  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ТуризмГермания

Канцлерское бунгало в Бонне - как жили Эрхард, Шмидт и Коль

Максим Нелюбин | Петер Колаковски
21 мая 2024 г.

В этой резиденции на берегу Рейна в Бонне в 1964-1998 годах жили федеральные канцлеры Германии.

https://p.dw.com/p/1J8HK
Канцлерское бунгало
Канцлерское бунгало на фотографии 1975 годаФото: Sven Simon/picture alliance

23 мая 1949 года был подписан и обнародован Основной закон Федеративной Республики Германия. В 2024 году немецкой Конституции исполняется 75 лет. После создания ФРГ столицей Западной Германии стал Бонн - до воссоединения страны и переезда бундестага и правительства в Берлин. Сегодня об истории так называемой "Боннской республики" в этом городе на Рейне напоминает много разных мест, которые можно посетить. Одним из них является резиденция немецких канцлеров в бывшем правительственном квартале - канцлерское бунгало.

"Шарм... собачьей конуры"

Бывший министр труда ФРГ Норберт Блюм (Norbert Blüm) как-то сказал, что это здание излучает шарм... собачьей конуры. Впрочем, некоторые канцлеры, жившие и работавшие в этой резиденции посреди правительственного квартала в Бонне, чувствовали себя здесь вполне уютно, хотя не сразу после переезда сюда - и далеко не все из них.

Первым хозяином канцлерского бунгало в 1964 году стал отец немецкого экономического чуда Людвиг Эрхард (Ludwig Erhard). Именно он поручил возведение этой служебной виллы архитектору Зепу Руфу (Sep Ruf).

К началу строительства Эрхард еще даже не был канцлером, а занимал пост министра экономики в правительстве Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer). Сам Аденауэр, долгая канцлерская эпоха которого уже подходила к завершению, жил в своем доме под Бонном и в отдельной резиденции не нуждался.

Канцлерское бунгало
Людвиг Эрхард в канцлерском бунгало в 1965 годуФото: Sven Simon/picture alliance

Правительственная жилплощадь из стекла и бетона

Проект в стиле классического модерна стал своего рода слепком той эпохи - простой, спартанский, без претензий на демонстрацию власти, расточительства и роскоши. Одноэтажное здание из стекла и бетона в виде двух квадратов, смещенных относительно друг друга, возвели в парке на берегу Рейна недалеко от президентской виллы и бундестага. Строительство обошлось в два миллиона марок.

Репрезентативные помещения располагались в первом большом квадрате, 24x24 метра. Служебная квартира - в квадрате поменьше, 20x20 метров. За пользование квартирой канцлеры платили.

Бунгало, канцлеры и гости. Фотографии

Канцлерское бунгало
Резиденция немецких канцлеров в Бонне была возведена в парке на берегу Рейна недалеко от Ведомства федерального канцлера Фото: picture alliance/Geisler-Fotopress
Канцлерское бунгало
Скульптура перед входом в канцлерское бунгалоФото: picture-alliance/dpa/O. Berg
Канцлерское бунгало
Вход в канцлерское бунгалоФото: picture alliance
Канцлерское бунгало
В гостях у Гельмута Коля - королева Великобритании Елизавета II, 1992 годФото: picture alliance//Martin Gerten
Канцлерское бунгало
Обеденный стол в жилой комнате канцлерского бунгалоФото: picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd
Канцлерское бунгало
Президент России Борис Ельцин и немецкий канцлер Гельмут Коль перед входом в бунгало, 1998 годФото: picture-alliance/dpa/M. Jung
Канцлерское бунгало
Здесь канцлеры беседовали со своими гостями в непринужденной домашней обстановкеФото: picture alliance
Канцлерское бунгало
Коалиционные переговоры между СДПГ и СвДП в канцлерском бунгало, 1980 год. Среди участников - Ганс-Дитрих Геншер, Вилли Брандт и Гельмут ШмидтФото: picture alliance/H. Sanden
Канцлерское бунгало
Серебряный сервиз из канцлерского бунгалоФото: picture-alliance/dpa/O. Berg
Канцлерское бунгало
Популярный певец и композитор Удо Юргенс в гостях у федерального канцлера Курта Георга Кизингера, 1969 годФото: picture-alliance/dpa/J. Gewiess
Канцлерское бунгало
Жилая комната в резиденции канцлераФото: Michael Gottschalk/photothek/picture alliance
Канцлерское бунгало
Канцлерская кухняФото: picture-alliance/dpa
Канцлерское бунгало
Список внутренних телефонов служебной квартиры.Фото: picture alliance
Канцлерское бунгало
Спальня в служебной квартире канцлерской резиденцииФото: picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd
Канцлерское бунгало
Канцлерский бассейнФото: picture alliance/Geisler-Fotopress

От Кизингера до Коля

Людвиг Эрхард, чьи идеи и представления были воплощены в проекте, новой резиденцией был очень доволен, чего нельзя было сказать о его преемнике на этой должности. Курт Георг Кизингер (Kurt Georg Kiesinger) считал бунгало слишком маленьким и плохо подходившим для представительских целей. Впрочем, ничего поделать он уже не мог, заявив как-то, что, по всей видимости, просто старомоден. В его времена помещения украсили предметами средневекового искусства и стильной мебелью.

Следующим канцлером Западной Германии стал Вилли Брандт (Willy Brandt). Он вообще отказался переезжать сюда, так как счел условия неподходящими для семейной жизни и детей. Кроме того, в жаркую погоду ему здесь было слишком душно. Став канцлером, он остался жить в служебной вилле министра иностранных дел на горе Венусберг, которую занимал до избрания главой немецкого правительства. Канцлерское бунгало Брандт использовал для встреч и переговоров с немецкими и зарубежными политиками.

При Гельмуте Шмидте (Helmut Schmidt), который прожил в бунгало восемь лет, в резиденции поменяли стекла, заменив обычные на пуленепробиваемые. Это пришлось сделать в 1977 году из-за событий "Немецкой осени" - террористических акций Фракции красной армии (РАФ) и захвата самолета "Люфтганзы" Народным фронтом освобождения Палестины.

Канцлерское бунгало
Гельмут и Ханнелоре Коль приветствуют в канцлерском бунгало принца Чарльза и принцессу Диану в ноябре 1987 годаФото: Wolfgang Eilmes/dpa/picture alliance

Дольше всех других канцлеров в этом бунгало жил и работал Гельмут Коль (Helmut Kohl) - 16 лет. При нем здесь поменяли обстановку, в частности, появилась удобная мягкая мебель, персидский ковер, а также новые светильники и шелковые обои. Уют, как его представлял себе канцлер из Пфальца, был создан, хотя места для семьи было мало. Коль, как рассказывают, считал это сооружение, скорее, абсурдным произведением архитектуры, чем резиденцией, подходящей для главы правительства. Кроме того, иногда он сетовал на слишком высокую квартплату для такой маленькой квартиры, однако после завершения своего канцлерства не захотел отсюда съезжать.

После переезда столицы в Берлин

Для Герхарда Шредера (Gerhard Schröder), возглавившего правительство после выборов 1998 года, вопрос о переезде в бунгало уже не стоял, так как министры и тысячи федеральных чиновников уже сидели на чемоданах, готовясь перебраться в новую-старую столицу. Несколько месяцев Шредер иногда пользовался репрезентативными помещениями бунгало, а бывший канцлер Коль оставался жить в квартире.

Сегодня бунгало стало музеем - памятником истории так называемой Боннской республики - времен, когда центр государственной власти ФРГ находился в небольшом и уютном городе на Рейне, непринужденная и доверительная атмосфера которого, как принято считать, отражалась на стиле всей политической жизни страны.

Информация на немецком языке об экскурсиях по канцлерскому бунгало на сайте Музея истории ФРГ в Бонне: www.hdg.de

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

От диктатуры к демократии - история Германии после Гитлера

От диктатуры к демократии - история Германии после Гитлера

Как построить свободное и открытое общество после краха тоталитаризма? Поиск ответа на этот вопрос - в авторском проекте Федора Крашенинникова на DW "После диктатуры. Откуда приходит свобода".
Политика12 декабря 2018 г.29:07 мин.
Бонн, 1963 год

"Путь демократии", или Бонн - музей немецкой истории под открытым небом

"Путь демократии", или Бонн - музей немецкой истории под открытым небом

"Боннская республика" - так называют Западную Германию времени раздела страны, когда этот город на Рейне был столицей ФРГ. | 25 фотографий
Туризм22 мая 2024 г.
Парламентский совет в Бонне

70 лет немецкой конституции, или Как Бонн стал столицей ФРГ

70 лет немецкой конституции, или Как Бонн стал столицей ФРГ

23 мая 2019 года исполняется 70 лет церемонии подписания и обнародования Основного закона ФРГ. Главные события послевоенного конституционного процесса происходили в Бонне.
Туризм23 мая 2024 г.
Показать еще