды, электричества и отопления в преддверии зимнего сезона является "актом чистейшего террора", подчеркнула она.

Российские силы с 10 октября резко усилили обстрелы украинских объектов критической инфраструктуры. Власти Украины заявляют, что эти нападения осуществляются с помощью иранских дронов-камикадзе. Президент Украины Владимир Зеленский 18 октября заявил, что за неделю уничтожены 30% украинских электростанций. По его словам, это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране.

После нападения России на Украину Евросоюз принял несколько масштабных санкционных пакетов, одним из их ключевых пунктов является отказ от российских энергоносителей. Заместить российский газ при этом гораздо сложнее, чем нефть и уголь из РФ.





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