 План готов: что предлагает Еврокомиссия на случай перебоев с газом | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 20.07.2022

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Европа

План готов: что предлагает Еврокомиссия на случай перебоев с газом

Странам ЕС следует экономить газ и проявлять солидарность, делясь им друг с другом. Основные положения чрезвычайного плана Еврокомиссии на случай прекращения поставок газа из РФ - у DW.

Газопровод Северный поток -1 в Германии

В Европе готовятся к перебоям в поставках российского газа

Председатель Еврокомиссии, а следом за ней и еврокомиссары по климату, энергетике и промышленности на фоне угрозы прекращения Россией поставок газа в Европу призывают к солидарности. "Все государства-члены ЕС должны экономить газ, закачивать его в хранилища и делиться им", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), выступая в Брюсселе 20 июля. Сейчас непростые времена, но ЕС справится, если все 27 стран-членов будут действовать объединенными силами, добавила она.

Если Россия внезапно прекратит экспорт газа в Европу, то разница между спросом и предложением при средней по температуре зиме составит не менее 30 миллиардов кубометров, подсчитали в Еврокомиссии. В связи с этим, основываясь на редко используемой статье 122 Договора ЕС, ЕК предложила государствам-членам срочно принять следующие меры "в духе солидарности".

Сокращение потребления газа промышленностью и домохозяйствами

Потребление газа во всех странах-членах ЕС должно быть немедленно снижено на 15% за счет экономии в промышленности и среди частных потребителей. Отталкиваться при этом будут от уровня потребления в 2019 году, то есть еще до пандемии коронавируса. Достичь вышеназванных  показателей должны будет и государства, которые не закупают российский газ, в частности Нидерланды, Португалия и страны Балтии.

С начала войны России против Украины и до сегодняшнего дня ЕС сэкономил в общей сложности около пяти процентов газа по сравнению с обычным уровнем потребления. Однако этого недостаточно, сообщила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

Глава Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен представляет чрезвычайный план Еврокомисси на случаей перебоев с поставками газа

Урсула фон дер Ляйен представляет чрезвычайный план ЕК на случаей перебоев с поставками газа

Другие пункты плана Еврокомиссии под названием "Экономия газа ради безопасной зимы" подразумевают, что уровень заполнения голубым топливом хранилищ в ЕС, который сейчас составляет в среднем 65%, должен быть увеличен до 80% за счет неиспользованного газа. При этом его потребление для производства электроэнергии следует сократить за счет большего использования угля, нефти и других видов энергоносителей.

Странам-членам ЕС нужно на добровольной основе закупать газ совместно, чтобы снизить цену на международных рынках. Они также обязаны поставлять друг другу газ в случае дефицита. Это уже предусмотрено существующим регламентом SOS (Security Of Supply), который призывает членов ЕС добровольно заключать двусторонние соглашения между собой. Пока, однако, таких соглашений всего несколько, а системы квот для централизованного распределения дефицитного газа штаб-квартирой ЕС в Брюсселе не существует.

ЕС следует усилить поиск альтернативных поставщиков газа в США, Канаде, Катаре, Алжире, Азербайджане и других государствах, указала Еврокомиссия. Ее глава Урсула фон дер Ляйен отметила, что с начала вторжения России в Украину объем "нероссийского газа", который сумел закупить ЕС, был выше объема, на который сократились поставки газа из РФ за тот же период.

Переход к "зеленой" энергетике

Переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) необходимо ускорить, объявил комиссар ЕС по вопросам защиты климата Франс Тиммерманс. При этом государства, которые - в отличие от Германии или Италии - не так сильно зависят от российского газа, должны проявить солидарность, потому что если промышленность Германии или Италии остановится, то чрезвычайно пострадает экономика всего ЕС, добавил он.

Голосование министров энергетики стран-членов ЕС по чрезвычайному плану Еврокомиссии намечено на 26 июля. "Путин хочет оказать на нас давление этой зимой, но он потерпит неудачу, если мы будем держаться вместе и действовать сообща", - заверила Урсула фон дер Ляйен. И напомнила, что газовая турбина, из-за которой, по данным "Газпрома", может произойти задержка с поставками газа по трубопроводу "Северный поток - 1", уже находится на пути в Россию.

Для перевозки в РФ турбины производства компании Siemens, которая находилась в Канаде на ремонте, было необходимо сделать исключение из санкций, введенных Западом против РФ. "Это не повод (для России. - Ред.) отказываться от поставок газа, - прокомментировала фон дер Ляйен сокращение поставок из-за отсутствия турбины. -  Есть много идентичных турбин, которыми можно было бы воспользоваться".

Плановые ремонтные работы на газопроводе "Северный поток - 1" должны завершиться 21 июля. Будет ли после этого газ снова поступать в Европу и, если да, то в каком количестве - эти вопросы остаются открытыми. Глава Еврокомиссии исключила возможность введения в эксплуатацию трубопровода"Северный поток - 2", которая была отложена по политическим причинам.

Критика в адрес чрезвычайного плана Еврокомиссии

Депутат Европарламента Маркус Фербер (Markus Ferber) отнесся к чрезвычайному плану Еврокомиссии скептически. Европе нужны не советы по энергосбережению, а практическая солидарность, заявил он. Например, Польша, имеющая полные газовые хранилища, в случае перебоя с поставками должна была бы поделиться газом с Германией, пояснил он.

Маркус Фербер

Маркус Фербер

"Основная проблема состоит в том, что если Россия перекроет вентиль, то зимой у нас просто-напросто не хватит газа", - предупредил Фербер, выступая в Брюсселе. По его мнению, при таком сценарии статус Германии как страны с активно работающей экономикой окажется под угрозой. "Одними только информационными кампаниями и снижением температуры в офисах проблему такого масштаба решить не удастся ", - заключил он.

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    Автор: Клаудиа Ден


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