Как дружба Райнера Зеле с "Газпромом" ввергла Австрию в зависимость от России

Широкой публике он, конечно, далеко не так хорошо известен, как бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder). Однако в том, что Германия и Австрия оказались сегодня в столь большой газовой зависимости от России, немецкий топ-менеджер и кавалер российского Ордена дружбы Райнер Зеле (Rainer Seele) сыграл, пожалуй, не меньшую роль.

Акционеры OMV требуют расследовать деятельность бывшего главы концерна

Ведь тем, что раньше называлось "укреплением энергетического сотрудничества с Россией", бывший глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall, а затем австрийского полугосударственного концерна OMV, целенаправленно занимался долгие годы. Этой же цели он посвятил себя и в роли многолетнего президента Германо-российской внешнеторговой палаты в Москве (AHK Russland).

Октябрь 2018-го. Зеле и глава "Газпрома" Миллер подписали очередную договоренность в присутствии канцлера Австрии и президента РФ

Но теперь встал вопрос о доскональном расследовании его деятельности. Во всяком случае таково требование многих акционеров OMV - крупнейшего индустриального предприятия Австрии, которому по итогам 1-го квартала 2022 года пришлось списать из-за бизнеса с "Газпромом" убыток в 2 млрд евро. Поэтому держатели свыше 70% акций концерна отказали Райнеру Зеле на своем виртуальном годовом собрании 3 июня в том, что в немецкоязычных странах называют Entlastung - в утверждении его отчета о проделанной за год работе.

Для 61-летнего Райнера Зеле, досрочно покинувшего пост председателя правления OMV в августе 2021 года, этот "неуд" пока никаких прямых последствий иметь не будет. Однако тот факт, что глава компании не получил формального одобрения своей деятельности, впоследствии может юридически облегчить, к примеру, предъявление претензий или требований о возмещении ущерба.

"Некоторыми своими действиями Зеле переступил границу допустимого. Последствия становятся понятными только теперь. Здесь надо обеспечить прозрачность, если потребуется – путем специального расследования или уголовного иска", - заявил в преддверии годового собрания Флориан Беккерман (Florian Beckermann), возглавляющий австрийскую организацию Interessensverband für Anleger (IVA) - она отстаивает интересы миноритарных (мелких) акционеров. При этом он подчеркнул, что действует принцип презумпции невиновности.

Первое расследование против Райнера Зеле было в 2020 году

Австрийский политический еженедельник Profil привел список претензий к Райнеру Зеле, связанных со стремлением OMV под его руководством, как выразился еженедельник, "набиться в друзья к "Газпрому": "Участие в российских газовых месторождениях, финансирование газопровода "Северный поток-2", спонсорство молодежной команды санкт-петербургского "Зенита", продление договора о поставках газа до 2040 года".

Май 2020-го. Австрийское журналистское расследование "Из роскошной жизни нефтяного принца"

Впрочем, продолжает Profil, есть и другие претензии или обвинения: это и организация слежки за лидерами профсоюза, и необычайно щедрое вознаграждение бывшему начальнику отдела комплаенса OMV при его переходе на другую работу. Тому самому начальнику, который в 2020 году расследовал упреки в адрес Райнера Зеле из-за чрезвычайно высоких расходов на служебные командировки в бизнес-джетах - и нарушений не обнаружил.

Два года назад DW подробно писала о том расследовании, толчок к которому дало австрийское журналистское расследование под саркастическим заголовком "Из роскошной жизни нефтяного принца". Тогда Райнера Зеле упрекали в служебных тратах, связанных, в частности, с полетами в Россию, с роскошными торжествами в честь полувекового юбилея сотрудничества с "Газпромом" в Вене и с необычно щедрым для Австрии спонсорским контрактом с газпромовским футбольным клубом "Зенит", причем даже не с его основным составом, а лишь с молодежной командой.

Обвинение в ошибочной бизнес-стратегии в отношении России

Теперь приглашенного летом 2015 года немецкого топ-менеджера упрекают уже совсем в другом: в принципиально неправильной бизнес-стратегии. "Оглядываясь назад, мы вынуждены констатировать, что осуществленные после 2015 года инвестиции в России были основаны на слишком большом доверии к России и к роли России в международном сообществе", - заявил на годовом собрании акционеров OMV глава наблюдательного совета концерна Марк Гарретт (Mark Garrett). И добавил, чтобы не оставалось уже никаких сомнений: "Вообще-то надо прямо сказать: постфактум эти инвестиции следует расценивать как ошибку".

Штаб-квартира австрийского полугосударственного нефтегазового концерна OMV в Вене

Ответственность за ошибочные инвестиции несет не только Райнер Зеле, однако главой концерна с решающем словом был все же именно он, указывает еженедельник Profil. Так, на финансировании "Северного потока-2" OMV потерял около 1 млрд евро. В 2017 году немецкая компания Uniper решила уйти из совместного с "Газпромом" проекта по освоению Южно-русского нефтегазового месторождения в Западной Сибири - и OMV восполнил российскому госконцерну потерю западного партнера, купив этот актив за 1,75 млрд евро. После российского нападения на Украину его тоже пришлось списать.

А в 2018 году Райнер Зеле подписал с "Газпромом" новый контракт на поставки российского газа в Австрию, причем на особенно большой срок - сразу до 2040 года. И в этом договоре, подчеркивает венская газета Kronen Zeitung, даже нет пункта о возможности выхода из него "на тот случай, если газ к тому времени утратит значение как энергоноситель". А ведь Австрия вместе со всем ЕС намерена в ближайшие годы форсировать развитие возобновляемой энергетики и ускорить декарбонизацию экономики - отказ от использования углеводородов.

Предшественник Райнера Зеле решил больше не молчать

По данным Kronen Zeitung, заключение этого долгосрочного контракта - один из тех трех эпизодов, подробного расследования которых особенно настойчиво требует сейчас холдинг ÖBAG, управляющий долевым участием австрийского государства в капитале крупнейших компаний страны, в том числе и OMV. Два других: пятилетний спонсорский контракт с "Зенитом" и история с многомиллионным вознаграждением ушедшему начальнику отдела комплаенса.

Хаб в австрийском Баумгартене - важнейший центр распределения идущих из России поставок газа

Однако упреки или даже обвинения в адрес Райнера Зеле, а также тех, кто в свое время способствовал его приглашению на место главы OMV или не возражал против его действий на этом посту, могут оказаться еще более серьезными. Во всяком случае их еще в начале марта в интервью еженедельнику Profil выдвинул предшественник Зеле - бывший председатель правления OMV Герхард Ройсс (Gerhard Roiss).

Он долго отказывался беседовать со СМИ, но нападение России на Украину все изменило: "Тут я решил перестать молча наблюдать за тем, как группа лиц, сплошных "понимающих Путина" (Putin-Versteher), целенаправленно ввергает Австрию и OMV в зависимость от России. Эти люди поставили свои личные финансовые интересы выше всякой морали".

У австрийских "понимающих Путина" - большая фракция

В подробной беседе с Profil Герхард Ройсс утверждает, что в 2014 году (после аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины) "большая фракция", по его словам, "понимающих Россию" и "понимающих Путина" на разных уровнях в концерне и среди его ключевых акционеров выступила за углубление экономического сотрудничества с РФ и за то, чтобы ведущую роль в этом процессе играл OMV. Поэтому его, Ройсса, еще в октябре того года, за девять месяцев до формальной передачи полномочий уже приглашенному из Германии Райнеру Зеле, фактически отстранили от дел, чтобы он, в частности, не мешал переговорам по "Северному потоку-2".

Октябрь 2018 года. Путин танцует с министром иностранных дел Австрии Кнайсль на ее свадьбе

Сам же Ройсс был против участия в этом российском газопроводном проекте и вообще "не хотел инвестировать ни одного цента в России", поскольку в 2012 году OMV обнаружил в Черном море у берегов Румынии крупнейшее в истории концерна газовое месторождение Neptun. На его освоение совместно с американской корпорацией Exxon он и делал ставку, к тому же поддерживал проект газопровода Nabucco для поставок в Европу азербайджанского газа, а в 2013 году решил вложить около 3 млрд евро в развитие имеющихся и новых нефтегазовых месторождений в Норвегии.

Однако ни из проекта Nabucco, против которого активно выступала Россия, ни из освоения месторождения Neptun ничего не вышло, а против инвестиций в Норвегии началась активная кампания в СМИ с утверждением, что намного выгоднее получать газ из России, рассказал Герхард Ройсс в интервью Profil. И напомнил, что после вступления в должность Райнер Зеле один из проектов OMV в Норвегии продал, а другие хотел в ходе обмена активами передать "Газпрому", но норвежское правительство этого не допустило.

Как Райнер Зеле отдал "Газпрому" газохранилища в Германии и Австрии

Кстати, об обменах активами. В Германии Райнер Зеле, где он до 2015 года возглавлял нефтегазовую компанию Wintershall, такого рода сделку незадолго до своего отъезда в Вену все-таки реализовал - или, точнее, полностью подготовил. Отдав долю в Уренгойском месторождении в Западной Сибири, "Газпром" взамен получил от своего немецкого партнера значительную часть тех активов, которые составили собственность компании Gazprom Germania.

Среди этих активов было и крупнейшее в ФРГ и во всем ЕС подземное хранилище газа Rehden. То самое, которое "Газпром" с лета прошлого года держал практически пустым, что усиливало в Германии опасения зимнего дефицита топлива и гнало вверх цены на газ. Сейчас правительство ФРГ, взяв это ПХГ под свой контроль, пытается как можно быстрее его заполнить.

Австрийское газохранилище Haidach попало под контроль "Газпрома" из-за деятельности Райнера Зеле

В ходе того германо-российского обмена активами под контроль "Газпрома" ушло и крупнейшее в Австрии ПХГ Haidach, с заполнением которого минувшей зимой тоже возникли большие проблемы, не решенные до сих пор.

В целом же за годы работы Райнера Зеле в OMV объемы ежегодных поставок из России более чем утроились, в результате чего Австрия к началу 2022 года на 80% (!) зависела от российского газа. Для сравнения: зависимость Германии на тот моменгт составляла 55%.

Так что австрийским СМИ, политикам, защитникам прав акционеров есть что расследовать. В Германии же большого интереса к деятельности и наследию Райнера Зеле пока не наблюдается. И он остается главой президентского совета Германо-российской внешнеторговой палаты в Москве, сообщила DW ее пресс-служба, уточнив, что с конца февраля деятельность этого органа заморожена.

Никаких высказываний бывшего главы Wintershall и OMV по поводу российской агрессии против Украины обнаружить не удалось. Этим Райнер Зеле отличается от Герхарда Шрёдера. Тот хотя бы заявил, что "война и связанные с ней страдания людей в Украине должны быть прекращены как можно скорее".

Смотрите также:

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России Путин и Шрёдер начинают вместе рулить Когда именно зародилась личная дружба Герхарда Шрёдера и Владимира Путина, сказать трудно. А вот их "энергетическое сотрудничество" началось у всех на глазах 11 апреля 2005 года на Ганноверской промышленной ярмарке. Там канцлер ФРГ и президент России не только вместе сели за руль трактора. В их присутствии и при их поддержке "Газпром" и BASF дали старт проекту трубопровода "Северный поток".

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России Пост канцлера или пост в "Газпроме"? Три месяца спустя, 3 июля, Шрёдер участвует в праздновании 750-летия Калининграда. Он уже запустил в Германии весьма спорную процедуру досрочных выборов и вскоре будет знать, останется ли он канцлером ФРГ еще на четыре года. Интересно, обсуждался ли за кофе вопрос о том, кто займет высший пост в создаваемой под "Северный поток" в Швейцарии компании-оператора Nord Stream?

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России Подписание за десять дней до выборов Еще через два месяца, 8 сентября, оба лидера присутствуют в Берлине на торжественном подписании официального соглашения о "Северном потоке". Это происходит ровно за десять дней до досрочных парламентских выборов, в ходе которых Шрёдер теряет власть: канцлером ФРГ становится Ангела Меркель.

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России Новый сотрудник "Газпрома" Спустя еще три месяца, 9 декабря 2005 года, глава "Газпрома" Алексей Миллер объявляет, что Герхард Шрёдер возглавит комитет акционеров компании, которую со временем переименуют в Nord Stream. Его зарплата составит 250 000 евро в год. Весной 2006 года бывший канцлер через суд запретит обвинять его в Германии в том, что он "дал контракт" фирме, в которую вскоре перешел работать.

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России Вовсе не свадебный генерал На новой работе у Герхарда Шрёдера не только представительские функции - как, например, 6 сентября 2011 года во время посещения вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером компрессорной станции "Портовая" под Выборгом, где начинается "Северный поток". Считается, что экс-канцлер очень помог при получении необходимых разрешений на газопровод в странах ЕС, в частности, в Скандинавии.

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России Агитация за "Южный поток" На этом снимке Шрёдера нет, но подписанию 16 сентября 2011 года соглашения о трубопроводе "Южный поток" он тоже поспособствовал. Годом раньше BASF заявил, что не намерен участвовать в этом проекте, но Владимир Путин поручил Алексею Миллеру переубедить немецкий концерн. В этой работе публично и, надо полагать, за кулисами участвовал и бывший канцлер ФРГ. Представитель BASF на фото второй слева.

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России "Северный поток": дело сделано 8 ноября 2011 года Герхард Шрёдер (слева) с удовлетворением наблюдает за тем, как канцлер ФРГ Ангела Мекель, российский президент Дмитрий Медведев и другие официальные лица в Любмине под Грайфсвальдом символически запускают в Германию первый российский газ по "Северному потоку".

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России Новая задача: борьба с санкциями С 2014 года Шрёдер, оставаясь главой комитета акционеров Nord Stream, активно осуждает санкции против России, введенные Евросоюзом из-за аннексии Крыма и развязывания войны на востоке Украины. Так, большую речь с критикой политики Германии и ЕС экс-канцлер ФРГ произносит 1 октября 2014 года на экономическом форуме "День России" в восточногерманском Ростоке.

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России Непоколебимая дружба Дружба, которую не могут пошатнуть даже украинские события, вдохновляет немецкого графика Клауса Штуттмана на рисунок в газете Tagesspiegel. Ему вручают премию немецкой прессы за лучшую политическую карикатуру по итогам 2014 года. "Обама ее получил, ЕС ее получил - я считаю, теперь пора и тебе дать Нобелевскую премию мира!", - произносит шаржированный Шрёдер, обнимая Путина.

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России Тайное назначение в Nord Stream 2 4 сентября 2015 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписывается соглашение о строительстве газопровода "Северный поток-2". Герхарда Шрёдера как главу совета директоров его оператора Nord Stream 2 регистрируют в Швейцарии 29 июля 2016 года, но "Газпром" два месяца держит это назначение в секрете. Российские СМИ сообщают о нем лишь 5 октября со ссылкой на немецкую прессу.

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России Командировка в Париж В Nord Stream 2 у экс-канцлера больше полномочий, чем в Nord Stream. Но главная задача - прежняя: обеспечивать в ЕС политическую поддержку проекту и развивать отношения с его зарубежными участниками. 24 апреля 2017 года в Париже Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к "Северному потоку-2".

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России Карьера в "Роснефти" В 2017 году Герхард Шрёдер совершает новый рывок в своей карьере менеджера. 29 сентября, оставаясь на двух должностях в структурах "Газпрома", он одновременно становится председателем совета директоров "Роснефти", хотя это и ведет к конфликту интересов. Ведь обе компании конкурируют друг с другом в нефтяном и газовом бизнесе. В то же время обе контролируются государством и тем самым Кремлем.

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России Акция протеста в Берлине За новую должность в "Роснефти" бывшего канцлера немало критикуют в Германии, а одна из неправительственных организаций проводит в Берлине у Бранденбургских ворот акцию протеста: активист в маске Путина засыпает в трубопровод символические золотые монеты, которые "Шрёдер" собирает в большой мешок, сидя на подставке с надписью "Крым".

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России Прыжок в большую нефть А вот как реагирует на назначение Герхарда Шрёдера председателем совета директоров "Роснефти" карикатурист DW Сергей Ёлкин. В январе 2018 года появляются сообщения, что бывший канцлер отказывается от положенной ему в российском нефтяном концерне ежегодной зарплаты в 500 000 долларов (до уплаты налогов).

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России Украина требует санкций против Шрёдера 18 марта 2018 года, в день президентских выборов в России и на территории аннексированного Крыма, министр иностранных дел Украины Павел Климкин со страниц немецкой газеты Bild призывает ввести санкции в отношении экс-канцлера ФРГ: "Герхард Шрёдер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз". Автор: Андрей Гурков Автор: Андрей Гурков

