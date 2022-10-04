Алжирский газ вместо российского: получит ли его Германия?

В Испании, в городе Ла-Корунья, 5 октября пройдут переговоры между канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и премьер-министром Испании Педро Санчесом. Речь пойдет об энергетической независимости Евросоюза - проблеме, которую приходится решать в связи с войной России против Украины и риском прекращения поставок российского газа. В частности, на встрече будет обсуждаться строительство газопровода Midcat, по которому мог бы поступать в Центральную Европу - через Испанию и Францию - алжирский газ. Однако, у этого проекта есть противники. Так что в повестке дня встречи стоит и вопрос, как убедить их в необходимости строительства нового газопровода.

"Газопровод Midcat - несложный проект"

Алжир является основным экспортером газа в Испанию, рассказал DW профессор Мадридского университета Хулиан Серрано. По его словам, газ поставляется по действующему уже 11 лет газопроводу под названием Меdgas. Его мощность - 8 млрд кубометров в год. Труба проложена от гигантского месторождения Хасси-Рмель, расположенного в алжирской Сахаре. Наземный участок длиной 574 км идет до порта Бени-Саф. Подводная часть - 210 км - проходит по дну Средиземного моря до испанской Альмерии. Далее труба идет до провинции Жирона, на северо-востоке Испании.

Новый проект - строительство газопровода Midcat - "относительно несложный", считает профессор Серрано. Ведь для соединения уже имеющейся испанской ветки с французской газотранспортной системой, способной доставить голубое топливо в Германию и другие страны, "следует проложить трубу длиной лишь в 226 километров". "Определенные проблемы могут возникнуть лишь в связи с тем, что работы придется вести в горной местности" - в Пиренеях, но этот вопрос "уже проработан испанскими инженерами", отметил эксперт.

Газ не только из Алжира

По данным ученого, по газопроводу сможет поступать в Германию и другие страны также газ, который Испания получает в жидком виде и перерабатывает на регазификационном терминале в порту Картахены, одном из самых крупных в Евросоюзе. Сжиженный природный газ (СПГ) доставляется судами из того же Алжира, Соединенных Штатов, Египта, Катара, Нигерии и России.

Крупнейший газовый терминал в порту Картахены Фото: Viktor Tscherezky/DW

Таким образом, Испания, как заявила недавно на пресс-конференции в Мадриде зампред правительства Тереза Рибера, "могла бы внести существенный вклад в преодоление трудностей, переживаемых Европой в виду энергетического шантажа Путина". Сейчас, отметила Рибера, "очень важно сконцентрироваться на общей энергетической стратегии. Необходимо объединить возможности стран ЕС путем создания единой энергетической системы, соединения как газовой инфраструктуры, так и электрической".

Инициатива Шольца и возражения Макрона

По данным профессора Серрано, проект соединения газопроводов Франции и Испании уже существует два десятилетия. Однако, его реализация была заморожена. Франция противилась проекту, утверждая, что он не выгоден, поскольку "поступавшего из России по сходной цене газа было вполне достаточно для нужд европейских стран". Теперь проект строительства реанимирован "по инициативе Шольца", заключил эксперт.

Впрочем, Франция по-прежнему против Midcat. Влиятельное мадридское интернет издание Confidencial полагает, что президент страны Эмманюэль Макрон опасается конкуренции Испании на газовом рынке, в частности, по части экспорта в Европу СПГ. Официально Париж утверждает, что "проект дорог и нерентабелен, ведь пока он будет осуществляться, украинский конфликт завершится, и ситуация на рынке урегулируется сама по себе". Кроме того, прокладка труб "может нанести урон экологии и вызвать недовольство местного населения в связи с необходимостью экспроприации земли под строительство".

Вопрос энергетической безопасности

Германия и Испания, со своей стороны, считают, что речь идет о будущем - об энергетической безопасности Евросоюза. Европейская газовая система "должна работать стабильно, не зависеть от конъюнктуры и противостоять любым неожиданным ситуациям", отмечает Confidencial, ссылаясь на мнение политиков двух стран. А посему "вложения в энергетическую сферу рентабельны". Кроме того, по данным издания, Шольц и Санчес намерены "напомнить французскому коллеге о европейской солидарности" и о том, что сейчас 16 процентов электроэнергии во Францию поставляют Германия и Испания - из-за кризиса в ее атомной энергетике. "Задача - склонить Макрона принять проект Midcat", - считает Cjnfidencial.

В свою очередь, опрошенный DW представитель испанской энергетической компании Repsol Луис Куэста отметил, что на сооружение нового газопровода "уйдет год или даже два". Стоимость строительства испанского участка составит примерно 370 млн евро. Часть этих денег может быть выделена Евросоюзом. Куэста напомнил, что помимо алжирского газа, Испания "готова поставлять в другие европейские страны собственную электроэнергию, поскольку располагает разветвленной системой электростанций, использующих возобновляемые ресурсы".

Сомнения экологов

Между тем, напомнил Куэста, доводы Франции разделяют испанские экологические организации. Некоторые из них не против газопровода как такового, но "требуют более углубленного изучения проекта перед его реализацией", поскольку считают, что строительство может нанести вред природе. Другие утверждают, что проект противоречит "планам Евросоюза в обозримом будущем отказаться от газа как и от других источников энергии, загрязняющих в той или иной степени окружающую среду". Они требуют отказаться от строительства.

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