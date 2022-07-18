Поставки российского газа в ЕС: форс-мажор у "Газпрома" - и у Европы?

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В ЕС гадают, пойдет ли газ по "Северному потоку" по окончании ремонтных работ. После заявления "Газпрома" о форс-мажоре при поставках "голубого топлива" в Европу сомнений в этом все больше.
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