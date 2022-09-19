Канцлерское бунгало в Бонне - как жили Эрхард, Шмидт и Коль

23 мая 1949 года был подписан и обнародован Основной закон Федеративной Республики Германия. В 2024 году немецкой Конституции исполняется 75 лет. После создания ФРГ столицей Западной Германии стал Бонн - до воссоединения страны и переезда бундестага и правительства в Берлин. Сегодня об истории так называемой "Боннской республики" в этом городе на Рейне напоминает много разных мест, которые можно посетить. Одним из них является резиденция немецких канцлеров в бывшем правительственном квартале - канцлерское бунгало.

"Шарм... собачьей конуры"

Бывший министр труда ФРГ Норберт Блюм (Norbert Blüm) как-то сказал, что это здание излучает шарм... собачьей конуры. Впрочем, некоторые канцлеры, жившие и работавшие в этой резиденции посреди правительственного квартала в Бонне, чувствовали себя здесь вполне уютно, хотя не сразу после переезда сюда - и далеко не все из них.

Первым хозяином канцлерского бунгало в 1964 году стал отец немецкого экономического чуда Людвиг Эрхард (Ludwig Erhard). Именно он поручил возведение этой служебной виллы архитектору Зепу Руфу (Sep Ruf).

К началу строительства Эрхард еще даже не был канцлером, а занимал пост министра экономики в правительстве Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer). Сам Аденауэр, долгая канцлерская эпоха которого уже подходила к завершению, жил в своем доме под Бонном и в отдельной резиденции не нуждался.

Людвиг Эрхард в канцлерском бунгало в 1965 году Фото: Sven Simon/picture alliance

Правительственная жилплощадь из стекла и бетона

Проект в стиле классического модерна стал своего рода слепком той эпохи - простой, спартанский, без претензий на демонстрацию власти, расточительства и роскоши. Одноэтажное здание из стекла и бетона в виде двух квадратов, смещенных относительно друг друга, возвели в парке на берегу Рейна недалеко от президентской виллы и бундестага. Строительство обошлось в два миллиона марок.

Репрезентативные помещения располагались в первом большом квадрате, 24x24 метра. Служебная квартира - в квадрате поменьше, 20x20 метров. За пользование квартирой канцлеры платили.

Бунгало, канцлеры и гости. Фотографии

Резиденция немецких канцлеров в Бонне была возведена в парке на берегу Рейна недалеко от Ведомства федерального канцлера Фото: picture alliance/Geisler-Fotopress

Скульптура перед входом в канцлерское бунгало Фото: picture-alliance/dpa/O. Berg

Вход в канцлерское бунгало Фото: picture alliance

В гостях у Гельмута Коля - королева Великобритании Елизавета II, 1992 год Фото: picture alliance//Martin Gerten

Обеденный стол в жилой комнате канцлерского бунгало Фото: picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd

Президент России Борис Ельцин и немецкий канцлер Гельмут Коль перед входом в бунгало, 1998 год Фото: picture-alliance/dpa/M. Jung

Здесь канцлеры беседовали со своими гостями в непринужденной домашней обстановке Фото: picture alliance

Коалиционные переговоры между СДПГ и СвДП в канцлерском бунгало, 1980 год. Среди участников - Ганс-Дитрих Геншер, Вилли Брандт и Гельмут Шмидт Фото: picture alliance/H. Sanden

Серебряный сервиз из канцлерского бунгало Фото: picture-alliance/dpa/O. Berg

Популярный певец и композитор Удо Юргенс в гостях у федерального канцлера Курта Георга Кизингера, 1969 год Фото: picture-alliance/dpa/J. Gewiess

Жилая комната в резиденции канцлера Фото: Michael Gottschalk/photothek/picture alliance

Канцлерская кухня Фото: picture-alliance/dpa

Список внутренних телефонов служебной квартиры. Фото: picture alliance

Спальня в служебной квартире канцлерской резиденции Фото: picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd

Канцлерский бассейн Фото: picture alliance/Geisler-Fotopress

От Кизингера до Коля

Людвиг Эрхард, чьи идеи и представления были воплощены в проекте, новой резиденцией был очень доволен, чего нельзя было сказать о его преемнике на этой должности. Курт Георг Кизингер (Kurt Georg Kiesinger) считал бунгало слишком маленьким и плохо подходившим для представительских целей. Впрочем, ничего поделать он уже не мог, заявив как-то, что, по всей видимости, просто старомоден. В его времена помещения украсили предметами средневекового искусства и стильной мебелью.

Следующим канцлером Западной Германии стал Вилли Брандт (Willy Brandt). Он вообще отказался переезжать сюда, так как счел условия неподходящими для семейной жизни и детей. Кроме того, в жаркую погоду ему здесь было слишком душно. Став канцлером, он остался жить в служебной вилле министра иностранных дел на горе Венусберг, которую занимал до избрания главой немецкого правительства. Канцлерское бунгало Брандт использовал для встреч и переговоров с немецкими и зарубежными политиками.

При Гельмуте Шмидте (Helmut Schmidt), который прожил в бунгало восемь лет, в резиденции поменяли стекла, заменив обычные на пуленепробиваемые. Это пришлось сделать в 1977 году из-за событий "Немецкой осени" - террористических акций Фракции красной армии (РАФ) и захвата самолета "Люфтганзы" Народным фронтом освобождения Палестины.

Гельмут и Ханнелоре Коль приветствуют в канцлерском бунгало принца Чарльза и принцессу Диану в ноябре 1987 года Фото: Wolfgang Eilmes/dpa/picture alliance

Дольше всех других канцлеров в этом бунгало жил и работал Гельмут Коль (Helmut Kohl) - 16 лет. При нем здесь поменяли обстановку, в частности, появилась удобная мягкая мебель, персидский ковер, а также новые светильники и шелковые обои. Уют, как его представлял себе канцлер из Пфальца, был создан, хотя места для семьи было мало. Коль, как рассказывают, считал это сооружение, скорее, абсурдным произведением архитектуры, чем резиденцией, подходящей для главы правительства. Кроме того, иногда он сетовал на слишком высокую квартплату для такой маленькой квартиры, однако после завершения своего канцлерства не захотел отсюда съезжать.

После переезда столицы в Берлин

Для Герхарда Шредера (Gerhard Schröder), возглавившего правительство после выборов 1998 года, вопрос о переезде в бунгало уже не стоял, так как министры и тысячи федеральных чиновников уже сидели на чемоданах, готовясь перебраться в новую-старую столицу. Несколько месяцев Шредер иногда пользовался репрезентативными помещениями бунгало, а бывший канцлер Коль оставался жить в квартире.

Сегодня бунгало стало музеем - памятником истории так называемой Боннской республики - времен, когда центр государственной власти ФРГ находился в небольшом и уютном городе на Рейне, непринужденная и доверительная атмосфера которого, как принято считать, отражалась на стиле всей политической жизни страны.

Информация на немецком языке об экскурсиях по канцлерскому бунгало на сайте Музея истории ФРГ в Бонне: www.hdg.de