 Как дружба Райнера Зеле с ″Газпромом″ ввергла Австрию в зависимость от России | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 09.06.2022

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Экономика

Как дружба Райнера Зеле с "Газпромом" ввергла Австрию в зависимость от России

Он лоббировал интересы Москвы не хуже Герхарда Шрёдера. В ФРГ он отдал "Газпрому" газохранилища, а в Австрии вложил деньги OMV в "Северный поток-2" и заключил странный контракт.

Владимир Путин в апреле 2017 года принимает в Кремле главу OMV Райнера Зеле

Владимир Путин в апреле 2017 года принимает в Кремле главу OMV Райнера Зеле

Широкой публике он, конечно, далеко не так хорошо известен, как бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder). Однако в том, что Германия и Австрия оказались сегодня в столь большой газовой зависимости от России, немецкий топ-менеджер и кавалер российского Ордена дружбы Райнер Зеле (Rainer Seele) сыграл, пожалуй, не меньшую роль.

Акционеры OMV требуют расследовать деятельность бывшего главы концерна

Ведь тем, что раньше называлось "укреплением энергетического сотрудничества с Россией", бывший глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall, а затем австрийского полугосударственного концерна OMV, целенаправленно занимался долгие годы. Этой же цели он посвятил себя и в роли многолетнего президента Германо-российской внешнеторговой палаты в Москве (AHK Russland). 

Октябрь 2018-го. Зеле и глава Газпрома Миллер подписали очередную договоренность в присутствии канцлера Австрии и президента РФ

Октябрь 2018-го. Зеле и глава "Газпрома" Миллер подписали очередную договоренность в присутствии канцлера Австрии и президента РФ

Но теперь встал вопрос о доскональном расследовании его деятельности. Во всяком случае таково требование многих акционеров OMV - крупнейшего индустриального предприятия Австрии, которому по итогам 1-го квартала 2022 года пришлось списать из-за бизнеса с "Газпромом" убыток в 2 млрд евро. Поэтому держатели свыше 70% акций концерна отказали Райнеру Зеле на своем виртуальном годовом собрании 3 июня в том, что в немецкоязычных странах называют Entlastung - в утверждении его отчета о проделанной за год работе.

Для 61-летнего Райнера Зеле, досрочно покинувшего пост председателя правления OMV в августе 2021 года, этот "неуд" пока никаких прямых последствий иметь не будет. Однако тот факт, что глава компании не получил формального одобрения своей деятельности, впоследствии может юридически облегчить, к примеру, предъявление претензий или требований о возмещении ущерба.

"Некоторыми своими действиями Зеле переступил границу допустимого. Последствия становятся понятными только теперь. Здесь надо обеспечить прозрачность, если потребуется – путем специального расследования или уголовного иска", - заявил в преддверии годового собрания Флориан Беккерман (Florian Beckermann), возглавляющий австрийскую организацию Interessensverband für Anleger (IVA) - она отстаивает интересы миноритарных (мелких) акционеров. При этом он подчеркнул, что действует принцип презумпции невиновности.   

Первое расследование против Райнера Зеле было в 2020 году

Австрийский политический еженедельник Profil привел список претензий к Райнеру Зеле, связанных со стремлением OMV под его руководством, как выразился еженедельник, "набиться в друзья к "Газпрому": "Участие в российских газовых месторождениях, финансирование газопровода "Северный поток-2", спонсорство молодежной команды санкт-петербургского "Зенита", продление договора о поставках газа до 2040 года".

Скриншот австрийского расследования 2020 года о Райнере Зеле Из роскошной жизни нефтяного принца

Май 2020-го. Австрийское журналистское расследование "Из роскошной жизни нефтяного принца"

Впрочем, продолжает Profil, есть и другие претензии или обвинения: это и организация слежки за лидерами профсоюза, и необычайно щедрое вознаграждение бывшему начальнику отдела комплаенса OMV при его переходе на другую работу. Тому самому начальнику, который в 2020 году расследовал упреки в адрес Райнера Зеле из-за чрезвычайно высоких расходов на служебные командировки в бизнес-джетах - и нарушений не обнаружил.    

Два года назад DW подробно писала о том расследовании, толчок к которому дало австрийское журналистское расследование под саркастическим заголовком "Из роскошной жизни нефтяного принца". Тогда Райнера Зеле упрекали в служебных тратах, связанных, в частности, с полетами в Россию, с роскошными торжествами в честь полувекового юбилея сотрудничества с "Газпромом" в Вене и с необычно щедрым для Австрии спонсорским контрактом с газпромовским футбольным клубом "Зенит", причем даже не с его основным составом, а лишь с молодежной командой.

Обвинение в ошибочной бизнес-стратегии в отношении России

Теперь приглашенного летом 2015 года немецкого топ-менеджера упрекают уже совсем в другом: в принципиально неправильной бизнес-стратегии. "Оглядываясь назад, мы вынуждены констатировать, что осуществленные после 2015 года инвестиции в России были основаны на слишком большом доверии к России и к роли России в международном сообществе", - заявил на годовом собрании акционеров OMV глава наблюдательного совета концерна Марк Гарретт (Mark Garrett). И добавил, чтобы не оставалось уже никаких сомнений: "Вообще-то надо прямо сказать: постфактум эти инвестиции следует расценивать как ошибку".

Штаб-квартира австрийского нефтегазового концерна OMV в Вене

Штаб-квартира австрийского полугосударственного нефтегазового концерна OMV в Вене

Ответственность за ошибочные инвестиции несет не только Райнер Зеле, однако главой концерна с решающем словом был все же именно он, указывает еженедельник Profil. Так, на финансировании "Северного потока-2" OMV потерял около 1 млрд евро. В 2017 году немецкая компания Uniper решила уйти из совместного с "Газпромом" проекта по освоению Южно-русского нефтегазового месторождения в Западной Сибири - и OMV восполнил российскому госконцерну потерю западного партнера, купив этот актив за 1,75 млрд евро. После российского нападения на Украину его тоже пришлось списать. 

А в 2018 году Райнер Зеле подписал с "Газпромом" новый контракт на поставки российского газа в Австрию, причем на особенно большой срок - сразу до 2040 года. И в этом договоре, подчеркивает венская газета Kronen Zeitung, даже нет пункта о возможности выхода из него "на тот случай, если газ к тому времени утратит значение как энергоноситель". А ведь Австрия вместе со всем ЕС намерена в ближайшие годы форсировать развитие возобновляемой энергетики и ускорить декарбонизацию экономики - отказ от использования углеводородов.

Предшественник Райнера Зеле решил больше не молчать

По данным Kronen Zeitung, заключение этого долгосрочного контракта - один из тех трех эпизодов, подробного расследования которых особенно настойчиво требует сейчас холдинг ÖBAG, управляющий долевым участием австрийского государства в капитале крупнейших компаний страны, в том числе и OMV. Два других: пятилетний спонсорский контракт с "Зенитом" и история с многомиллионным вознаграждением ушедшему начальнику отдела комплаенса.

Газовый хаб в австрийском Баумгартене

Хаб в австрийском Баумгартене - важнейший центр распределения идущих из России поставок газа

Однако упреки или даже обвинения в адрес Райнера Зеле, а также тех, кто в свое время способствовал его приглашению на место главы OMV или не возражал против его действий на этом посту, могут оказаться еще более серьезными. Во всяком случае их еще в начале марта в интервью еженедельнику Profil выдвинул предшественник Зеле - бывший председатель правления OMV Герхард Ройсс (Gerhard Roiss).

Он долго отказывался беседовать со СМИ, но нападение России на Украину все изменило: "Тут я решил перестать молча наблюдать за тем, как группа лиц, сплошных "понимающих Путина" (Putin-Versteher), целенаправленно ввергает Австрию и OMV в зависимость от России. Эти люди поставили свои личные финансовые интересы выше всякой морали". 

У австрийских "понимающих Путина" - большая фракция

В подробной беседе с Profil Герхард Ройсс утверждает, что в 2014 году (после аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины) "большая фракция", по его словам, "понимающих Россию" и "понимающих Путина" на разных уровнях в концерне и среди его ключевых акционеров выступила за углубление экономического сотрудничества с РФ и за то, чтобы ведущую роль в этом процессе играл OMV. Поэтому его, Ройсса, еще в октябре того года, за девять месяцев до формальной передачи полномочий уже приглашенному из Германии Райнеру Зеле, фактически отстранили от дел, чтобы он, в частности, не мешал переговорам по "Северному потоку-2".

Октябрь 2018 года. Путин танцует с министром иностранных дел Австрии Кнайсль на ее свадьбе

Октябрь 2018 года. Путин танцует с министром иностранных дел Австрии Кнайсль на ее свадьбе

Сам же Ройсс был против участия в этом российском газопроводном проекте и вообще "не хотел инвестировать ни одного цента в России", поскольку в 2012 году OMV обнаружил в Черном море у берегов Румынии крупнейшее в истории концерна газовое месторождение Neptun. На его освоение совместно с американской корпорацией Exxon он и делал ставку, к тому же поддерживал проект газопровода Nabucco для поставок в Европу азербайджанского газа, а в 2013 году решил вложить около 3 млрд евро в развитие имеющихся и новых нефтегазовых месторождений в Норвегии.

Однако ни из проекта Nabucco, против которого активно выступала Россия, ни из освоения месторождения Neptun ничего не вышло, а против инвестиций в Норвегии началась активная кампания в СМИ с утверждением, что намного выгоднее получать газ из России, рассказал Герхард Ройсс в интервью Profil. И напомнил, что после вступления в должность Райнер Зеле один из проектов OMV в Норвегии продал, а другие хотел в ходе обмена активами передать "Газпрому", но норвежское правительство этого не допустило.

Как Райнер Зеле отдал "Газпрому" газохранилища в Германии и Австрии

Кстати, об обменах активами. В Германии Райнер Зеле, где он до 2015 года возглавлял нефтегазовую компанию Wintershall, такого рода сделку незадолго до своего отъезда в Вену все-таки реализовал - или, точнее, полностью подготовил. Отдав долю в Уренгойском месторождении в Западной Сибири, "Газпром" взамен получил от своего немецкого партнера значительную часть тех активов, которые составили собственность компании Gazprom Germania.

Среди этих активов было и крупнейшее в ФРГ и во всем ЕС подземное хранилище газа Rehden. То самое, которое "Газпром" с лета прошлого года держал практически пустым, что усиливало в Германии опасения зимнего дефицита топлива и гнало вверх цены на газ. Сейчас правительство ФРГ, взяв это ПХГ под свой контроль, пытается как можно быстрее его заполнить.

Австрийское газохранилище Haidach близ Зальцбурга

Австрийское газохранилище Haidach попало под контроль "Газпрома" из-за деятельности Райнера Зеле

В ходе того германо-российского обмена активами под контроль "Газпрома" ушло и крупнейшее в Австрии ПХГ Haidach, с заполнением которого минувшей зимой тоже возникли большие проблемы, не решенные до сих пор.

В целом же за годы работы Райнера Зеле в OMV объемы ежегодных поставок из России более чем утроились, в результате чего Австрия к началу 2022 года на 80% (!) зависела от российского газа. Для сравнения: зависимость Германии на тот моменгт составляла 55%.  

Так что австрийским СМИ, политикам, защитникам прав акционеров есть что расследовать. В Германии же большого интереса к деятельности и наследию Райнера Зеле пока не наблюдается. И он остается главой президентского совета Германо-российской внешнеторговой палаты в Москве, сообщила DW ее пресс-служба, уточнив, что с конца февраля деятельность этого органа заморожена.

Никаких высказываний бывшего главы Wintershall и OMV по поводу российской агрессии против Украины обнаружить не удалось. Этим Райнер Зеле отличается от Герхарда Шрёдера. Тот хотя бы заявил, что "война и связанные с ней страдания людей в Украине должны быть прекращены как можно скорее". 

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    Когда именно зародилась личная дружба Герхарда Шрёдера и Владимира Путина, сказать трудно. А вот их "энергетическое сотрудничество" началось у всех на глазах 11 апреля 2005 года на Ганноверской промышленной ярмарке. Там канцлер ФРГ и президент России не только вместе сели за руль трактора. В их присутствии и при их поддержке "Газпром" и BASF дали старт проекту трубопровода "Северный поток".

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    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Новый сотрудник "Газпрома"

    Спустя еще три месяца, 9 декабря 2005 года, глава "Газпрома" Алексей Миллер объявляет, что Герхард Шрёдер возглавит комитет акционеров компании, которую со временем переименуют в Nord Stream. Его зарплата составит 250 000 евро в год. Весной 2006 года бывший канцлер через суд запретит обвинять его в Германии в том, что он "дал контракт" фирме, в которую вскоре перешел работать.

  • Герхард Шрёдер вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером на компрессорной станции Портовая 6 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Вовсе не свадебный генерал

    На новой работе у Герхарда Шрёдера не только представительские функции - как, например, 6 сентября 2011 года во время посещения вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером компрессорной станции "Портовая" под Выборгом, где начинается "Северный поток". Считается, что экс-канцлер очень помог при получении необходимых разрешений на газопровод в странах ЕС, в частности, в Скандинавии.

  • Владимир Путин при подписании соглашения о Южном потоке 16 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Агитация за "Южный поток"

    На этом снимке Шрёдера нет, но подписанию 16 сентября 2011 года соглашения о трубопроводе "Южный поток" он тоже поспособствовал. Годом раньше BASF заявил, что не намерен участвовать в этом проекте, но Владимир Путин поручил Алексею Миллеру переубедить немецкий концерн. В этой работе публично и, надо полагать, за кулисами участвовал и бывший канцлер ФРГ. Представитель BASF на фото второй слева.

  • Символический пуск Северного потока 8 ноября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    "Северный поток": дело сделано

    8 ноября 2011 года Герхард Шрёдер (слева) с удовлетворением наблюдает за тем, как канцлер ФРГ Ангела Мекель, российский президент Дмитрий Медведев и другие официальные лица в Любмине под Грайфсвальдом символически запускают в Германию первый российский газ по "Северному потоку".

  • Герхард Шрёдер 1 октября 2014 года на форуме День России в Ростоке

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Новая задача: борьба с санкциями

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  • Карикатура на Путина и Шрёдера

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

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  • Герхард Шрёдер и Владимир Путин нра ВЭФ 4 сентября 2015 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

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  • Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

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    В Nord Stream 2 у экс-канцлера больше полномочий, чем в Nord Stream. Но главная задача - прежняя: обеспечивать в ЕС политическую поддержку проекту и развивать отношения с его зарубежными участниками. 24 апреля 2017 года в Париже Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к "Северному потоку-2".

  • Герхард Шрёдер на фоне логотипа Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

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  • Акция протеста в Берлине против назначения Герхарда Шрёдера в Роснефти

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    За новую должность в "Роснефти" бывшего канцлера немало критикуют в Германии, а одна из неправительственных организаций проводит в Берлине у Бранденбургских ворот акцию протеста: активист в маске Путина засыпает в трубопровод символические золотые монеты, которые "Шрёдер" собирает в большой мешок, сидя на подставке с надписью "Крым".

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    А вот как реагирует на назначение Герхарда Шрёдера председателем совета директоров "Роснефти" карикатурист DW Сергей Ёлкин. В январе 2018 года появляются сообщения, что бывший канцлер отказывается от положенной ему в российском нефтяном концерне ежегодной зарплаты в 500 000 долларов (до уплаты налогов).

  • Герхард Шрёденр обнимает Владимира Путина

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Украина требует санкций против Шрёдера

    18 марта 2018 года, в день президентских выборов в России и на территории аннексированного Крыма, министр иностранных дел Украины Павел Климкин со страниц немецкой газеты Bild призывает ввести санкции в отношении экс-канцлера ФРГ: "Герхард Шрёдер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз". Автор: Андрей Гурков

    Автор: Андрей Гурков


 

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