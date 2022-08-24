Канада будет поставлять в ФРГ водородное топливо с 2025 года

Завершился визит Шольца в Канаду, куда он прибыл с целью найти альтернативу газу из РФ. "Будущее находится в пределах досягаемости", - сказал он при подписании договора о поставках водорода.

Германия и Канада договорились о долгосрочном сотрудничестве в области производства и транспортировки водородного топлива. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) и министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон подписали во вторник, 23 августа, в Стивенвилле, провинция Ньюфаундленд и Лабрадор, соглашение, призванное положить начало экспорту водорода из Канады в Германию с 2025 года.

Хабек назвал это соглашение важной вехой: "Зеленый водород - важный ключ к климатически нейтральной экономике. Мы должны решительно содействовать защите климата, чтобы обеспечить процветание и свободу. В наши дни это как никогда важно и актуально", - подчеркнул он.

Подписание состоялось в присутствии канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Как указал Шольц, благодаря этому соглашению партнерство с Канадой перейдет на более стратегический уровень. "Во время пребывания здесь мы постоянно чувствовали, что будущее находится в пределах досягаемости", - отметил он, подчеркнув при этом, что изменение мира возможно, если двигаться в направлении климатически нейтральной экономики, в сфере которой также возможно создание надежных рабочих мест.

Борьба с изменением климата при одновременном росте экономики

Ньюфаундленд считается благоприятным местом для производства зеленого водорода, который вырабатывается при использовании возобновляемых источников энергии. В этом малонаселенном регионе много ветра и предостаточно места для преобразования его в энергию. Война России против Украины вынуждает Германию расширять свою энергетическую базу.

Канада готова также предложить сжиженный природный газ (СПГ), однако Германия сможет извлечь из этого выгоду только в среднесрочной перспективе, поскольку трубопроводов и терминалов для его транспортировки через Атлантику пока не хватает. Именно поэтому во время визита Шольца и Хабека в Канаду основное внимание было уделено поставкам водорода.

Трюдо назвал подписанную декларацию о намерениях создать альянс по экспорту водородного топлива в Германию к 2025 году "историческим шагом вперед". По его словам, данное соглашение способствует созданию рабочих мест, развитию местной экономики и внесению вклада в производство экологически чистой энергии. Как отметил Трюдо, он всегда был "глубоко солидарен" с Шольцем в том, что касается борьбы с изменениями климата при одновременном росте экономики.

Далеко идущие планы сотрудничества

В совместной декларации о намерениях между ФРГ и Канадой говорится, что целью сотрудничества обеих стран является "стимулирование водородной экономики и создание трансатлантической цепочки поставок водорода задолго до 2030 года, а первые поставки запланированы на 2025 год". В то время как Канада будет инвестировать миллиарды в развитие технологий и инфраструктуры, правительство ФРГ будет оказывать поддержку отечественным импортерам в создании международного торгового коридора.

Еще одним направлением должны стать совместные проекты в области научных исследований и разработок для продвижения развития цепочек поставок и логистики. Кроме того, намечено создание единых стандартов в производстве и развитие сотрудничества между портами по обе стороны Атлантики.

При использовании водорода не образуются парниковые газы. Однако для его производства воду приходится расщеплять на водород и кислород, что требует затрат большого количества энергии. Поэтому такой электролиз безопасен для климата только при использовании экологически чистой энергии, например, электричества, получаемого от солнца или ветра. В принципе, водород может служить основой для топлива, которое заменит уголь, нефть и природный газ в промышленности и на транспорте. Поскольку его производство очень энергоемко, водород в настоящее время все еще значительно дороже ископаемого топлива.

Результативная зарубежная поездка

Глава германского правительства и вице-канцлер ФРГ находятся в Канаде с трехдневным визитом в сопровождении большой делегации представителей германских деловых кругов. Подписание соглашения о намерениях между Германией и Канадой знаменует окончание их поездки. Вечером (по местному времени) Олаф Шольц и Роберт Хабек вылетают обратно в Берлин.

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