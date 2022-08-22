Шольц и Трюдо договорились о дальнейшей помощи Украине

Во время визита канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в Канаду, самого продолжительного на сегодняшний день инаугурационного визита главы германского правительства, Германия и Канада договорились в понедельник, 22 августа, о более тесном сотрудничестве в энергетическом секторе и пообещали Украине дальнейшую помощь в ее противостоянии военному вторжению России.

О поставках сырья вместо российского

Одной из главных целей трехдневной поездки, которую Шольц совершает в сопровождении вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека (Robert Habeck) и большой делегации представителей деловых кругов, является значительное укрепление экономических отношений с Канадой, достижение договоренности между ФРГ и Канадой о поставках в Германию энергоносителей и сырья. При этом основное внимание уделяется тесной кооперации в области производства и транспортировки зеленого водорода. Кроме того, обсуждается вопрос поставок из Канады в Германию сжиженного природного газа (СПГ), а также таких минералов и металлов, как никель, кобальт, литий и графит.

Что касается СПГ, то премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал, что вопрос о его экспорте в ЕС через Атлантику будет изучен. По его словам, одной из проблем, связанных с поставками СПГ, является недостаточный уровень инвестиций в инфраструктуру. "Однако мы рассматриваем все варианты, чтобы помочь немцам и европейцам в краткосрочной перспективе, поскольку предстоящей зимой они столкнутся с реальной проблемой", - заявил Трюдо на совместной с Шольцем пресс-конференции в понедельник в Монреале. Россия не должна использовать энергоносители в качестве оружия, добавил он.

О поддержке Украины

Говоря на брифинге в Монреале о помощи Украине, Шольц подчеркнул, что послевоенное восстановление этой страны является "важной задачей, в которой мировое сообщество должно своевременно определить правильный курс". Он подчеркнул, что восстановлением страны нужно заниматься уже сейчас, во время войны. Кроме того, по его словам, важной задачей остается обеспечение поставок оружия на восток Украины.

Канцлер ФРГ также поблагодарил Канаду за решение сделать исключение из санкций и вернуть в Европу после обслуживания турбину для "Северного потока".

"Это было важное решение. Потому что оно обнажило стратегию Путина (президента России Владимира. - Ред.), направленную на разделение союзников, на то, чтобы повлиять на оказание поддержки Украине". Россия не является надежным деловым партнером, продолжил канцлер, напомнив, что Москва сократила поставки газа по всей Европе, ссылаясь на технические причины. "Вот почему важно, чтобы мы не попали в ловушку Путина, держались вместе и были едины", - отметил Шольц.

Из Монреаля Шольц и Хабек направляются в Торонто для участия в германо-канадской конференции представителей деловых кругов, а затем - в Ньюфаундленд для обсуждения вопроса о поставках зеленого водорода.

Смотрите также:

Европейский рынок газа в январе 2022 года: проекты и события "Северный поток - 2" ждет сертификации Приемный терминал "Северного потока - 2" в немецком Любмине полностью готов с осени 2021 года. Однако "Газпрому" еще нужно доказать соответствие газопровода антимонопольным законам ЕС, иначе нельзя будет эксплуатировать обе его нитки. В ФРГ и Евросоюзе на сертификацию отводятся многие месяцы. Принятие решения станет для рынка газа событием года, но произойдет оно не раньше второй половины лета.

Европейский рынок газа в январе 2022 года: проекты и события Заполнит ли "Газпром" свои ПХГ? Евросоюз вошел в 2022 год с минимальными за многие годы запасами голубого топлива и рекордными ценами на него. Особенно низким уровень закачки оказался в газохранилищах российской госкомпании "Газпром" в Германии, Австрии и Нидерландах. В крупнейшем немецком ПХГ Rehden (на фото) он упал осенью ниже 5%. Интрига года состоит в том, повторится ли прошлогодняя ситуация - и как к этому отнесутся в ЕС.

Европейский рынок газа в январе 2022 года: проекты и события ФРГ нужны новые газовые электростанции Весьма символичная для сегодняшней Германии картина: город Хамм, на заднем плане - закрывшаяся угольная электростанция, на переднем - действующая газовая. Правительство ФРГ намерено срочно развернуть по всей стране строительство ТЭС на газе, чтобы они подстраховывали возобновляемую энергетику в условиях отказа от атома и угля. Так что у поставщиков газа - хорошие перспективы на главном рынке ЕС.

Европейский рынок газа в январе 2022 года: проекты и события Норвегия увеличила добычу и поставки Норвегия снабжает ФРГ газом уже свыше 40 лет, и больше всех от взлета цен на газ в Европе выиграла норвежская госкомпания Equinor. Она максимально увеличила поставки на спотовый рынок ЕС. В том числе с крупнейшей в мире газовой платформы Troll A. Добычу и транспортную инфраструктуру на этом гигантском нефтегазовом месторождении в Северном море как раз расширили и модернизировали к осени 2021 года.

Европейский рынок газа в январе 2022 года: проекты и события Танкеры с СПГ взяли курс на Европу Дороговизна газа на европейском рынке привела к переориентации глобальных потоков сжиженного природного газа. Для целого ряда производителей, в том числе американских, стало выгоднее поставлять его в Европу, а не в Азию, где цены долго были значительно выше. На снимке очередной танкер заходит в порт нидерландского Роттердама. Увеличение доли СПГ на рынке ЕС - один из основных трендов 2022 года.

Европейский рынок газа в январе 2022 года: проекты и события Польша переключается на Baltic Pipe К концу 2022 года у Польши истекает долгосрочный контракт с "Газпромом", и она не собирается его продлевать, поскольку те же самые 10 млрд кубометров в год планирует впредь получать по газопроводу Baltic Pipe. Он сооружается при поддержке ЕС для поставок через Данию газа из Норвегии. Самая сложная часть проекта - прокладка труб по дну Балтийского моря - завершилась в конце 2021 года.

Европейский рынок газа в январе 2022 года: проекты и события Турция готовится добывать свой газ Реджеп Тайип Эрдоган пожелал удачи буровому судну Fatih, и его геологоразведочные работы в Черном море в 2020 и 2021 годах увенчались успехом. Турция сообщила об обнаружении крупных месторождений газа, а ее президент обещал начало их эксплуатации уже в 2023 году. Насколько реалистичны планы быстро снизить зависимость от поставок из России и Азербайджана, станет ясно в течение нынешнего года.

Европейский рынок газа в январе 2022 года: проекты и события Болгария ждет газ из Азербайджана Из-за пандемии и коммерческих просчетов затянулся проект ICGB: интерконнектор, соединяющий Болгарию с Грецией и газопроводом TAP, хотели ввести в строй еще в конце 2020 года. Теперь в Софии надеются, что он заработает к началу нового отопительного сезона, чтобы можно было, наконец, получать в полном объеме законтрактованный у Азербайджана газ и меньше зависеть от "Турецкого потока" "Газпрома".

Европейский рынок газа в январе 2022 года: проекты и события Судьба EastMed под большим вопросом В январе 2020 года лидеры Кипра, Греции и Израиля решили строить подводный газопровод EastMed для доставки в ЕС газа из морских месторождений Восточного Средиземноморья. В январе 2022 года США перестали поддерживать этот проект, да и в ЕС, где тоже хотят форсировать развитие "зеленой" энергетики, засомневались в его целесообразности. Дальнейшая судьба проекта - еще одна газовая интрига года. Автор: Андрей Гурков

