 Поставки российского газа в ЕС: форс-мажор у ″Газпрома″ - и у Европы? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 19.07.2022

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Россия

Поставки российского газа в ЕС: форс-мажор у "Газпрома" - и у Европы?

В ЕС гадают, пойдет ли газ по "Северному потоку" по окончании ремонтных работ. После заявления "Газпрома" о форс-мажоре при поставках "голубого топлива" в Европу сомнений в этом все больше.

Карикатура: труба Северный поток - 1 говорит: У меня форс-мажор

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    Автор: Сюзанне Кордс, Виктор Вайц


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