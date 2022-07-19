Комментарий: "Северный поток" вновь заработал. Это промежуточная победа ЕС

Газопровод "Северный поток" после десятидневного планового ремонта утром 21 июля возобновил поставки российского газа, пусть и далеко не на полную мощность. Тем не менее это вызвало вздох облегчения в Евросоюзе и особенно в Германии. В крупнейшей стране и экономике ЕС опасались, что Россия под каким-то предлогом полностью остановит важнейший транспортный маршрут для ее снабжения голубым топливом.

Путин не захотел выпускать из рук газовое оружие

Однако Владимир Путин, как видим, не захотел выпускать из рук столь любимое им и пока еще весьма мощное газовое оружие. Если бы он велел "Газпрому" не возобновлять прокачку по "Северному потоку" (то, что в сегодняшней России, тем более в условиях войны в Украине и тотального противостояния с Западом, подобные геостратегические решения принимает именно он, осознали теперь, похоже, даже самые наивные немцы), он бы окончательно сжег мосты.

Экономический обозреватель DW Андрей Гурков

Тогда в Евросоюзе объявили бы высший уровень энергетической угрозы и тут же приступили бы к реализации уже подготовленных планов на случай экстренной ситуации в газоснабжении. По сути дела, наступило бы эмбарго на российский газ, только объявленное не Евросоюзом, а самой Россией. После этого ей было бы трудно через какое-то время вновь начать поставки. Это выглядело бы как проявление слабости, как уступка Западу, как фактическое признание, что "Газпрому" без европейских покупателей некуда девать гигантские объемы своей западносибирской газодобычи.

А так госкомпания продолжит зарабатывать стране валюту, что немаловажно для РФ как сырьевой державы, особенно если учесть, что ее угольщиков санкции ЕС окончательно отрежут от европейского рынка уже через три недели, а ее нефтяники в значительной мере лишаться доступа к нему к концу года.

Однако в нынешней ситуации для Кремля, видимо, куда важнее другое: при вновь работающем "Северном потоке" Москва сохраняет возможность по-прежнему кошмарить европейцев и грозить им полным отключением газа.

"Газпром" сохранил возможность шантажировать европейцев

"Газпром" сможет, ссылаясь на турбины и прочие технические детали, вновь внезапно сокращать поставки, как он сделал это в середине июня непосредственно перед визитом лидеров Германии, Франции, Италии и Румынии в Киев, где они поддержали предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. А Путин и дальше сможет, как сейчас в Тегеране, объявлять, что, скажем, объемы прокачки по "Северному потоку" придется снизить до 1/5 его мощности или что европейцам следовало бы ввести в строй "Северный поток-2".

В этой весьма унизительной ситуации Евросоюзу и особенно Германии, основной виновнице нынешней газовой зависимости европейцев от России и ее режима, ничего иного не остается, как, стиснув зубы, терпеть. Терпеть, чтобы выиграть время. Время, необходимое для того, чтобы к зиме закачать в европейские подземные хранилища как можно больше газа.

Газовая зависимость от России начнет быстро снижаться уже в 2023 году

Сейчас уровень заполнения ПХГ достиг в ЕС в среднем 65%, что очень неплохо и делает вполне достижимой цель выйти через три с половиной месяца, к концу осени, на 80- 90%. Причем Польша, Швеция и Дания уже у цели, а Чехия, Испания и Франция приближаются к такому уровню. В Германии показатель тоже 65%.

При максимальном заполнении хранилищ появится шанс на снижение нынешних запредельных цен на газ, но для европейцев сейчас главное в другом: им необходимо подстраховаться на предстоящие зимние месяцы от элементарной физической нехватки топлива, из-за которой пришлось бы в принудительном порядке ограничивать или даже отключать газ первым делом промышленным предприятиям. А без их продукции могут остановиться и другие производства. Это - прямой путь в рецессию, в экономический кризис.

Все дело именно в предстоящей зиме. Уже в 2023 году станет легче, потому что ощутимо возрастут поставки трубопроводного газа из других стран, откроются новые СПГ-терминалы, скажутся многочисленные меры экономии энергии. В правительстве ФРГ считают, что летом 2024 года с зависимостью от российского газа вообще можно будет покончить.

Сейчас важнейшая энергетическая задача ЕС - заполнить газохранилища

Но пока эта зависимость слишком высока и делает весь Евросоюз экономически и политически уязвимым. Что, подчеркнем это отдельно, ограничивает его возможности помогать Украине. Поэтому нет сейчас в ЕС более важной энергетической задачи, чем поскорее заполнить до отказа газохранилища. И ради достижения этой цели можно потерпеть газовые игры Путина. Ради этого можно даже ему подыграть.

Путин думает, что держит европейцев на газовом крючке? Пусть думает. Он тешит себя иллюзий, что еще можно будет возродить "Северный поток-2"? Пусть тешит. Он захотел возвращения сименсовской турбины из Канады? Правильно, что ее отдают. Он потребует отремонтировать другое оборудование для "Северного потока"? Надо прагматично вести переговоры, хитро тянуть время, но потом, видимо, все же придется починить. В газовой войне, как и в войне настоящей, надо уметь временно сдавать какие-то позиции, чтобы в целом сохранить свою боеспособность.

А пока Путин будет играть во все эти свои газовые игры и рассказывать российской телеаудитории, что все идет по плану, страны ЕС будут день за днем закачивать газ в ПХГ. С этой точки зрения возобновление поставок по "Северному потоку", пусть и в сильно урезанном виде, стало для европейцев немаловажной промежуточной победой. Они выиграли время и хоть какие-то объемы газа.

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

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