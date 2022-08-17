Если Россия не будет поставлять газ? Какой план есть у ЕС

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Евросоюз готовит экстренные меры на случай полной остановки поставок газа из РФ. Что предусматривает чрезвычайный план ЕС по закупке и распределению газа? И кто кому будет помогать?
Если после завершения планового ремонта не заработает "Северный поток", и Россия не возобновит поставки газа, то в силу вступит газовая директива ЕС, принятая в 2017 году и направленная на обеспечение энергетической безопасности (Security Of Supply), своего рода экстренный план по газоснабжению.
Страны ЕС в нем поделены на региональные группы, которые объединяют общие риски. Одна группа, например, балтийские государства и Финляндия, которые полностью были зависимы от российского газа и уже частично нашли альтернативу поставкам из РФ. В другую группу входят Португалия, Испания и Франция, которые получали российский газ в небольших объемах и отказ от российских поставок газа напрямую их не затронет.
В случае кризиса страны-участницы плана обязаны проявлять солидарность и поставлять друг другу газ, а также обмениваться информацией. Кроме того, государства ЕС должны до начала следующего отопительного сезона в Европе заполнить газохранилища на 80 процентов. Но эксперты говорят о том, что без самого главного поставщика газа - России - осложняются как обоюдные поставки, так и наполнение газохранилищ.
Германия - самый крупный потребитель российского газа в Европе и важная транзитная страна, через которую по газопроводу "Северный поток" и другим происходят поставки газа в Европу. Но что произойдет, если Германия перестанет получать российский газ? Будет ли она в этом случае поставлять газ, получаемый из Норвегии или Нидерландов, другим странам ЕС, хотя сама будет испытывать дефицит?
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) в данный момент договаривается со странами-соседями о таких солидарных поставках газа. "Мы должны продумать и определить, что мы будем делать в таких кризисных случаях. Когда возможен дефицит газа, в каких странах, какие шаги будут предприняты, мы должны это знать", - сказал Хабек во время встречи со своим чешским коллегой.
Хабек заключил с Чехией договор о взаимопомощи в случае кризиса с газовыми поставками. Дефицит должен быть устранен совместными усилиями, подчеркивает министр. Чехия, например, полностью зависима от газа, поступающего по газопроводу через Германию. Как и Польша, которая получает газ, поставляемый по "Северному потоку" и идущий далее через Германию. Швейцария также полностью зависит от поставок газа через ФРГ.
Директива ЕС на экстренный случай предусматривает, что газ будет предлагаться только тем странам, которые сами объявили о чрезвычайной ситуации и сделали все возможное, чтобы сократить потребление. Продажа газа должна дальше осуществляться с помощью как частных, так и государственных операторов, что в кризисные времена будет сложно делать.
Регулирование цены на газ, предлагаемое Италией, ЕС отклонил, назвав контрпродуктивным. Болгария, которой уже не поставляет топливо непосредственно "Газпром", получает российский газ через турецкий газопровод и направляет его дальше в Вегрию и Сербию. Но будет ли это функционировать в случае кризисной ситуации?
Венгрия, например, уже заявила о чрезвычайном положении, запретила экспорт газа в другие страны и не хочет соблюдать договоренности по солидарным поставкам газа. Георг Цахман (Georg Zachmann), эксперт в области энергетики из аналитического центра Bruegel в Брюсселе, не считает это разумным шагом со стороны Венгрии. "Я не уверен, что для страны, у которой нет собственных портов, потребление составляет 10 млрд кубометров и резерв только 3 млрд кубометров, это было разумным решением", - написал в Twitter Цахманн.
Европейская комиссия уже давно призывала страны-члены ЕC к заключению двусторонних договоренностей о солидарных поставках газа, потому что в Брюсселе нет централизованного распределения с помощью квот и подобных мер. До недавнего времени Германия заключила три соглашения: с Данией, Австрией и Чехией. Другие договоренности достигнуты между Латвией и Литвой, Эстонией и Латвией, Финляндией и Эстонией, а также между Италией и Словенией.
Сложный вопросом является и то, кому что принадлежит и кто какую роль играет в осуществлении газовых поставок на европейский рынок. Так, например, Финляндия частично является владельцем крупнейшего газового поставщика в Германии - компании Uniper, "дочки" финского концерна Fortum. Непонятно и то, кто кого будет спасать, если частные предприятия столкнутся с трудностями.
Но самая большая проблема не в этом, и она не решится ни путем координации усилий между странами-членами, ни с помощью планов Еврокомиссии, говорит евродепутат Маркус Фербер (Markus Ferber). Слишком мало газа имеется в наличии. "Так мы не протянем зиму", - констатирует Фербер. Под большим давлением государства-члены ЕС пытаются найти альтернативу.
Балтийские страны и Германия делают ставку на сжиженный газ с Ближнего Востока или США, который частично должен поступить в еще строящиеся плавучие терминалы. Италия покупает газ в Алжире и Азербайджане. Дополнительный газ из Норвегии, ОАЭ, Алжира и Нидерландов будет продаваться по растущей цене.
Но всего этого, по оценке Еврокомиссии, будет недостаточно, чтобы восполнить недостающие поставки российского газа. Поэтому Брюссель призывает экономить и ограничить потребление газа для общественной инфраструктуры. Роберт Хабек выступает за то, чтобы в экстремальной ситуации частные домохозяйства не имели преимущества перед предприятиями.
Еврокомиссия представит свой план на следующей неделе в среду. В нем предусмотрено, что электроэнергия, производимая на газовых электростанциях, в крайнем случае должна поставляться для обеспечения нужд домохозяйств. А уже после этого - для промышленных предприятий. Правила ЕС должны быть изменены, считают в Минэкономике в Берлине, потому что они разработаны лишь на случай краткосрочных перебоев с поставками в отдельных странах, а не широкомасштабного долговременного прекращения газовых поставок.
Еврокомиссия намерена установить правила, согласно которым общественные здания, учреждения, рабочие места должны отапливаться лишь до температуры в 19 градусов. Платформа для совместной покупки газа стран ЕС есть, но еще не работает. По расчетам Еврокомиссии, такая экономия энергии покроет лишь треть получаемого из РФ газа. А что с другими двумя третями? Этот вопрос министры будут решать на экстренном заседании 26 июля.
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