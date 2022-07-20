План готов: что предлагает Еврокомиссия на случай перебоев с газом

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Странам ЕС следует экономить газ и проявлять солидарность, делясь им друг с другом. Основные положения чрезвычайного плана Еврокомиссии на случай прекращения поставок газа из РФ - у DW.
Председатель Еврокомиссии, а следом за ней и еврокомиссары по климату, энергетике и промышленности на фоне угрозы прекращения Россией поставок газа в Европу призывают к солидарности. "Все государства-члены ЕС должны экономить газ, закачивать его в хранилища и делиться им", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), выступая в Брюсселе 20 июля. Сейчас непростые времена, но ЕС справится, если все 27 стран-членов будут действовать объединенными силами, добавила она.
Если Россия внезапно прекратит экспорт газа в Европу, то разница между спросом и предложением при средней по температуре зиме составит не менее 30 миллиардов кубометров, подсчитали в Еврокомиссии. В связи с этим, основываясь на редко используемой статье 122 Договора ЕС, ЕК предложила государствам-членам срочно принять следующие меры "в духе солидарности".
Потребление газа во всех странах-членах ЕС должно быть немедленно снижено на 15% за счет экономии в промышленности и среди частных потребителей. Отталкиваться при этом будут от уровня потребления в 2019 году, то есть еще до пандемии коронавируса. Достичь вышеназванных показателей должны будет и государства, которые не закупают российский газ, в частности Нидерланды, Португалия и страны Балтии.
С начала войны России против Украины и до сегодняшнего дня ЕС сэкономил в общей сложности около пяти процентов газа по сравнению с обычным уровнем потребления. Однако этого недостаточно, сообщила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.
Другие пункты плана Еврокомиссии под названием "Экономия газа ради безопасной зимы" подразумевают, что уровень заполнения голубым топливом хранилищ в ЕС, который сейчас составляет в среднем 65%, должен быть увеличен до 80% за счет неиспользованного газа. При этом его потребление для производства электроэнергии следует сократить за счет большего использования угля, нефти и других видов энергоносителей.
Странам-членам ЕС нужно на добровольной основе закупать газ совместно, чтобы снизить цену на международных рынках. Они также обязаны поставлять друг другу газ в случае дефицита. Это уже предусмотрено существующим регламентом SOS (Security Of Supply), который призывает членов ЕС добровольно заключать двусторонние соглашения между собой. Пока, однако, таких соглашений всего несколько, а системы квот для централизованного распределения дефицитного газа штаб-квартирой ЕС в Брюсселе не существует.
ЕС следует усилить поиск альтернативных поставщиков газа в США, Канаде, Катаре, Алжире, Азербайджане и других государствах, указала Еврокомиссия. Ее глава Урсула фон дер Ляйен отметила, что с начала вторжения России в Украину объем "нероссийского газа", который сумел закупить ЕС, был выше объема, на который сократились поставки газа из РФ за тот же период.
Переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) необходимо ускорить, объявил комиссар ЕС по вопросам защиты климата Франс Тиммерманс. При этом государства, которые - в отличие от Германии или Италии - не так сильно зависят от российского газа, должны проявить солидарность, потому что если промышленность Германии или Италии остановится, то чрезвычайно пострадает экономика всего ЕС, добавил он.
Голосование министров энергетики стран-членов ЕС по чрезвычайному плану Еврокомиссии намечено на 26 июля. "Путин хочет оказать на нас давление этой зимой, но он потерпит неудачу, если мы будем держаться вместе и действовать сообща", - заверила Урсула фон дер Ляйен. И напомнила, что газовая турбина, из-за которой, по данным "Газпрома", может произойти задержка с поставками газа по трубопроводу "Северный поток - 1", уже находится на пути в Россию.
Для перевозки в РФ турбины производства компании Siemens, которая находилась в Канаде на ремонте, было необходимо сделать исключение из санкций, введенных Западом против РФ. "Это не повод (для России. - Ред.) отказываться от поставок газа, - прокомментировала фон дер Ляйен сокращение поставок из-за отсутствия турбины. - Есть много идентичных турбин, которыми можно было бы воспользоваться".
Плановые ремонтные работы на газопроводе "Северный поток - 1" должны завершиться 21 июля. Будет ли после этого газ снова поступать в Европу и, если да, то в каком количестве - эти вопросы остаются открытыми. Глава Еврокомиссии исключила возможность введения в эксплуатацию трубопровода"Северный поток - 2", которая была отложена по политическим причинам.
Депутат Европарламента Маркус Фербер (Markus Ferber) отнесся к чрезвычайному плану Еврокомиссии скептически. Европе нужны не советы по энергосбережению, а практическая солидарность, заявил он. Например, Польша, имеющая полные газовые хранилища, в случае перебоя с поставками должна была бы поделиться газом с Германией, пояснил он.
"Основная проблема состоит в том, что если Россия перекроет вентиль, то зимой у нас просто-напросто не хватит газа", - предупредил Фербер, выступая в Брюсселе. По его мнению, при таком сценарии статус Германии как страны с активно работающей экономикой окажется под угрозой. "Одними только информационными кампаниями и снижением температуры в офисах проблему такого масштаба решить не удастся ", - заключил он.
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