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Людвиг Эрхард

Публикации по теме

Немецкий политический и государственный деятель, экономист.

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Контекст

Маркус Зёдер и Фридрих Мерц

Блок ХДС/ХСС - союз умеренных консерваторов

Блок ХДС/ХСС - союз умеренных консерваторов

С 2005 года ХДС/ХСС формирует правительство в коалиции с другими партиями.
Политика30 января 2022 г.
Центр Людвига Эрхарда в баварском Фюрте

Где прятал деньги канцлер Германии

Где прятал деньги канцлер Германии

Ответ на этот вопрос можно получить на выставке в баварском городе Фюрт - на родине Людвига Эрхарда.
Туризм26 января 2022 г.
Фюрт

В Германии открыли центр Людвига Эрхарда

В Германии открыли центр Людвига Эрхарда

Он находится на родине этого немецкого политика - в баварском Фюрте.
Туризм20 июня 2018 г.
Людвиг Эрхард

10 цитат Людвига Эрхарда

10 цитат Людвига Эрхарда

Экономика - это не пациент, которого можно оперировать бесконечно.
16 июня 2015 г.