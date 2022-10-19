  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер ЛяйенФото: Jean-Francois Badias/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Глава ЕК: ЕС за 8 месяцев заместил на две трети газ из РФ

Ольга Лебедева
32 мин. назад

В начале войны в Украине казалось, что отказ от российского газа займет годы, процесс проходит значительно быстрее, заявила в Европарламенте глава Еврокомиссии.

https://p.dw.com/p/4IPRS

Отказ Европы от российского газа идет значительно быстрее, чем рассчитывали в Брюсселе в начале полномасштабного российского вторжения в Украину, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Мы ожидали, что замещение российского газа займет несколько лет. Сегодня фактом является то, что нам потребовалось всего восемь месяцев, чтобы заменить две трети (поставок из РФ. - Ред.). Другими словами, мы значительно ускорили переход на других зарубежных поставщиков газа", - указала фон дер Ляйен, выступая в среду, 19 октября, в Европарламенте, в частности, указав на поставки газа из Норвегии и США

Одновременно она представила пакет мер, направленных на преодоление энергетического кризиса, связанного с отказом от российских энергоносителей в ответ на агрессию РФ против Украины. Среди прочего глава ЕК заявила о необходимости совместной закупки газа на уровне Евросоюза и совместного использования газа странами ЕС. Кроме того, она призвала ввести механизм временного ограничения цен на крупнейшей газовой бирже в Европе - TTF - для преодоления ценовых скачков.

Предложения Еврокомиссии по урегулированию энергетического кризиса поступят на обсуждение стран Евросоюза на саммите 20-21 октября.

Фон дер Ляйен осудила атаки на украинскую инфраструктуру

Одновременно Урсула фон дер Ляйен резко осудила российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, в особенности на энергетические объекты, назвав их военными преступлениями. Отключение украинских мирных жителей от воды, электричества и отопления в преддверии зимнего сезона является "актом чистейшего террора", подчеркнула она.

Российские силы с 10 октября резко усилили обстрелы украинских объектов критической инфраструктуры. Власти Украины заявляют, что эти нападения осуществляются с помощью иранских дронов-камикадзе. Президент Украины Владимир Зеленский 18 октября заявил, что за неделю уничтожены 30% украинских электростанций. По его словам, это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране.

После нападения России на Украину Евросоюз принял несколько масштабных санкционных пакетов, одним из их ключевых пунктов является отказ от российских энергоносителей. Заместить российский газ при этом гораздо сложнее, чем нефть и уголь из РФ.


Смотрите также:

Как Европа хочет снизить цены на газ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Киев под ударом иранских дронов. Зачем Путин хочет "закончить" мобилизацию? DW Новости (17.10.2022)

Киев под ударом иранских дронов. Зачем Путин хочет "закончить" мобилизацию? DW Новости (17.10.2022)

Украинская столица в понедельник стала целью новых массированных атак с воздуха. Атаковали Киев дроны-камикадзе, предположительно производства Ирана. Ударам дронов подверглась также энергетическая инфраструктура в Днепропетровской и Сумской областях. Почему именно на этот вид оружия сделал теперь ставку Кремль? И какие санкции в ответ на это может ввести Евросоюз?
17 октября 2022 г.33:07 мин.
external

План Путина. Переговоры от Эрдогана. Евровидение в Гааге – "Заповедник", выпуск 235, 16.10.22

План Путина. Переговоры от Эрдогана. Евровидение в Гааге – "Заповедник", выпуск 235, 16.10.22

Очередь из желающих занять место президента достигла рекордного минимума. Кремль дал трещину, в лицо президенту высказались все, кто до этого сдерживался. Эрдоган готовит площадку для переговорного процесса Киева и Москвы. Полным ходом идет подготовка вокальных конкурсов в Гааге. Регистрация на философский рейс в бункер окончена. Смотрите в 235-м выпуске "Заповедника"!
Политика16 октября 2022 г.13:27 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

В Херсоне

Путин ввел военное положение на оккупированных территориях

Конфликты18 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Защитныее маски, маски в цветах флага Германии и орел с герба ФРГ

В Германии снова введут ограничения из-за коронавируса?

В Германии снова введут ограничения из-за коронавируса?

Общество10 ч. назад
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Иранские дроны. Взорванный "Северный поток". DW Новости Шоу

Иранские дроны. Взорванный "Северный поток". DW Новости Шоу

Политика22 ч. назад60:45 мин.
Доброволец оказывает медицинскую помощь раненой женщине

Жертвы ракетных ударов по Киеву - не фейк. Фактчекинг DW

Жертвы ракетных ударов по Киеву - не фейк. Фактчекинг DW

Конфликты22 ч. назад
Карикатура на тему возможного полного запрет а "пропаганды ЛГБТ" в России. За столом сидят Свинка Пеппа и "депутат "Единой России" Александр Хинштейн". Свинке в лицо светит настольная лампа, как на допросе. "В глаза смотреть!" - говорит ей "Хинштейн".

Свинка Пеппа и другие: где власти РФ ищут пропаганду ЛГБТ?

Свинка Пеппа и другие: где власти РФ ищут пропаганду ЛГБТ?

Многообразие24 ч. назад
Мужчина на велосипеде стоит около автомобильной очереди на границе России с Грузией, октябрь 2022 года

Как феминистки помогают россиянам бежать от мобилизации

Как феминистки помогают россиянам бежать от мобилизации

Политика11 ч. назад
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк

Главное о новом Верховном комиссаре ООН по правам человека

Главное о новом Верховном комиссаре ООН по правам человека

Права человека21 ч. назад
На главную страницу