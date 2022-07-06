А если будем мерзнуть? Как популисты в ФРГ "Северный поток - 2" спасали

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По инициативе фракции правопопулистской "Альтернативы для Германии" в бундестаге прошли дебаты, посвященные грозящему из-за войны в Украине энергетическому кризису в ФРГ.
"Разве это помощь людям в Украине, если мы тут в Германии будем мерзнуть", - риторически спросил депутат бундестага Штеффен Котре (Steffen Kotre) канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) 6 июля в ходе очередного раунда парламентского опроса главы правительства. Котре - представитель фракции правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ). Эта партия - единственная из семи представленных в бундестаге - выступает за отмену санкций, введенных против России за развязанную Путиным войну против Украины.
Правые популисты также требуют ввести в эксплуатацию уже достроенный, но "замороженный" из-за российской агрессии газопровод "Северный поток - 2", на что, собственно, и указывал Штеффен Котре. Это требование фракция АдГ включила в повестку дня предпоследнего перед парламентскими каникулами пленарного заседания бундестага, проходившего 7 июля.
Открывать дебаты на эту тему должен был сам Котре. Но он к их началу опоздал, поэтому председательствующий на заседании бундестага пригласил на трибуну его коллегу по фракции Мартина Райнхарда (Martin Reinhardt).
Он начал с общего обзора экономической ситуации в Германии, показателей уровня бедности, роста цен на энергоносители, что, по его убеждению, отвечает идеологическим представлениям входящих в правящую коалицию "зеленых". Если бы их представитель, министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck), действительно работал во благо немецкого народа, заявил Райнхард, то ему следовало бы запустить в эксплуатацию "Северный поток - 2" и продлить срок работы последних трех АЭС, которые должны быть по плану остановлены в конце текущего года.
А вместо этого, кипятился депутат АдГ, Хабек "призывает проявить солидарность в холодных квартирах, принимать душ по расписанию и терпеть лишения как в послевоенные годы, а взамен мы получим закон о самоопределении и легализацию каннабиса, так что скоро сможем сидеть одурманенными в наших холодных квартирах и выбирать свой пол".
Требование правых популистов запустить "Северный поток - 2" отвергли как представители правящих, так и оппозиционных партий - консерваторы и посткоммунисты.
Социал-демократ Робин Мезарош (Robin Mesarosch) призвал учитывать очевидные факты: "По "Северному потоку" Путин прокачивает почти вполовину меньше газа, чем прежде, по трубопроводу "Ямал" вообще никакого газа не поступает от РФ, газопровод "Transgas" (через Украину. - Ред.) тоже работает не в полную силу. Это значит, мы имеем дело не с проблемой газопроводов, а с проблемой газа". Предложение АдГ, по его словам, равнозначно попытке бороться с бедностью, наращивая число банкоматов.
На сокращение поставок газа из России обратил внимание и консерватор Томас Гебхарт (Thomas Gebhart): "Путин наполовину закрутил газовый кран, как мы знаем, через несколько дней будет остановлен на плановую профилактику первый "Северный поток", и мы не знаем, будет ли потом снова открыт газовый кран". Но запуск "Северного потока - 2" в такой ситуации он считает ошибочным по трем причинам.
Во-первых, при желании поставлять газ в Германию Путин может снова воспользоваться первым "Северным потоком", мощностей которого вполне хватает. Во-вторых, продолжал он, в условиях войны, которую ведет Путин против Украины, недопустимо усиливать зависимость Германии от поставок российского газа. А, в-третьих, запуск "Северного потока - 2" выглядел бы как вознаграждение Путину, который, напомнил депутат, "доставляет такие страдания такому большому числу людей".
"Зеленый" Юрген Триттин (Jürgen Trittin), в свою очередь, припомнил консерваторам тот факт, что именно их представительница на посту канцлера, Ангела Меркель (Angela Merkel) до самого последнего момента отстаивала проект "Северного потока - 2", а ее правительство во многом несет ответственность за недопустимо высокую зависимость энергетической безопасности Германии от российских энергоносителей.
"Это были именно вы, - обратился Триттин к фракции ХДС/ХСС, - которые, к сожалению, вместе с социал-демократами продали подземные газохранилища "Газпрому", фирме, которая прошлым летом вместо того, чтобы их снова заполнять, наоборот, опустошала, очевидно, в качестве подготовки к агрессии".
Никогда впредь, убежден он, нельзя допускать такой зависимости от одного единственного поставщика энергоресурсов, а ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2" стал бы шагом в направлении еще большей зависимости.
Такой точки зрения придерживается и третий партнер по правящей в Германии коалиции - либералы. По словам их представителя Олафа ин дер Бека (Olaf in der Beek), правые популисты предлагают предотвратить энергетический кризис в Германии с помощью мер, которые его и спровоцировали. С Путиным, "агрессором, ведущим жестокую войну против независимой и свободной Украины", заявил либерал, нельзя вести дела как с "обычным торговым партнером".
С некоторым нетерпением наблюдатели ждали, что скажут на эту тему немецкие посткоммунисты. Дело в том, что их представитель, председатель парламентского комитета по экономике Клаус Эрнст (Klaus Ernst), накануне также высказался за диалог с Москвой о вводе в эксплуатацию "Северного потока - 2". Но это, судя по всему, была его персональная позиция.
Ральф Ленкерт (Ralph Lenkert) из фракции Левой партии, выступая в бундестаге, процитировал постановление недавнего съезда партии в Эрфурте: "Во-первых, мы самым решительным образом осуждаем преступную агрессивную войну России и совершенные Россией военные преступления и выступаем за наказание ответственных за них. Во-вторых, мы хотим энергетической независимости… На фоне войны в Украине мы считаем правильным не вводить в эксплуатацию "Северный поток - 2".
Очередь до одного из инициаторов обсуждения этой темы в бундестаге дошла только под конец дебатов. Но Штеффен Котре был, как показалось корреспонденту DW, не очень в форме. Так, критикуя политику сегодняшнего правительства Германии, он назвал канцлером не Олафа Шольца, а почему-то Гельмута Коля (Helmut Kohl), возглавлявшего немецкое правительство с 1982 по 1998 год и умершего в 2017-м.
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