Шольц заявил о скором отказе ФРГ от импорта газа из РФ

Германия готова к предстоящему отопительному сезону, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Наверняка мы переживем эту зиму", - заявил он во вторник, 13 сентября, на встрече с немецкими работодателями и профсоюзами в Берлине.
Одновременно он сообщил, что правительство принимает меры для снижения потребительских цен. Канцлер пообещал также позаботиться о том, чтобы в январе-марте 2023 года продолжили работу АЭС на юге страны, чтобы исключить дефицит электроэнергии на фоне отказа от российских энергоносителей из-за вторжения РФ в Украину.
Кроме того, Шольц заявил, что хочет ускорить реформы на рынке электроэнергии, чтобы облегчить давление на потребителей и предприятия в преддверии наступающей зимы. Компании, работающие с атомными, солнечными или возобновляемыми источниками энергии, смогли "получить дополнительную прибыль", сообщил он.
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) предложил продлить до середины апреля срок эксплуатации двух АЭС - "Изар" и "Неккарвестхайм", расположенных на юге Германии. Тем самым станции, завершение работы которых ожидалось в конце 2022 года, смогут к середине апреля 2023-го сформировать аварийный энергорезерв для обеспечения бесперебойного снабжения. К этому выводу пришли специалисты в ходе стресс-теста, проведенного операторами электросетей по поручению правительства ФРГ.