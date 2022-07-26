Шрёдер и Шольц в политтеатре. СМИ ФРГ о встрече с Путиным и турбиной

Два визита - действующего федерального канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) на завод компании Siemens Energy и бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) в Москву - оказались в центре внимания немецких политиков и СМИ. Обе поездки были связаны с войной, которую Россия ведет против Украины, и с энергетическим кризисом в Европе из-за российского газа. Реакции СМИ на эти поездки оказались диаметрально противоположными.

Die Welt: Контрпропагандистская миссия Шольца

Олаф Шольц и турбина раздора

Отправившись в Мюльхайм-на-Руре, где на заводе компании Siemens Energy с середины июля находится прошедшая техобслуживание в Канаде турбина для газопровода "Северный поток - 1", отсутствие которой, по версии российского "Газпрома", служит причиной резкого сокращения поставок газа в Европу, Олаф Шольц выполняет контрпропагандистскую миссию, пишет немецкое издание Die Welt. Вместе с главой Siemens Energy Кристианом Брухом (Christian Bruch) они хотят "лично продемонстрировать, что турбина готова к отправке и ждет своего часа - и тем самым разоблачить российскую сторону, которая неделями сопротивляется ее приему, используя все новые предлоги". "Для меня важно дать понять, что турбина может быть использована в любое время, - говорит Шольц. - Ничто не мешает ее дальнейшей транспортировке в Россию. Российский получатель должен заявить, что он хочет получить турбину и предоставить необходимую таможенную информацию для транспортировки ее в Россию". Все остальные разрешения, подчеркивает Шольц, были получены, как от ЕС и Германии, так и от Канады, указывает Die Welt.

SZ: Шольц хочет показать немцам ложь Путина

"Не только экономические перспективы страны, но и политические перспективы канцлера" зависят от того, сможет ли Германия приспособиться к тому, что Шольц в Мюльхайме-на-Руре назвал "путинским блефом", - считает газета Süddeutsche Zeitung. Посыл канцлера обращен не столько к российскому президенту, сколько к рядовым немцам: смотрите, дело не в этой турбине, прошедшей первоклассное техобслуживание. "Так же мало, как сама турбина, которая, по данным Siemens, понадобится только в сентябре, влияет на сокращение поставок газа, так и ее установка влияет на то, чтобы воспрепятствовать Путину в изобретении новых поводов для того, чтобы сократить или даже полностью прекратить поставки газа", - утверждает Süddeutsche Zeitung.

FAZ о Шрёдере: Попытка подорвать позицию правительства ФРГ

За действиями "Газпрома", без каких-либо обоснованных причин сократившего поставки газа в Германию по газопроводу "Северный поток - 1" лишь до 20 процентов возможных мощностей, по мнению газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), стоит попытка "запустить газопровод "Северный поток - 2", который правительство Германии отказалось санкционировать после вторжения России в Украину". Эту идею озвучил бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) после своего визита в Россию, где он, по его словам, встретился с президентом Владимиром Путиным. В интервью журналу Stern экс-канцлер назвал это "самым простым решением" газового кризиса. "Тем самым он подорвал позицию нынешнего правительства Германии, которое явно хочет, чтобы остановка с сертификацией трубопровода понималась как реакция на нападение Путина", - пишет FAZ и приводит высказывание действующего главы немецкого правительства. "Процесс сертификации "Северного потока - 2" был прекращен "по уважительным причинам"; у "Газпрома" "достаточно мощностей" на "Северном потоке - 1" и других газопроводах для выполнения своих обязательств по поставкам".

Герхард Шрёдер и Владимир Путин (Фото из архива)

С тем, что последние действия бывшего канцлера Шрёдера направлены на подрыв позиции правительства ФРГ согласен и генеральный секретарь Свободной демократической партии Германии (СвДП) Биджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai). Экс-канцлер, по мнению либерального политика, является "неотъемлемой частью путинской системы". Шрёдер, похоже, "полностью потерял связь с реальностью, он распространяет в Германии кремлевскую пропаганду чистой воды", - заявил Джир-Сарай в интервью газете Bild. Политик назвал бывшего канцлера "рупором Путина". "Россия намеренно использует свои энергоресурсы как оружие против Европы и против Германии, и Шрёдер оправдывает эту опасную стратегию", - указал Джир-Сарай.

Tagesspiegel: "Шрёдер не выражал желания быть посредником"

В интервью журналу Stern, после своей поездки в Москву, Герхард Шрёдер в очередной раз высказал сомнение, что его "дистанцирование от Владимира Путина, действительно, принесет кому-либо пользу, а также искренне удивился почему он должен прекращать переговоры с российской стороной. "Может быть, я снова смогу быть полезным", - цитирует издание 78-летнего политика, которого давно критикуют за его близость к Путину и работу на нефтегазовый комплекс России. Проблема лишь в том, что, как утверждает газета Tagesspiegel, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, обсуждается ли кандидатура Шрёдера в качестве посредника между Россией и Украиной в войне, которая продолжается уже более пяти месяцев, ответил: "Шрёдер не выражал никакого желания стать посредником"

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Стоит ли удивляться что последние высказывания Шрёдера, о том, что Россия, дескать, готова к дипломатическому разрешению конфликта подверглись критике немецких политиков. В частности зампредседателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Торстен Фрай (Thorsten Frei) напомнил газете Rheinische Post недавние утверждения главы МИД РФ Лаврова о том, что "Украина должна быть стерта с карты". С этими "реалиями" нужно считаться, а не "следовать фантазиям человека, который ставит свои личные финансовые интересы выше интересов своей страны", сказал о Шрёдере политик.

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