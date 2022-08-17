Турбина преткновения, или Кто тормозит "Северный поток"?

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Россия не забирает у Германии турбину для газопоровода "Северный поток", хотя оборудование готово к отправке, заявили в Siemens Energy. "Газпром" жалуется на нехватку данных о ремонте. Похоже, переговоры зашли в тупик.
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Оборудование опечатано и готово к отправке Россию. В то же время Москва препятствует транспортировке, выдвигая нелепые требования, заявили в компании Siemens Energy.
Немецкие СМИ комментируют встречу Шрёдера и Путина в Москве и визит Шольца на завод Siemens. От того, как ФРГ справится с газовым кризисом, зависят не только экономические перспективы.
Путин не выпустил из рук газовое оружие и продолжит шантаж европейцев. Им придется это терпеть, чтобы выиграть время для заполнения на зиму газохранилищ, считает Андрей Гурков.