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Газовая инфраструктура на юге Алжира
Газовая инфраструктура на юге Алжира Фото: Mohamed Messara/dpa/picture alliance
ПолитикаФранция

Поможет ли Алжир Европе поставками газа?

Керстен Книпп | Наталья Позднякова
13 мин. назад

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Алжир. В ходе визита шла речь о поставках газа в ЕС, об их политическом значении и об улучшении отношений двух стран после недавнего скандала.

https://www.dw.com/ru/pomozet-li-alzir-evrope-postavkami-gaza/a-62961817

Президент Франции Эмманюэль Макрон с трехдневным официальным визитом посетил Алжир - во второй раз за время своего пребывания на посту президента с 2017 года. Визит Макрона в канун празднования 60-летия независимости Алжира многие восприняли как знак примирения - Макрон стремится наладить отношения между двумя странами, которые заметно испортились в октябре прошлого года после его скандальных высказываний.

Тогда Макрон позволил себе,среди прочего, задать вопрос, а существовала ли вообще алжирская нация до того, как Алжир стал колонией Франции? В ответ на это Алжир на три месяца отозвал своего посла из Франции. После того, как Макрон выразил сожаление по поводу своих слов, алжирский посол вернулся в Париж.

Президент Франции Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон Фото: Gonzalo Fuentes/AP/dpa/picture alliance

Эмманюэль Макрон - первый президент Франции, который родился после провозглашения независимости Алжира. Алжир - единственная бывшая колония Франции в Африке, которая с помощью оружия освободилась от французского господства. После почти восьмилетней войны североафриканская страна в 1962 году обрела независимость. В той войне погибли около 400 тыс. алжирцев и 100 тыс. французов.

В чем состоит интерес Франции к Алжиру

Сегодняшний Алжир Франция рассматривает как будущего поставщика энергоносителей, причем для всего ЕС. "Нынешний интерес ЕС к Алжиру обусловлен энергетической политикой", - заявил в интервью DW Маттиас Шефер (Matthias Schäfer), глава представительства Фонда имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung) в Алжире.

Подписание соглашения о поставках газа из Алжира в Италию, апрель 2022 года
Подписание соглашения о поставках газа из Алжира в Италию, апрель 2022 годаФото: Presidency of Algeria/Handout/AA/picture alliance

Эта страна является одной из крупнейших мировых кладовых газа. По оценкам экспертов, речь идет о запасах в 4 триллионов кубометров. Кроме того, она располагает запасами нефти в объеме до 1,5 млрд тонн. Алжир может играть в будущем важную роль и как транзитное государство, через которое может быть проложен газопровод из Африки в Европу.

Насколько важен Алжир как поставщик энергоносителей в будущем, стало понятно в июле этого года, когда концерны из Италии, Франции и США подписали с Алжиром соглашение сроком на 25 лет о совместной добыче углеводородов.

Только в Италию должно быть поставлено дополнительно около 4 млрд кубометров газа, заявил итальянский премьер Марио Драги во время визита в Алжир в середине июля. В текущем году Италия получит 21 млрд кубометров алжирского газа.

Устаревшая инфраструктура энергосектора

Несмотря на огромный потенциал, только лишь Алжир не может снабжать Европу нефтью и газом, подчеркивает Шефер. Это касается особенно Германии, поскольку такие страны, как Италия, Испания и Франция, традиционно имеют более тесные экономические и торговые связи с этой североафриканской страной.

Добыча нефти в Сахаре, на юго-востоке Алжира
Добыча нефти на юго-востоке АлжираФото: Sofam/dpa/picture-alliance

Кроме того, техническая инфраструктура энергосектора Алжира очень сильно устарела. Для ее модернизации и расширения необходимы огромные инвестиции. В середине августа министр энергетики Алжира в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил, что тот, кто хочет вести дела с Алжиром, сначала должен инвестировать в эту страну. "В Европе должны быть готовы к тому, что потребуются большие суммы, чтобы совместно с Алжиром расширять инфраструктуру, а уже затем получать выгоду", - указывает Маттиас Шефер.

Европейскому бизнесу придется столкнуться и с еще одним важным обстоятельством, говорит Шефер: это собственные потребности Алжира в газе. "Это значит, что потребление ресурсов в Алжире относительно высокое, - уточняет немецкий эксперт. - Многое из того, что Алжир обещает в качестве дополнительных объемов газа для Европы, поставляется на внутренний рынок и этого газа нет в наличии". Таким образом, Европе потребуется много времени, прежде чем она сможет пользоваться алжирскими энергоресурсами.

Кто получает прибыль от торговли газом

Торговля энергоносителями может сыграть и заметную политическую роль. Все последующие энергетические сделки с европейскими партнерами укрепили бы стабильность существующего в Алжире режима, добавляет Мария Йошуа, эксперт по Алжиру в German Institute for Global and Area Studies (GIGA) в Гамбурге. В этой связи она упомянула протестное движение Hirak, члены которого требуют соблюдения принципов правового государства и борьбы с коррупцией, в течение многих лет оказывая давление на алжирские власти.

Протесты в Алжире
Протесты в Алжире, февраль 2021 года Фото: Mousaab Rouibi/AA/picture alliance

"Ожидаемые деньги от продажи энергоносителей правительство будет использовать для того, чтобы укрепить систему, которая сейчас базируется на доходах, преимущественно получаемых из энергосектора, - поясняет Йошуа в интервью DW. - Чтобы часть населения была лояльна властям, они могут поднять зарплаты бюджетникам, пенсии и социальные выплаты. Это определенно должно снизить социальное давление, а значит, и готовность к протестам". Но бедственное положение малоимущих алжирцев было бы при этом улучшено лишь частично, констатирует она.

С политической точки зрения, такие сделки с Алжиром рискованны для ЕС, предупреждает эксперт: "Потому что благодаря импорту Европа помогает стабилизировать очевидно авторитарный режим Алжира. Разрушительная внутренняя политика тем самым получает поддержку, а на нарушения прав человека закрываются глаза".

На самом деле ситуация с правами человека в Алжире регулярно подвергается критике. По данным Amnesty International, в прошлом году многие активисты движения Hirak, а также правозащитники подверглись уголовному преследованию, были взяты под стражу и осуждены. Эту ситуацию необходимо всегда учитывать при торговле с Алжиром, в противном случае, полагает Мария Йошуа, "Европа рискует оказаться в ситуации, когда экономическая стабильность будет поставлена выше прав человека и ее ценностей".

Как Алжиру поможет торговля энергоносителями

Так ли смотрит на сложившуюся в Алжире ситуацию президент Франции Макрон? Да, пишет французское издание Le Point: "Он знает, что система, состоящая из военных и бизнесменов, которая руководит страной десятилетиями, совершенно не готова ни на йоту менять свою суть".

Но в то, что Макрон позволит сорваться энергетической сделке из-за морально-этических вопросов, издание не верит. А Маттиас Шефер даже видит в этом шанс на общественно-политическое развитие, потому что в долгосрочной перспективе с появлением все большего количества энергетических соглашений социальная ситуация в Алжире также улучшится. "Преобразования в энергосекторе могли бы привести к созданию рабочих мест, дать толчок созданию добавленной стоимости и особенно пойти на пользу молодым и недовольным жителям страны", - прогнозирует Шефер.

В феврале 2019 года в Алжире вспыхнули массовые волнения из-за того, что 82-летний президент страны Абдель Азиз Бутефлика выдвинул свою кандидатуру на пятый срок. В результате многотысячных протестов президентом стал Абдельмаджид Теббун.

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