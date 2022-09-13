Шольц заявил о скором отказе ФРГ от импорта газа из РФ

К концу следующего года Германия сможет отказаться от поставок газа из РФ, считает канцлер ФРГ. Он также уверен, что страна готова к предстоящей зиме.

Германия готова к предстоящему отопительному сезону, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Наверняка мы переживем эту зиму", - заявил он во вторник, 13 сентября, на встрече с немецкими работодателями и профсоюзами в Берлине.

Шольц напомнил, что правительство заблаговременно приняло меры для достижения независимости от поставок российского газа. В данный момент немецкие газохранилища заполнены на 85 процентов, продвигается вперед и строительство терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ) на побережьях северной Германии, указал он. По его словам, первые из них начнут работу в январе, продолжается и расширение сети трубопроводов. К концу 2023 года у ФРГ будут возможности импортировать газ через терминалы в Вильгельмсхафене, Штаде, Брунсбюттеле и Лубмине, тогда Германия станет независимой от российских поставок, добавил Шольц.

Берлин может продлить срок эксплуатации двух АЭС

Одновременно он сообщил, что правительство принимает меры для снижения потребительских цен. Канцлер пообещал также позаботиться о том, чтобы в январе-марте 2023 года продолжили работу АЭС на юге страны, чтобы исключить дефицит электроэнергии на фоне отказа от российских энергоносителей из-за вторжения РФ в Украину.

Кроме того, Шольц заявил, что хочет ускорить реформы на рынке электроэнергии, чтобы облегчить давление на потребителей и предприятия в преддверии наступающей зимы. Компании, работающие с атомными, солнечными или возобновляемыми источниками энергии, смогли "получить дополнительную прибыль", сообщил он.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) предложил продлить до середины апреля срок эксплуатации двух АЭС - "Изар" и "Неккарвестхайм", расположенных на юге Германии. Тем самым станции, завершение работы которых ожидалось в конце 2022 года, смогут к середине апреля 2023-го сформировать аварийный энергорезерв для обеспечения бесперебойного снабжения. К этому выводу пришли специалисты в ходе стресс-теста, проведенного операторами электросетей по поручению правительства ФРГ.

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