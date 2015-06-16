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Людвиг Эрхард
Публикации по теме
Немецкий политический и государственный деятель, экономист.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Блок ХДС/ХСС - союз умеренных консерваторов
Блок ХДС/ХСС - союз умеренных консерваторов
С 2005 года ХДС/ХСС формирует правительство в коалиции с другими партиями.
Политика
30.01.2022
30 января 2022 г.
Где прятал деньги канцлер Германии
Где прятал деньги канцлер Германии
Ответ на этот вопрос можно получить на выставке в баварском городе Фюрт - на родине Людвига Эрхарда.
Туризм
26.01.2022
26 января 2022 г.
В Германии открыли центр Людвига Эрхарда
В Германии открыли центр Людвига Эрхарда
Он находится на родине этого немецкого политика - в баварском Фюрте.
Туризм
20.06.2018
20 июня 2018 г.
10 цитат Людвига Эрхарда
10 цитат Людвига Эрхарда
Экономика - это не пациент, которого можно оперировать бесконечно.
16.06.2015
16 июня 2015 г.
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