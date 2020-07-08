"Северный поток" не заработал, евро обвалился

Остановка прокачки газа Россией по "Северному потоку" вызвала в понедельник резкое падение курсов акций и евро. Цены на газ приблизились к рекордным показателям. Тревога по поводу возможной экономической катастрофы в Европе растет. Что ждет европейских потребителей и экономику Евросоюза в целом? О последствиях невозобновления поставок российского газа, по версии "Газпрома", по техпричинам.
https://www.dw.com/ru/severnyj-potok-ne-zarabotal-evro-obvalilsa-ekonomiku-es-zdet-kollaps-dw-novosti-05092022/video-63025746