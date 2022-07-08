Поставки газа по "Северному потоку": насколько затянется ремонт?

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Россия с 11 июля приостановила поставки газа по "Северному потоку", объясняя это плановым ремонтом. В ФРГ опасаются, что это лишь предлог и Москва окончательно перекроет газовый кран.
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В Германии опасаются, что после планового ремонта газопровода Россия не возобновит его работу. Предстоящие дни станут для ФРГ своего рода репетицией жизни без российского газа.
По словам канцлера ФРГ, речь идет главным образом о газе. Олаф Шольц сообщил об усилиях по заполнению газохранилищ и использованию угольных электростанций для экономии ресурса.
Министр экономики Франции призвал готовиться к полному прекращению поставок газа из России, ранее о таком сценарии предупредили и в правительстве Германии.